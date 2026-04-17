El programa de Convenios Sociales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), impulsado por la Dirección Nacional de Arquitectura de esa cartera, otorga apoyos económicos no reintegrables a instituciones sociales de todo el país, con el objetivo de mejorar y ampliar sus instalaciones y fortalecer su rol en la comunidad.

En rueda de prensa, la ministra Lucía Etcheverry destacó que la intención es distribuir los recursos en todos los departamentos y localidades del interior, con el fin de potenciar las actividades sociales vinculadas al deporte, la recreación y la convivencia ciudadana, especialmente cuando se mejoran las condiciones de servicio de cada institución. La ministra recordó, además, que parte de su familia paterna es del barrio Saladero y que su padre jugó al fútbol en Salto Uruguay.

2.600 millones de dólares

La ministra informó que el MTOP dispone de 2.600 millones de dólares para invertir en todas sus áreas: transporte, vialidad, arquitectura, hidrografía y topografía. De ese total, 2.100 millones serán destinados específicamente a obras de vialidad e iluminación.

Etcheverry señaló que es fundamental atender las necesidades de cada departamento y aprovechar la potencialidad de cada territorio, con un objetivo claro: mejorar la conectividad de la población, la carga y la producción. Explicó que reducir los costos de traslado requiere avanzar en obras que permitan cerrar la malla vial del país. Cuanto menores sean las distancias y mejores las condiciones y la capacidad de servicio de las rutas, mayor será la competitividad de la producción, agregó.

Añadió que estas inversiones también generan empleo: la industria de la construcción produce trabajo directo, pero además moviliza actividades como canteras, alojamientos, alimentación y transporte, lo que impulsa múltiples rubros y aporta dinamismo a las economías locales.

Tercer carril

Etchverry recordó que el próximo martes 21 de abril se abrirá una licitación de gran importancia para el departamento de Salto, correspondiente a la obra de rehabilitación de la ruta 3 en toda su extensión hasta Salto Grande. El proyecto incluye la adecuación de una rotonda y la solución a los problemas de acceso entre Termas del Daymán y La Gaviota.

Además, se prevé la incorporación de un tramo con tercer carril para mejorar la fluidez del tránsito, así como obras de iluminación y la adecuación de la infraestructura a las condiciones y estándares de seguridad vial.

Caminería rural

En cuanto a la caminería rural, la ministra explicó que en 2010 la responsabilidad recaía en el ministerio como respuesta a planteos de los gobiernos departamentales, pero posteriormente pasó a las intendencias y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y señaló que este gobierno del Frente Amplio duplicó los recursos destinados a las intendencias para ese fin.

Agregó que existe una dificultad vinculada al cambio en la carga y la producción: en el año 2000 había cerca de 5.000 vehículos asociados al transporte de carga, mientras que hoy son más de 60.000. “Hay que mejorar la caminería rural, y no es intención de este gobierno sostener que los caminos rurales son únicamente competencia de las intendencias”, afirmó.

Por este motivo, existe un ámbito de trabajo conjunto con el Congreso de Intendentes, en el que también participan el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP. En ese marco, se busca alcanzar un esfuerzo coordinado para resolver un tema que, sostuvo, “debe asumirse como política de Estado”.

Corredor turístico

La ministra señaló que algunas rutas tienen vocación turística, otras están orientadas a la producción y otras se destinan principalmente a la movilidad humana.

Consultada por la diaria sobre las obras en las rutas 4, 30 y 31, explicó que la inversión se distribuyó tras una recorrida por todo el país, con el fin de atender las distintas realidades. Afirmó que la ruta 4 fue históricamente relegada y llegaba “al medio de la nada”, en Paysandú. Indicó que la obra ya comenzó y que se conectará con la ruta 26, además de cerrar el circuito con la ruta 90, que también está con obra en ejecución. Agregó que en las rutas 30 y 31 se están realizando trabajos de mantenimiento sobre obras ya ejecutadas y que ambas están contempladas dentro del actual plan de inversiones.