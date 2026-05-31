Oddone defendió en Salto la estabilidad económica y anunció una ley para mejorar la competitividad del agro

El ministro de Economía expuso ante la Federación Rural y detalló medidas para impulsar la producción.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, cerró el 109° Congreso de la Federación Rural realizado en Salto con un discurso centrado en los desafíos de competitividad que enfrenta el país. En su exposición, destacó el papel estratégico del agro en la economía nacional y sostuvo que el crecimiento futuro dependerá menos de herramientas macroeconómicas tradicionales y más de reformas estructurales que mejoren la productividad y reduzcan costos.

Oddone afirmó que el sector agropecuario es la actividad económica más vinculada a los mercados internacionales y la que mejor conoce las exigencias y restricciones del escenario global. En ese sentido, reconoció que la competitividad sigue siendo una limitante para el crecimiento, pero advirtió que los instrumentos utilizados históricamente para corregir esos problemas, como las modificaciones del tipo de cambio, tienen hoy un margen de acción mucho menor.

El ministro destacó que el agro uruguayo atravesó una transformación “extraordinaria” durante las últimas dos décadas. Mencionó como ejemplos el crecimiento de la forestación, el desarrollo de la agricultura moderna y la mejora en la inserción internacional de la ganadería.

Según explicó, el sector produce hoy con mayores niveles de productividad, más valor agregado y una capacidad exportadora muy superior a la existente 25 años atrás. Sin embargo, reconoció que este proceso también tuvo efectos complejos, “como el aumento del precio de la tierra, la desaparición de productores y una creciente concentración industrial, especialmente en las cadenas frigorífica y láctea”.

Para Oddone, “estas tendencias responden a cambios tecnológicos globales y a la necesidad de operar a escalas cada vez mayores para mantener la rentabilidad”. Por ello, sostuvo que “la política económica no puede impedir estos procesos, aunque sí puede gestionar las transiciones para minimizar sus impactos sociales y productivos”.

Una parte central de la exposición estuvo dedicada a defender la estabilidad macroeconómica como condición indispensable para el desarrollo. Oddone recordó que Uruguay logró construir, desde la crisis de 2002, “un marco de estabilidad basado en disciplina fiscal, reducción de la inflación y fortalecimiento del sistema financiero. El primer mandato de la política económica es preservar la estabilidad”.

Destacó que la continuidad de políticas públicas a lo largo de distintos gobiernos “permitió evitar crisis recurrentes y generar un entorno más previsible para la inversión y la producción”. En ese sentido, sostuvo que el actual gobierno “mantiene un firme compromiso con el control fiscal” y aseguró que “tanto el presupuesto como la Rendición de Cuentas estarán orientados a preservar el equilibrio de las cuentas públicas”.

El principal anuncio realizado por el ministro fue el envío al Parlamento de un proyecto denominado Ley de Competitividad, Innovación y Reducción del Costo de Vida. La iniciativa buscará simplificar la relación entre ciudadanos, empresas y Estado mediante cuatro grandes ejes: comercio exterior, facilitación de trámites, defensa de la competencia e innovación.

Entre las medidas previstas se encuentran los llamados “silencios positivos”, que permitirán considerar aprobados determinados trámites cuando la administración no responda dentro de los plazos establecidos.

También se promoverá una mayor utilización de declaraciones juradas y una revisión de diversos registros y autorizaciones que actualmente enlentecen la actividad empresarial.

Oddone explicó que “la propuesta fue elaborada a partir de consultas realizadas a cámaras empresariales, organizaciones sociales y organismos públicos, incluyendo aportes de la Federación Rural y otras gremiales agropecuarias”.

Logística, energía y riego

El ministro identificó tres áreas estratégicas para mejorar la competitividad de la producción nacional: la logística, la energía y el riesgo. Sobre el primer punto, anunció que “el gobierno trabaja junto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en inversiones para carreteras, puertos y ferrocarriles, además de cambios en la gestión portuaria destinados a reducir costos y aumentar la eficiencia”.

En cuanto a la energía, dijo que “los costos energéticos representan un factor clave para la producción” y aseguró que “el gobierno busca generar esquemas que permitan precios más competitivos para proyectos vinculados al riego, la energía limpia y nuevas inversiones productivas”.

Al respecto del desarrollo del riego, Oddone respaldó la estrategia impulsada por el presidente de la República para ampliar la infraestructura de riego y adelantó que “se estudian incentivos tributarios y mecanismos de financiamiento que faciliten tanto proyectos individuales como sistemas multiprediales”.

Oddone dedicó parte de su discurso a explicar la respuesta del gobierno frente al fuerte aumento internacional del precio del petróleo. Aseguró que “el Ejecutivo optó por amortiguar el impacto sobre los combustibles mediante una aplicación gradual de los incrementos, evitando trasladar de forma inmediata todo el aumento a productores y consumidores”, y reconoció que “Uruguay mantiene combustibles más caros que otros países de la región, pero defendió la estrategia adoptada para moderar los efectos del shock externo sin comprometer la estabilidad fiscal”.

En el tramo final de su intervención, el ministro recordó su participación en la inauguración de la Central Hortícola del Norte en Salto y utilizó ese ejemplo para destacar una característica que, a su juicio, distingue a Uruguay. Señaló que “la concreción de proyectos que atraviesan distintos gobiernos y administraciones refleja la capacidad del país para construir acuerdos de largo plazo y gestionar los desacuerdos de manera institucional”.“Lo mejor que tiene Uruguay es su forma de construir consensos y gestionar los disensos”, concluyó ante los productores reunidos en el Congreso de la Federación Rural en Salto.