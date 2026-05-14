En entrevista con la diaria, el intendente de Salto dijo que está “más ansioso que la ciudadanía” por comenzar con las obras de infraestructura. Consultado sobre la aprobación de la Junta Departamental, en diciembre del año pasado, del fideicomiso por 60 millones de dólares, Carlos Albisu explicó que esa decisión habilitó al Ejecutivo departamental a avanzar en una licitación a la que se presentaron tres oferentes, entre ellos el Banco República (BROU).

Según el jefe comunal, este proceso de licitación permitió obtener “la tasa de interés más baja de la historia” para un préstamo bancario a una intendencia, fijada en 3,88%. Gracias a ello, señaló, durante los próximos 20 años —plazo en el que se amortizará el fideicomiso— “la intendencia logrará un ahorro estimado de 41.879.000 dólares”.

También señaló que el director de Hacienda de la comuna, Nicolás Irigoyen, está llevando adelante las negociaciones y que se aspira a contar con los fondos en el último trimestre de este año.

El 47% del monto del fideicomiso (26 millones de dólares) “se destinará al pago de deudas heredadas de la administración anterior, que incluyen obligaciones con diversas empresas salteñas, algunas de Montevideo y una del exterior”.

El dinero restante será utilizado para obras, en paralelo con los programas del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) y el Programa de Caminería Rural (PCR), todos gestionados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) dirigidos a las intendencias.

El intendente explicó que estos programas se orientarán al mejoramiento de la infraestructura en distintos barrios del departamento, mientras que el fideicomiso permitirá avanzar este año en la intervención de las avenidas José Enrique Rodó, Pascual Harriague y Manuel Oribe, que “son tres arterias importantes”.

Caminería interna

Con relación al presupuesto quinquenal de la intendencia, Albisu dijo que a fines de mayo comenzará a ejecutarse el presupuesto correspondiente a su administración, ya que hasta el momento se venía trabajando con el aprobado durante el período de gobierno anterior.

El intendente señaló que las intervenciones en los distintos barrios de Salto comenzarán en junio y se extenderán hasta el mismo mes de 2030.

Durante ese período trabajarán cuadrillas de la intendencia y de empresas tercerizadas, con el objetivo de atender el 52% de las cuadras que presentan mayores afectaciones en la caminería interna. El 48% restante, que registra un deterioro menor, recibirá mantenimiento para evitar que el desgaste natural agrave su estado. “Como se dijo en la campaña electoral habrá un 100% de intervención en la caminería interna”.

Albisu explicó que estos trabajos no se habían realizado antes por falta de recursos económicos. Señaló que el principal problema que enfrenta Salto es el estado de las calles. En ese marco, también se refirió al sistema de iluminación y recordó que la ciudad cuenta con unas 3.700 calles, de las cuales 2.200 serán iluminadas desde cero con tecnología LED, lo que permitirá un importante ahorro de energía sin afectar la calidad lumínica.

En materia de recolección de residuos, el intendente agregó que es un tema al que dedicará especial atención. Por un lado, se avanzará en el cierre del vertedero a cielo abierto; para ello, ya se está trabajando con una ingeniera especializada y con el Plan Vale de recuperación de envases y mejora en la gestión de residuos.

A su vez, indicó que el vertedero continuará funcionando en su ubicación actual. Explicó que, “aunque antes estaba habilitado y hoy no lo está, abrir un nuevo sitio exigiría un proceso muy largo, que podría demorar muchos años”.

Se proyecta instalar contenedores de mayor capacidad, implementar un sistema de recolección más ordenado y aumentar la flota, pasando de los tres camiones actuales a un número mayor que permita brindar un mejor servicio, señaló.

El jerarca también mencionó la creación de puntos verdes: se colocarán 18 recipientes de gran tamaño en lugares estratégicos para eliminar los basurales endémicos que persisten en la ciudad. El objetivo final es llegar a 45 recipientes y transformar cada uno de esos focos de acumulación de basura en puntos verdes.

En cuanto a la caminería rural, el intendente afirmó que Salto es uno de los departamentos de mayor cantidad de caminos. Señaló que ya hay empresas que están trabajando en algunos puntos, se están formando equipos desde la intendencia para estar en puntos de manera permanente y un equipo que será flotante para atender las urgencias.

Saneamiento de Termas de Daymán

Desde hace muchos años, los habitantes de Termas del Daymán reclaman la necesidad de contar con saneamiento en la zona. En este sentido, el intendente Albisu afirmó que existe una decisión política del actual Ejecutivo: “Si OSE no tiene previsto realizar la obra, la Intendencia de Salto la llevará adelante”, aseguró.

Señaló que se trata de una zona turística que requiere mejoras y agregó que la administración está dedicando un esfuerzo especial al desarrollo del turismo en Salto, por considerarlo un sector clave para dinamizar la economía local y generar más oportunidades laborales.

El jerarca también mencionó la necesidad de bituminizar las calles de los barrios de la zona, dado que es el área donde continuará expandiéndose el complejo termal. Comentó que un grupo inversor presentó un expediente para desarrollar un proyecto de 14 hectáreas, que incluirá la construcción de un gran parque y apunta a seguir potenciando el crecimiento del lugar. Según indicó, cada vez más personas manifiestan interés en radicarse allí, lo que refuerza la importancia de avanzar con estas mejoras.

En relación con la circulación de taxis irregulares, el intendente informó que esta semana presentará a la comisión correspondiente de la Junta Departamental un proyecto de decreto para regularizar el transporte en general, y en particular el servicio de taxis, Uber u otras plataformas de movilidad. Albisu señaló que en Salto funcionan actualmente 72 taxis habilitados, mientras que en Paysandú hay 120, pese a que Salto cuenta con una población mayor. Por esa razón, consideró necesario habilitar nuevas chapas.

Según indicó, en Salto circulan alrededor de 400 vehículos que operan como taxis de forma irregular, pero aclaró que no se regularizarán más de 120. Agregó que se podrá habilitar alguna plataforma de movilidad, pero esta no podrá superar en cantidad a los taxis formales. De esta manera, entre taxis y aplicaciones se proyecta un máximo de 240 unidades, cifra que calificó como razonable para una ciudad del tamaño de Salto.