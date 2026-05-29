El Congreso de Intendentes sesionó en Salto y analizó competitividad, reforma del 1% y convenios con organismos del Estado

La jornada combinó audiencias, presentación de documentos y evaluación de políticas destinadas a fortalecer la gestión y el desarrollo en el interior del país.

El Congreso de Intendentes realizó este viernes su 13ª Sesión Plenaria en el departamento de Salto. La agenda incluyó informes institucionales, el análisis de temas vinculados a competitividad y descentralización, así como reuniones con autoridades nacionales, del LATU y de la Federación Rural del Uruguay.

La sesión comenzó a las 10.00 en el predio de la Asociación Agropecuaria de Salto. Como es habitual en cada instancia que se desarrolla fuera de la sede del organismo, se procedió a la elección del presidente ad hoc, responsabilidad que recayó en el intendente de Salto, Carlos Albisu. Posteriormente, se aprobó el Acta de Resoluciones correspondiente a la 12ª Sesión Plenaria.

En rueda de prensa, Albisu señaló que Salto vivió “un hecho histórico”: la realización conjunta del Congreso de Intendentes y el de la Federación Rural del Uruguay, en el marco del 125° aniversario de la Asociación Rural de Salto. Destacó además la presencia de productores de Argentina, Brasil y Paraguay, que se sumaron a la actividad.

El jerarca subrayó el valor de la reunión mantenida entre representantes de ambas instituciones, que permitió abordar asuntos de interés común. Según indicó, “cada centímetro del país estuvo representado” en Salto, en un intercambio que incluyó temas centrales para las intendencias, como la caminería rural y el impuesto del 1% a la enajenación de semovientes, entre otros.

En este último punto existe una propuesta del gobierno nacional que plantea eliminar el cobro directo a los productores y sustituirlo por un sistema de devolución o crédito fiscal financiado con cargo a Rentas Generales.

En ese marco, Albisu señaló que en Salto la recaudación del impuesto ha oscilado entre tres y ocho millones de dólares anuales, un monto que consideró relevante para las finanzas departamentales. Explicó que esos recursos permiten impulsar diversas obras y, entre ellas, atender la caminería rural, un aspecto que la administración debe priorizar.

Indicó estar dispuesto a continuar el diálogo y recordó que existe una comisión integrada por intendentes que viene trabajando en el tema junto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el objetivo de avanzar en una solución.

Agregó que, posteriormente, el gobierno nacional deberá definir un mecanismo para resarcir a las intendencias por la eventual modificación del mecanismo de aplicación del tributo. En el caso de Salto, afirmó que el presupuesto departamental ya aprobado contempla la situación del impuesto del 1%.

El intendente sostuvo que para avanzar en estas definiciones “debe haber diálogo”, y remarcó que el Congreso de Intendentes constituye el ámbito natural para construir acuerdos y encaminar soluciones a los diversos temas que atraviesan a los gobiernos departamentales.

Autoridades de la Federación Rural

Durante el informe de Mesa se abordaron distintos asuntos de interés para los gobiernos departamentales. Además del impuesto a los semovientes, se analizó el documento remitido al MEF sobre competitividad y el programa Uruguay Impulsa.

También se presentaron borradores de convenios interinstitucionales con la Unidad Nacional de Seguridad Vial y la Administración Nacional de Educación Pública, así como un acuerdo de cooperación con el LATU. A su vez, se brindó información sobre aspectos vinculados al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive).

La sesión incluyó una instancia de trabajo con la Secretaría de Ciencia y Validación del Conocimiento de Presidencia de la República, encabezada por su director, David González, en la que se intercambiaron perspectivas sobre políticas de innovación y articulación institucional.

Más tarde, se realizó una recepción a autoridades de la Federación Rural del Uruguay, donde se dialogó sobre la situación del sector productivo y los desafíos del interior del país. El orden del día cerró con un espacio dedicado a asuntos varios, en una nueva jornada de coordinación y trabajo conjunto entre los gobiernos departamentales.