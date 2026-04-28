Al asumir la actual dirección del Hospital Regional Salto, Gabriela González, su actual directora, se encontró que el tomógrafo entregado por ASSE en noviembre de 2024 aún no había sido puesto en funcionamiento. El motivo era que el espacio previsto para instalarlo presentaba problemas estructurales que impedían soportar su peso. Por esta razón fue necesario elaborar un proyecto y realizar un llamado a licitación para contratar a una empresa constructora que reforzara la estructura edilicia.

En ese ínterin, el tomógrafo fue trasladado a una clínica en Montevideo, lo que provocó una fuerte crítica de la oposición a la que se sumaron el diputado Horacio de Brum del Partido Colorado y la diputada suplente Natalia Pigurina de Identidad Soberana.

Finalmente, un nuevo tomógrafo aportado por ASSE fue inaugurado el 29 de diciembre de 2025 en el HRS con la presencia de la ministra Cristina Lustemberg.

Pigurina además ha realizado una serie de denuncias en sus redes sociales contra la dirección del HRS debido a supuestas falencias en farmacia, en el servicio de emergencia y la demora en la entrega de turnos de especialistas a usuarios del hospital.

En diálogo con la diaria, la edila Manuela Mutti defendió el trabajo de la actual dirección y cuestionó la forma en que se han difundido algunas críticas. Según explicó, se trata de una estrategia basada en la exposición de casos aislados que no contemplan el funcionamiento real del sistema de salud. “Vemos una campaña intencionada donde se filman testimonios en la puerta de emergencia, destacando tiempos de espera que, según los propios datos del hospital, se han reducido significativamente respecto a gestiones anteriores”, sostuvo Mutti.

La edila enfatizó que la actual administración asumió en un contexto complejo, con múltiples dificultades estructurales y presupuestales. Entre ellas, mencionó proyectos detenidos, como el del tomógrafo, problemas en el suministro de medicamentos y un presupuesto prácticamente agotado.

“Gabriela asumió con muy pocos recursos y un hospital con varios frentes críticos. Sin embargo, logró ordenar la gestión, negociar con el Estado y posicionar al hospital como una prioridad dentro del presupuesto nacional”, afirmó.

Entre los avances señalados, destacó la recuperación de servicios médicos, el retorno de profesionales que se habían alejado por conflictos previos y la mejora en áreas importantes como la farmacia, donde se amplió el stock de medicamentos y se redujeron los tiempos de espera.

Uno de los puntos centrales de la defensa del MPP es la implementación de un sistema de triaje en la emergencia, que permite clasificar a los pacientes según la gravedad de su situación. Mutti explicó que este mecanismo implica que la atención no se realice por orden de llegada, sino por prioridad médica. “No es lo mismo un dolor de cabeza que un accidente de tránsito. Los tiempos de espera responden a esa lógica y no a una mala gestión”.

Además, aseguró que los datos del propio hospital muestran una mejora en la atención, con una capacidad de resolución del 80% de las consultas en emergencia. A esto se suman la reorganización de los espacios, el aumento de personal médico y de enfermería, y la ampliación de guardias.

Inversiones y mejoras estructurales

La dirigente del MPP también enumeró una serie de mejoras edilicias y tecnológicas realizadas durante la actual gestión. Entre ellas, mencionó la renovación de la farmacia, la adecuación de servicios para personas con discapacidad, la mejora en el bloque quirúrgico y la reactivación del proyecto del tomógrafo, que permanecía trancado por problemas en su infraestructura.

Asimismo, destacó el crecimiento del servicio de ambulancias, que pasó de contar con un solo móvil a diez unidades operativas, y el fortalecimiento de áreas como oftalmología y cuidados intensivos pediátricos. “Son avances concretos que han mejorado las condiciones de trabajo del personal y la atención a los usuarios, pero que no están siendo visibilizados”, cuestionó.

En los últimos días, la mesa política del Frente Amplio emitió una declaración respaldando a la dirección del hospital, luego de que un portal publicara que sectores de la fuerza política estaban solicitando la renuncia de González. Mutti desmintió categóricamente esa versión. “No existe ningún planteo formal dentro del Frente Amplio. La propia fuerza política tuvo que salir a aclararlo porque era una información sin sustento”, señaló.

Para la edila, este tipo de publicaciones refuerzan la idea de que hay una intencionalidad detrás de las críticas. “Cuando no se identifican fuentes ni sectores, y se instalan versiones de este tipo, es evidente que se busca generar inestabilidad en la gestión”, afirmó.

Más allá del plano político, Mutti expresó su preocupación por el efecto que estas informaciones pueden tener en la población. En particular, advirtió sobre el impacto en personas que acuden al hospital en situaciones de vulnerabilidad. “Cuando alguien está enfermo o con dolor, ya está en una situación sensible. Si además llega con una percepción negativa construida por informaciones incompletas, eso afecta la relación con el sistema de salud”, explicó.

En ese sentido, consideró que la difusión de “verdades a medias” puede generar desconfianza y descontento, afectando no solo la imagen de la gestión sino también del funcionamiento del servicio.

Mutti también reflexionó sobre la importancia de la comunicación institucional y el acceso a información clara por parte de la ciudadanía. Señaló que es fundamental que la población comprenda cómo funciona el sistema de salud, cuáles son sus derechos y a dónde acudir según cada situación. “Es válido reclamar cuando los derechos no se cumplen, pero también es necesario que la gente tenga información adecuada para ejercerlos”, sostuvo.

En esa línea, planteó que la construcción de ciudadanía implica no solo garantizar servicios, sino también educar sobre su uso. “Saber cuándo acudir a una emergencia y cuándo a una policlínica es parte de una sociedad más informada y participativa”, agregó.

Denuncian desinformación y ratifican respaldo

Finalmente, desde el MPP reafirmaron su respaldo a la directora del hospital y calificaron la situación como una campaña de desinformación que omite los avances logrados. “Se toman casos puntuales y se generalizan, sin mostrar el panorama completo. Eso erosiona la confianza y afecta la participación ciudadana”, concluyó Mutti.

Para el sector, la actual gestión ha marcado un cambio respecto a los cinco años anteriores, y consideran que ese proceso no puede ser desconocido. En ese marco, adelantaron que continuarán defendiendo públicamente el trabajo realizado y promoviendo una discusión basada en información “rigurosa y contextualizada”.