Edil del Frente Amplio advierte sobre posible ola de privatizaciones en la Intendencia de Salto

El legislador sostiene que el presupuesto departamental anticipa privatizaciones, la venta de inmuebles y medidas de ajuste que afectarían a los funcionarios.

La discusión del presupuesto quinquenal de la Intendencia de Salto generó fuertes cuestionamientos desde la oposición. El coordinador de bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental, Mario Furtado, manifestó su preocupación por lo que considera señales de una futura profundización de las privatizaciones y una eventual venta de patrimonio público para sostener las finanzas departamentales.

En diálogo con la diaria, el edil sostuvo que, a partir de una lectura del contenido presupuestal y de las medidas que ya se vienen implementando, es posible anticipar un escenario de creciente participación de empresas privadas en áreas tradicionalmente gestionadas por la intendencia. De la lectura del “presupuesto, con los compañeros sacamos algunas conclusiones. Se vienen fuertes privatizaciones en la Intendencia de Salto, mucho más que las que están haciendo”, afirmó.

Según el edil frenteamplista, el proceso no se limitaría a la ejecución de obras públicas, sino que alcanzaría a servicios y áreas estratégicas de la administración municipal. Entre los ejemplos mencionados por Furtado figuran servicios vinculados a la limpieza, el mantenimiento de espacios públicos, el transporte y el turismo.

A su juicio, ya existen antecedentes que muestran esa tendencia. Recordó que la intendencia contrató empresas privadas para realizar tareas de corte de pasto y limpieza, funciones que históricamente fueron desarrolladas por trabajadores municipales. “Van a venir muchos empresarios privados a trabajar en la intendencia y a compartir los sueldos con los funcionarios municipales. Eso es una realidad, eso va a pasar así”, sostuvo.

Para el edil, estas decisiones responden a dificultades de gestión y a la necesidad de cubrir servicios que, según dijo, no han podido mantenerse exclusivamente con recursos propios de la comuna. Otra de las advertencias formuladas por Furtado refiere a una posible reorganización de distintas dependencias municipales. Según explicó, sectores como Gramon, Corralón, Recolección y Servicios Públicos podrían ser trasladados y concentrados en un único predio durante los próximos años.

A su entender, por lo que se desprende del presupuesto, existiría el interés de liberar terrenos ubicados en zonas céntricas de la ciudad para su posterior comercialización o desarrollo inmobiliario. “Servicios Públicos está en un lugar céntrico y valioso. Seguramente será vendido a un privado para hacer construcción de edificios”, señaló.

El edil sostuvo que existen al menos tres o cuatro inmuebles de la intendencia ubicados en áreas estratégicas que podrían ser destinados a inversiones privadas, mientras que las oficinas municipales serían trasladadas hacia otros puntos de la ciudad, posiblemente en las inmediaciones del Mercado o de la Central Hortícola.

Furtado vinculó estas proyecciones con la situación económica de la intendencia y cuestionó las estimaciones de ingresos incluidas en el presupuesto. Aseguró que el gobierno departamental enfrenta un elevado nivel de endeudamiento y que los recursos previstos serían insuficientes para sostener el gasto proyectado. “La intendencia va a necesitar una cantidad importante de recursos. Con el nivel de endeudamiento actual y los elevados costos que asumió, no podrá sostenerse. Además, el presupuesto no contará con los ingresos que el Ejecutivo estima”, afirmó.

Recorte de horas a funcionarios

Desde su perspectiva, la combinación entre compromisos financieros elevados y menores ingresos efectivos obligará a adoptar medidas de ajuste en los próximos años. Entre esas medidas, Furtado mencionó la eventual reducción de la carga horaria de los trabajadores municipales hacia el final del actual período de gobierno.

Según expresó, cuando los recursos comiencen a escasear, la administración priorizará evitar un incremento del endeudamiento, trasladando parte del ajuste a los funcionarios. “En 2028 o 2029 va a venir el recorte de horas a todos los funcionarios. La mayoría va a pasar a 30 horas porque no van a querer quedarse sin plata ni endeudarse más, y va a ser más fácil tocarles el bolsillo a los trabajadores”, sostuvo. El edil aseguró que esta posibilidad ya fue manejada en ámbitos políticos luego de las elecciones departamentales, aunque posteriormente dejó de mencionarse públicamente.

Furtado aclaró que sus planteos responden a una interpretación política de las señales que observa en la gestión y en la planificación presupuestal, pero consideró necesario plantear públicamente estas advertencias antes de que eventuales decisiones se concreten. “Queríamos comentar esto antes de que pase, porque después quizás algunos se van a llamar a silencio y otros van a apoyar”, concluyó.