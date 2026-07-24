El cese de la funcionaria adjunta a la dirección de la RAP Salto generó sorpresa y el Partido Socialista analizará el caso

La exfuncionaria sostiene que la resolución responde a una reestructura administrativa y descarta que existieran diferencias con la dirección de la red.

La decisión de cesar a Julia Ruggeri como funcionaria adjunta a la Dirección de la Red de Atención Primaria (RAP) de ASSE en Salto tomó por sorpresa tanto a dirigentes frenteamplistas como a la propia trabajadora, quien asegura que hasta pocas horas antes de la resolución no había recibido ninguna señal de que su continuidad estuviera en cuestión.

En diálogo con la diaria, Ruggeri relató que el jueves, sobre las 14.00, fue informada de que se había dispuesto su cese. “No tuve conocimiento previo”, afirmó.

Según explicó, en esa instancia se le transmitió que la decisión no respondía a motivos vinculados con su desempeño o con la evaluación realizada por la dirección regional, sino a que ocupaba un cargo de confianza política y no un cargo de confianza del director de la RAP.

La funcionaria señaló que recién este viernes por la mañana accedió a la resolución formal, donde la fundamentación es diferente. “Se establece que el cese responde a una reestructuración que está planteando la administración, una adecuación de sus recursos en función de los nuevos objetivos que la administración quiere impulsar”, indicó.

Consultada sobre versiones que atribuían la decisión a un eventual distanciamiento con el director de la RAP Salto, Roberto Varela, Ruggeri descartó esa posibilidad y sostuvo que se trata de “un trascendido de prensa”.

Aseguró que durante su gestión mantuvo una relación de trabajo fluida y que “siempre acompañó al director en todas las instancias”, al tiempo que afirmó que nunca recibió cuestionamientos sobre su desempeño. “Como funcionaria siempre contribuí de forma positiva a la gestión y en ningún momento se me planteó que el cese estuviera relacionado con mi trabajo”, señaló.

Ruggeri informó que, tras conocerse la decisión, su sector político, el Partido Socialista, solicitó recabar toda la información sobre el caso. Según explicó, la situación ya fue comunicada al secretario general de esa fuerza política, Pablo Oribe, y será analizada el próximo lunes 27 de julio en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional.

La exadjunta aseguró que la resolución generó preocupación dentro del sector y sostuvo que continuará a disposición de las decisiones que adopte el partido.

Defendió la gestión desarrollada durante su paso por la RAP y afirmó que asumió la responsabilidad “con mucho compromiso y dedicación”. “Yo estaba trabajando bien, estaba conforme. Tenía algunas líneas de gestión que venía desarrollando e impulsando, especialmente en la coordinación interinstitucional. Creo que la actividad fue positiva y me deja tranquila el aporte realizado para contribuir a mejorar la calidad de atención, siempre con la mirada puesta en lo más importante, que son los usuarios”, expresó.

También reivindicó la trayectoria del Partido Socialista en la conducción de la salud pública, al recordar que referentes de ese sector, como Daniel Olesker y Jorge Basso, ocuparon el Ministerio de Salud Pública durante gobiernos del Frente Amplio.

Finalmente, Ruggeri afirmó que seguirá disponible para asumir las responsabilidades que su fuerza política considere pertinentes.

“Siempre estoy a disposición de lo que entienda mi partido. El Partido Socialista siempre dispone de sus mejores cuadros para ocupar lugares de gestión y yo estoy a disposición. El secretario general ya está al tanto; me llamó e intercambiamos ideas sobre esta situación”, concluyó.