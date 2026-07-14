AFE apuesta a recuperar su patrimonio y proyecta el regreso del ferrocarril al litoral

El organismo firmó un convenio con la Intendencia de Salto para poner en valor inmuebles ferroviarios, y sostuvo que el retorno del tren de cargas y pasajeros a la región dependerá de una planificación nacional de largo plazo.

La visita a Salto del presidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), Ernesto César, tuvo como eje la firma de un convenio de cooperación con el intendente Carlos Albisu, en el marco de una estrategia que busca fortalecer el vínculo entre el organismo y los gobiernos departamentales para recuperar y dar nuevos usos al patrimonio ferroviario.

En conferencia de prensa, César explicó que el acuerdo forma parte de una política impulsada por el actual directorio para poner en valor los inmuebles de AFE que hoy se encuentran subutilizados. Según señaló, el objetivo es que esos bienes generen beneficios no solo para el ente, sino también para la comunidad, mediante proyectos coordinados con las intendencias. El jerarca sostuvo que los gobiernos departamentales son “aliados estratégicos” porque conocen de primera mano la realidad y las necesidades de cada territorio.

Si bien reconoció que al comienzo parecía complejo coordinar acciones con las 19 intendencias del país, destacó el trabajo conjunto de los funcionarios de AFE y de los gobiernos locales. “Pensábamos que esto nos iba a costar muchísimo trabajo, pero hoy estamos celebrando el convenio número 14 y con las restantes intendencias solo resta coordinar la firma”, indicó.

César también vinculó esta política con una visión de largo plazo para el desarrollo del sistema ferroviario. Señaló que el directorio trabaja con la perspectiva de que, en el futuro, el tren vuelva a tener un papel estratégico en el litoral del país, integrando a Uruguay con Argentina y Brasil a través de una red logística regional.

En ese sentido, recordó que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas avanza en la elaboración de un Plan Maestro Ferroviario, un estudio de consultoría especializado que permitirá definir, con base en evidencia técnica, dónde deberán realizarse las futuras inversiones y cuáles serán las prioridades para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria nacional. Según indicó, el objetivo es consolidar a Uruguay como un nodo logístico para la recepción, el almacenamiento, la clasificación y la distribución de mercaderías hacia el interior de América Latina.

El jerarca sostuvo que AFE busca fortalecer el papel del Estado en un sistema ferroviario abierto, donde ya operan empresas privadas dedicadas al transporte de cargas. En ese escenario, explicó, el desafío del organismo es aportar valor para mejorar la competitividad del sector y generar una articulación con los operadores privados que permita ampliar la capacidad de transporte de mercaderías, especialmente de aquellas cargas que hoy no utiliza el ferrocarril.

En materia de transporte de pasajeros, afirmó que la prioridad es mantener el único servicio regular que actualmente presta el organismo, la línea Tacuarembó-Rivera. No obstante, adelantó que el directorio también pretende impulsar el desarrollo del transporte ferroviario con fines turísticos. En ese marco, destacó una reunión mantenida en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, un lugar estrechamente vinculado a la historia del ferrocarril, ya que durante la construcción de la represa el transporte ferroviario desempeñó un papel clave.

“Sentimos que el modo ferroviario está regresando a la vida del país”, afirmó César. A su juicio, ese proceso debe entenderse como una política de Estado de largo plazo, que trascienda los cambios de gobierno. “Por eso es fundamental el compromiso tanto del gobierno nacional como de los gobiernos departamentales, y en Salto ese compromiso se expresa a través de este convenio de colaboración”, afirmó.

Para César, la recuperación del patrimonio histórico de AFE trasciende el valor económico de los inmuebles. Sostuvo que rehabilitar antiguos edificios e instalaciones ferroviarias también significa devolver a la ciudadanía espacios con un fuerte valor simbólico e histórico, muchos de ellos vinculados a la identidad de las comunidades donde se encuentran.

Planificación integral del sistema ferroviario

El presidente de AFE señaló que uno de los principales desafíos del organismo es concretar, por primera vez, un inventario completo de su patrimonio inmobiliario. Según explicó, estudios preliminares estiman que el ente posee más de 1.700 inmuebles distribuidos en todo el país, aunque aún es necesario determinar con precisión la situación jurídica y el estado de cada uno.

“Las cosas tienen un principio y estamos haciendo ese trabajo”, afirmó. En ese sentido, indicó que el objetivo es ordenar la documentación, actualizar la información patrimonial y revisar los distintos convenios y comodatos vigentes con las intendencias. En el caso de Salto, señaló que AFE evaluará los acuerdos ya existentes con el gobierno departamental para determinar si requieren modificaciones o actualizaciones.

Consultado por la diaria sobre qué falta para que el tren de cargas y de pasajeros vuelva a llegar a ciudades como Salto o Artigas, el presidente de AFE sostuvo que el primer paso es contar con una planificación integral del sistema ferroviario nacional, una herramienta que, a su juicio, Uruguay nunca desarrolló de forma adecuada.

César señaló que cualquier expansión de la red debe estar respaldada por estudios técnicos que permitan definir las prioridades de inversión y el papel que tendrá el ferrocarril en el desarrollo logístico y de transporte del país. En ese sentido, insistió en que el desafío no pasa únicamente por extender las vías o recuperar servicios, sino por diseñar un modelo ferroviario con una visión de largo plazo.

Por su parte, el intendente de Salto, Carlos Albisu, valoró el acuerdo alcanzado con AFE y destacó la disposición de ambas instituciones para trabajar de forma coordinada en la recuperación del patrimonio ferroviario del departamento. El jefe comunal sostuvo que la puesta en valor de los edificios históricos vinculados al ferrocarril representa una oportunidad para recuperar espacios que forman parte de la memoria colectiva de los salteños. Por eso, enmarcó el convenio dentro de la política que impulsa la actual administración para restaurar inmuebles patrimoniales.

“Venimos recuperando museos, teatros y otros edificios emblemáticos del departamento. Desde el primer día dijimos que íbamos a trabajar para devolverles valor a estos espacios y hoy damos un paso más en ese camino”, afirmó. Albisu señaló que el objetivo es que esos inmuebles vuelvan a estar al servicio de la comunidad y destacó que el convenio con AFE permitirá avanzar de manera conjunta en la recuperación de un patrimonio que, según expresó, “es de toda la gente”.