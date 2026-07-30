Diputado De Brum respalda la prestación infantil y se distancia de Bordaberry: “No se puede medir con distinta vara a los pobres”

Horacio de Brum durante una sesión de la Cámara de Diputados (archivo, octubre de 2025).

El legislador colorado marcó diferencias con senadores de su partido sobre los controles a las transferencias para la infancia y adelantó que presentará aditivos en busca de mejoras para Salto.

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El diputado por Salto del Partido Colorado Horacio De Brum confirmó que acompañó la decisión de la Coalición Republicana de no votar en general el proyecto de Rendición de Cuentas, al considerar que existen deficiencias de gestión en distintos organismos públicos y desacuerdos con las prioridades fijadas por el gobierno.

Según explicó a la diaria, varios ministerios no ejecutaron la totalidad de los recursos asignados, lo que demuestra, a su juicio, “que el problema no siempre es la falta de presupuesto, sino la capacidad de gestión”. También sostuvo que “el crecimiento económico previsto para este año quedó por debajo de las expectativas” y que ello “obliga a redefinir prioridades”.

Uno de los principales cuestionamientos del legislador refiere a la estrategia del Ejecutivo para reducir la pobreza infantil. Si bien adelantó que votará las transferencias económicas destinadas a niños de 0 a 3 años pertenecientes a familias vulnerables, consideró que “la medida resulta insuficiente si no está acompañada por políticas públicas integrales”.

De Brum señaló que “las transferencias atacan únicamente la denominada pobreza monetaria” y advirtió que, “cuando cesa la asistencia económica, las familias vuelven a caer en la misma situación”.

En ese sentido, sostuvo que “la verdadera salida de la pobreza infantil requiere inversiones sostenidas en educación, salud y vivienda, además de apoyo económico directo”.

Asimismo, cuestionó que “el gobierno aspire a reducir parcialmente la pobreza infantil cuando existen recursos estatales que podrían destinarse para ampliar el alcance de las políticas sociales”.

Se desmarca de Bordaberry

El momento de mayor diferencia política dentro del Partido Colorado surgió al ser consultado por nuestro medio sobre las declaraciones del senador Pedro Bordaberry, quien planteó la necesidad de controlar el destino de las transferencias para evitar que el dinero sea utilizado en gastos que no beneficien a los niños.

De Brum fue categórico al expresar una posición contraria. Si bien dijo compartir que “las prestaciones tengan determinadas condicionalidades, como exigir la asistencia de los niños al sistema educativo”, rechazó que se pretenda controlar exclusivamente a las familias vulnerables. “Se pretende medir con la misma vara a los pobres y no al sistema político”, afirmó.

Como ejemplo, recordó que legisladores y otras autoridades reciben viáticos sin la obligación de presentar comprobantes detallados de sus gastos y cuestionó que no exista el mismo nivel de exigencia para quienes administran recursos públicos.

“Me pregunto, cuando salen las delegaciones de los políticos al exterior y se llevan viáticos del Poder Legislativo y no tienen obligación de rendir cuentas ni de presentar boletas, ¿yo le ando preguntando a un senador, a un diputado, la trazabilidad de lo que gasta, si se toma un whisky, una Coca-Cola o si come salmón? Entonces acá no se está midiendo con la misma vara. Yo creo que se le está recayendo al pobre y a la familia vulnerable y no se le está exigiendo lo mismo al sistema político”.

A su entender, “el debate no debe centrarse en desconfiar de las familias vulnerables, sino en aplicar los mismos criterios de transparencia a toda la administración pública”.

Otro de los aspectos criticados por De Brum fue la política de seguridad prevista en la Rendición de Cuentas. Consideró “insuficiente el ingreso de 300 nuevos policías para todo el país, especialmente frente al incremento de homicidios y otros delitos registrados durante el primer trimestre de 2026”.

Recordó además que “durante la campaña electoral se había planteado la incorporación de 2.000 efectivos” y sostuvo que “el refuerzo previsto difícilmente genere un impacto visible en la seguridad ciudadana”.

En ese marco, insistió en que “existen organismos donde pueden reasignarse recursos para fortalecer áreas prioritarias como seguridad, educación y combate a la pobreza”.

Pese a sus críticas generales, el diputado confirmó que votará favorablemente el artículo 356 de la Rendición de Cuentas, que exonera del IVA a los materiales de construcción y a los servicios profesionales utilizados por las cooperativas de vivienda.

Indicó que asumió ese compromiso tras reunirse con representantes de Fucvam en Salto y defendió la medida al considerar que “el cooperativismo constituye una de las principales herramientas para que las familias trabajadoras puedan acceder a una vivienda digna”.

También argumentó que, “si grandes empresas reciben beneficios tributarios mediante distintos regímenes de promoción de inversiones, las cooperativas deberían acceder a incentivos similares”.

Además, De Brum anunció que impulsará modificaciones para incorporar mayores recursos destinados a diferentes áreas. Entre sus propuestas figuran incrementos presupuestales para la Suprema Corte de Justicia, el Fondo de Emergencia Agropecuaria, el Fondo de la Granja, la Universidad Tecnológica, con el objetivo de avanzar en su instalación en Salto, y el Hospital Regional Salto.

El legislador sostuvo que “el departamento atraviesa una situación de emergencia climática, productiva y laboral tras los daños ocasionados por el temporal del pasado 18 de julio”, por lo que entiende “imprescindible reforzar las partidas nacionales destinadas a Salto”.

Finalmente, aseguró que, aunque integra una cámara de 99 diputados y las posibilidades de éxito no son sencillas, defenderá la incorporación de esos recursos porque considera que “son los que le corresponden” al departamento.