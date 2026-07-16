Jonnathan Aramburo asumió la presidencia de la Junta Departamental con respaldo de 21 ediles

Con el apoyo de dos tercios del cuerpo, Aramburo fue electo presidente de la Junta Departamental de Salto para el período 2026-2027. En la sesión también fue reconocida la gestión de Enzo Molina.

En cumplimiento de lo establecido por la Constitución de la República, la Junta Departamental de Salto renovó este miércoles su Mesa para el período 2026-2027. En una sesión ordinaria, el edil de la Coalición Republicana Jonnathan Aramburo fue electo presidente del legislativo departamental con el respaldo de 21 ediles, alcanzando los dos tercios de los votos.

La jornada contó con la presencia de autoridades departamentales encabezadas por el intendente Carlos Albisu, el diputado Pablo Constenla, jerarcas de la Intendencia, dirigentes políticos y familiares e invitados especiales del presidente electo, entre ellos el exdiputado nacionalista Luis María Leglise.

Aramburo fue propuesto por la Coalición Republicana y obtuvo una amplia mayoría, sumando además el apoyo de dos ediles del Frente Amplio: Analía Fernández y Elda Albarenque.

La nueva Mesa quedó integrada por Matías Suárez como primer vicepresidente y Néstor Tecco como segundo vicepresidente, quienes acompañarán la conducción de las sesiones durante el próximo año legislativo.

La votación reflejó un respaldo transversal que permitió concretar una transición sin sobresaltos y con mensajes orientados a mantener el funcionamiento institucional del órgano deliberativo.

Antes de dejar la presidencia, Molina agradeció el apoyo recibido durante su gestión por parte de los funcionarios de la Junta Departamental, así como de las bancadas de la Coalición Republicana y del Frente Amplio.

En su despedida destacó el trabajo conjunto desarrollado a lo largo del último año y valoró el compromiso institucional de quienes integran el legislativo departamental.

Las palabras de Molina fueron acompañadas por reconocimientos tanto de ediles oficialistas como de la oposición, quienes coincidieron en destacar una conducción caracterizada por la apertura al diálogo, la participación y el trato igualitario entre todas las bancadas.

Durante su presidencia fueron aprobadas algunas de las iniciativas más relevantes del actual gobierno departamental, entre ellas el Presupuesto Quinquenal y la autorización para la contratación de un crédito de hasta 60 millones de dólares a veinte años, decisiones que marcaron buena parte de la agenda política del último año.

También se resaltó el proceso de mejoras edilicias impulsado en la sede de la Junta, orientado a brindar mayores comodidades tanto para el trabajo de los ediles como para los representantes de los medios de comunicación que cubren habitualmente las sesiones.

En el cierre de la sesión, el intendente Carlos Albisu tomó la palabra para referirse a la transición entre las presidencias de Molina y Aramburo, poniendo el acento en las historias personales de ambos dirigentes.

El jefe comunal recordó sus orígenes humildes y señaló que tanto el presidente saliente como el entrante son ejemplo de esfuerzo y perseverancia.

“Molina y el Toto han sido resilientes en la vida, nadie les regaló nada, han sido unos luchadores en su vida personal, profesional y política. Cada ladrillo que pusieron y lo que han construido lo hicieron ustedes solos”, expresó Albisu al dirigirse a ambos ediles.

Con la asunción de Aramburo comienza una nueva etapa en la conducción del legislativo departamental, que tendrá por delante un año de trabajo marcado por el tratamiento de proyectos de interés para el departamento y la continuidad del diálogo entre las distintas fuerzas políticas con representación en la Junta.

Fue aprobado por unanimidad mantener el actual régimen de sesiones es decir, primeros y terceros jueves de cada mes a partir de las 20 horas con cinco minutos de tolerancia hasta agotar el orden del día.