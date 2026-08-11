PIT-CNT se movilizó en Salto bajo la consigna “sin transformaciones no hay avances”

La jornada incluyó la lectura de una proclama con reclamos por mayor presupuesto para las políticas sociales, empleo digno, reducción de la jornada laboral y una seguridad social solidaria.

En Salto, la movilización en el marco del paro parcial organizado por el PIT-CNT, bajo la consigna “sin transformaciones no hay avances”, se llevó a cabo en la plaza de los Treinta y Tres Orientales. La jornada se desarrolló entre las 9.00 y las 13.00 y contó con la participación de trabajadores y organizaciones sindicales.

Al finalizar la actividad, el representantes de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) León Iribarne y Micaela Carballo, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), dieron lectura a una proclama, en la que se plantearon las principales reivindicaciones del movimiento sindical.

Los sindicalistas plantearon que mientras los medios masivos de comunicación anuncian la culminación del tratamiento de la Rendición de Cuentas en el Parlamento, las y los trabajadores organizados se movilizan para visibilizar este proceso tan importante para el funcionamiento de nuestro país. “Como pueblo, tenemos el derecho y el deber de contar con la información y de poder opinar sobre el destino de los dineros públicos”, expresaron en la proclama.

“Desde el movimiento sindical saludamos la decisión del Ejecutivo de fortalecer los recursos asignados a la infancia, así como atender la problemática de las personas en situación de calle. Sin embargo, señalamos que, a pesar de la reasignación de recursos, el gasto público continúa siendo insuficiente. Colocamos, como PIT-CNT, la propuesta de gravar con una sobretasa del 1% al 1% más rico del país; de este modo se procurarían los recursos necesarios para nuestras niñeces”, manifestaron.

El gobierno elige no tocar el gran capital y prefiere “cortar de una frazada” que ya era corta, consideraron, y apuntaron que “esto significa resignar recursos financieros, ahora, en los lugares a donde deben destinarse; significa postergar recursos financieros en prestaciones y servicios públicos. Esto significa que el pueblo, o sea, las grandes mayorías, es el que debe seguir esperando”.

“En más de una oportunidad hemos enunciado el listado de reivindicaciones: mayor presupuesto para la educación, la salud, las prestaciones sociales, la vivienda, la seguridad ciudadana, los servicios. No pedimos beneficios, ninguno de ellos lo son, sino que reclamamos derechos fundamentales e inherentes a nuestra condición humana”, agregaron.

Sobre el trabajo, señalaron la necesidad de “empleos genuinos, esto es: permanentes, con salarios acorde al laudo y atendiendo a las condiciones laborales. Por todo esto nos oponemos a las tercerizaciones, al contrato de trabajo por monotributo y a los programas de empleo. Todas estas modalidades sirven para mostrar números positivos de tasa de empleo y para mostrar que se baja el rubro cero, como bien se jacta el gobierno de Salto”. En ese sentido, proponen “avanzar en los lineamientos establecidos en la Ley de Empleo, así como respetar los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social”.

El PIT-CNT tiene propuestas de gravar al 1% más rico y la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial.