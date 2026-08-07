El MPP anuncia que no presentará candidato a la presidencia en las internas del Frente Amplio en Salto

El vicepresidente del Frente Amplio en Salto, Mijail Pastorino, analizó la situación interna de la fuerza política, defendió la actuación del Ministerio de Vivienda y cuestionó decisiones del anterior gobierno departamental.

El vicepresidente del Frente Amplio en Salto y dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP), Mijail Pastorino, sostuvo a la diaria que las críticas formuladas por dos ediles de su fuerza política hacia la ministra de Vivienda no representan una posición orgánica del Frente Amplio, sino que responden a una postura puntual vinculada al proceso de realojo del asentamiento La Amarilla.

Consultado sobre las expresiones de los curules, quienes sostuvieron que la ministra tomó decisiones estando mal informada y siguiendo el planteo del gobierno departamental de la Coalición Republicana, Pastorino explicó que “el conflicto involucró únicamente a cinco familias que manifestaron su negativa a trasladarse a las nuevas viviendas, mientras que el resto aceptó el proceso de realojo”. A su juicio, “la entrega de las viviendas dejó en evidencia la conformidad de la mayoría de los beneficiarios”.

Asimismo, reconoció que “existen otros procesos de vivienda iniciados durante la administración anterior que quedaron inconclusos por diferentes razones”, señalando que algunos proyectos impulsados durante el gobierno departamental encabezado por Andrés Lima “no fueron sostenibles”.

Respecto a la situación que están viviendo las cooperativas instaladas en la ex chacra municipal, donde varias familias comenzaron a construir viviendas pese a que los terrenos aún no contaban con los servicios básicos ni con la regularización urbanística correspondiente, Pastorino aseguró que siempre tuvo reparos sobre ese proceso y sostuvo que la situación del predio “no tiene ni pie ni cabeza”, debido a que el terreno “ni siquiera se encuentra loteado ni incorporado al padrón urbano”.

El dirigente expresó preocupación “por las familias que ya invirtieron importantes recursos económicos en las construcciones” y que ahora enfrentan la incertidumbre sobre su futuro. No obstante, indicó que “será el Ministerio de Vivienda quien analizará la viabilidad técnica y jurídica de esos terrenos para determinar si pueden destinarse efectivamente a programas cooperativos”. Explicó que “si las tierras cumplen con los criterios establecidos por la cartera, las cooperativas podrán acceder a los mecanismos habituales de financiamiento y construcción mediante ayuda mutua o autoconstrucción”.

Pastorino fue especialmente crítico respecto a algunas decisiones adoptadas durante los últimos diez años de gobierno departamental frenteamplista. Sostuvo que “varios de los problemas que hoy enfrenta el Frente Amplio tienen su origen en irregularidades cometidas durante ese período”, y afirmó que mientras esas responsabilidades no sean asumidas, será muy difícil reconstruir la credibilidad de la fuerza política. “Esto es parte de todo un conjunto de cosas que ocurrieron durante los últimos diez años de gobierno del Frente Amplio, que hicieron que hoy el Frente [Amplio] esté como esté”.

En ese sentido, marcó distancia entre el accionar del MPP y otras decisiones adoptadas durante la administración anterior, afirmando que su sector “no debe dar explicaciones por situaciones en las que no tuvo participación”.

Respecto a las reuniones mantenidas por algunos ediles frenteamplistas con el intendente Carlos Albisu y posteriormente con el diputado colorado Horacio de Brum, Pastorino consideró que “no existe ninguna disposición interna que impida ese tipo de encuentros”. Señaló que “el diálogo institucional es normal” y recordó que “varios ediles han mantenido reuniones con el jefe comunal por distintos temas”.

No obstante, reconoció que le llamó la atención que, “si la intención era generar incidencia política sobre determinados asuntos, no se hubiera mantenido previamente un intercambio con el diputado del Frente Amplio”.

Consultado por este medio sobre quiénes consideran que el Frente Amplio mantiene una oposición demasiado moderada frente a la administración de la Coalición Republicana, Pastorino respondió que “no puede hacerse una valoración uniforme porque existen distintos ámbitos de actuación”.

Explicó que la Junta Departamental “tiene el rol institucional de ejercer la oposición política y controlar al Ejecutivo, aunque ello no impide el diálogo cuando existen temas de interés común”.

En paralelo, señaló que “la dirección departamental del Frente Amplio mantiene un vínculo institucional y formal con el intendente Albisu”. Finalmente, recordó que “los organismos nacionales instalados en el departamento necesariamente deben coordinar con el gobierno departamental para ejecutar políticas públicas, especialmente en áreas como vivienda, lo que no implica renunciar a las diferencias políticas”.

Sobre el planteo realizado por dos ediles frenteamplistas respecto a las familias que permanecen en La Amarilla, Pastorino expresó que “personalmente no comparte las críticas hacia la ministra”. Consideró que el Ministerio “actuó correctamente porque el proceso de realojo estaba debidamente fundamentado” y entendió que las declaraciones realizadas hacia la jerarca “no fueron felices”.

No obstante, defendió el derecho de los ediles “a representar los intereses de las familias involucradas y a plantear sus discrepancias”, aclarando que nunca existió una definición orgánica del Frente Amplio sobre ese tema.

MPP no impulsará candidatura propia a la interna del Frente Amplio

En el plano político interno, Pastorino confirmó que el MPP “no impulsará una candidatura propia para la presidencia departamental del Frente Amplio”. Indicó que el sector resolvió respaldar eventualmente a otro compañero, aunque el nombre aún no ha sido definido.

Además, manifestó que “el Frente Amplio necesita renovar su conducción departamental mediante un recambio de responsabilidades dentro de la estructura orgánica”. Aclaró que esa renovación no responde a una cuestión generacional, “sino a la necesidad de ampliar la representatividad, fortalecer la democracia interna y dar una nueva impronta a la conducción política”.