Adeoms cuestiona decisión de mantener la recolección en plena tormenta que provocó accidente laboral y pedirá remoción de jerarca

El sindicato de municipales sostiene que no se respetaron los protocolos de seguridad durante el temporal, denuncia presiones para salir a trabajar y reclama cambios en las condiciones laborales.

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La Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (Adeoms) denunció irregularidades en la actuación de la Intendencia de Salto durante la madrugada del temporal que afectó al departamento y que dejó gravemente herido a un trabajador del servicio de recolección de residuos.

El funcionario sufrió una descarga eléctrica tras el contacto del camión recolector con un cable caído y permaneció internado en CTI luego de sufrir dos paros cardíacos.

El presidente de Adeoms, Juan Carlos Gómez, sostuvo, en diálogo con la diaria, que el episodio “no puede ser considerado un accidente de trabajo más”, sino que debe investigarse por entender que existieron decisiones que expusieron innecesariamente a los trabajadores a un riesgo extremo.

Antes de referirse al caso, Gómez expresó “la solidaridad del sindicato con todas las personas afectadas por el temporal” y señaló que “la organización se encuentra colaborando tanto con funcionarios municipales perjudicados como con vecinos que sufrieron pérdidas materiales”. En ese sentido, destacó que “integrantes del gremio se organizaron para colaborar en la reparación de viviendas dañadas”.

Según explicó el dirigente sindical, “el área de Recolección no integra los servicios específicos destinados a atender emergencias durante fenómenos climáticos severos”. A su entender, exigir que los trabajadores realizaran la recolección de residuos mientras persistían fuertes vientos, lluvias intensas y cables eléctricos caídos constituyó una decisión “irresponsable”.

Gómez afirmó que desde hace años existen protocolos de actuación para preservar la seguridad del personal durante eventos meteorológicos extremos y sostuvo que en esta oportunidad esos procedimientos no fueron respetados. “Nadie realiza tareas en medio de una tormenta con cables caídos, techos volando y riesgo permanente. Primero debe disminuir el peligro y luego comenzar las tareas de asistencia”, expresó.

El dirigente agregó que durante una asamblea realizada posteriormente “los propios trabajadores denunciaron, adelante de autoridades departamentales, haber recibido presiones para salir a trabajar bajo amenaza de sanciones”.

De acuerdo con el relato de Gómez, funcionarios presupuestados manifestaron que se les advirtió sobre posibles suspensiones si no cumplían con la orden de salir a trabajar, mientras que trabajadores contratados mediante fundaciones denunciaron que se les había comunicado que podrían perder el empleo si se negaban. “Esa necesidad de conservar el trabajo llevó a los compañeros a salir igualmente, pese a las condiciones extremadamente peligrosas”.

Según explicó, “durante el recorrido el camión recolector impactó contra un cable caído que se deslizó por la carrocería y terminó haciendo contacto con uno de los trabajadores que viajaba en la parte trasera del vehículo”. Como consecuencia de la descarga eléctrica, “el funcionario sufrió dos paros cardíacos y debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial”, donde permaneció internado en cuidados intensivos.

El sindicato también cuestionó la respuesta posterior al accidente, asegurando que “existieron demoras en la atención inicial y falta de reacción inmediata por parte de algunos responsables del sector”.

Consultado sobre si el sindicato considera que existió negligencia, Gómez respondió afirmativamente. Argumentó que, además del incumplimiento de los protocolos, los propios trabajadores señalaron que existía una directiva superior para esperar el cese de la tormenta antes de comenzar las tareas y colaborar, posteriormente, con las acciones de emergencia.

Según indicó, esa disposición no habría sido respetada y finalmente se priorizó la continuidad del servicio de recolección. “El resultado fue el accidente del compañero. Por suerte hoy se viene recuperando, pero eso no significa que dejemos de investigar lo ocurrido para que no vuelva a pasar”, afirmó.

Otro de los aspectos que preocupa al sindicato refiere a la modalidad de contratación de parte del personal. Gómez aseguró que el trabajador accidentado, al igual que otros funcionarios, figura contratado por una fundación bajo la categoría de “auxiliar de cocina”, aunque en los hechos desempeña tareas de recolección de residuos.

Según explicó, el propio contrato establece que las funciones asignadas deben estar relacionadas con esa categoría laboral, situación que, a juicio del sindicato, evidencia un proceso de precarización. “Se los contrata para una función y terminan realizando otra completamente distinta, con riesgos mucho mayores”, sostuvo.

La asamblea resolvió pedir la renuncia de un jerarca

Tras analizar los hechos, la asamblea de trabajadores resolvió solicitar al intendente de Salto la renuncia del jerarca identificado por el sindicato como Castillo, a quien responsabilizan por haber impartido las órdenes cuestionadas.

Además, durante la reunión también surgieron denuncias de presuntos malos tratos y faltas de respeto hacia funcionarios por parte de otro jerarca, Omar Estévez.

Para Gómez, estas situaciones deben abordarse mediante instancias de diálogo institucional y con cambios en las relaciones laborales. “No se puede seguir tratando a los trabajadores como si estuviéramos en un sistema feudal. Lo que se reclama son condiciones de trabajo acordes a la ley y el respeto por los protocolos de seguridad”, afirmó.

Adeoms anunció que solicitará una reunión con las máximas autoridades de la intendencia “para analizar lo ocurrido y exigir medidas que eviten nuevos episodios similares”.

Paralelamente, el sindicato presentará denuncias ante la Inspección Nacional del Trabajo, la Comisión de Asuntos Laborales y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que investiguen las circunstancias del accidente. “Esto no puede quedar como un hecho aislado simplemente porque el compañero se esté recuperando. Tiene que servir para corregir lo que estuvo mal y garantizar que nunca más un trabajador sea expuesto de esta manera”, concluyó Gómez.