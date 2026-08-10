MSP impulsa formación de especialistas en el interior para fortalecer el afincamiento de médicos y reducir brechas sanitarias

El subsecretario del MSP Leonel Briozzo anunció en Salto una estrategia nacional con más residencias y planificación, según las necesidades de cada departamento.

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La radicación de médicos especialistas en el interior del país será uno de los principales ejes de la estrategia que impulsa el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Así lo afirmó a la diaria el subsecretario de la cartera, Leonel Briozzo, durante su visita a Salto, donde desarrolló una intensa agenda vinculada a la actividad académica, la presentación de su libro y reuniones de trabajo en representación del gobierno.

Consultado sobre la histórica dificultad para contar con especialistas al norte del río Negro, Briozzo sostuvo que el ministerio ya definió la primera Estrategia Nacional de Recursos Humanos en Salud, cuyo objetivo principal es descentralizar la formación profesional. “Queremos sacar la formación de Montevideo y llevarla fuertemente al interior”, afirmó, al explicar que la evidencia demuestra que los profesionales suelen permanecer en los lugares donde realizan su formación de posgrado.

El jerarca destacó que “la ginecotocología constituye el mejor ejemplo de esa política”. Recordó que “desde hace 16 años se viene desarrollando un proceso de creación de unidades docentes asistenciales en distintos departamentos, con formación de residentes fuera de Montevideo”.

Según explicó, “esa planificación permitió eliminar la brecha entre la oferta y la demanda de especialistas en esa disciplina, convirtiéndola en la única especialidad médica que alcanzó ese objetivo”.

Briozzo señaló que muchos residentes provenientes de Montevideo o de otros departamentos terminaron estableciéndose definitivamente en los lugares donde realizaron su residencia, desarrollando allí su actividad profesional y formando sus familias. “Allí donde se forman los profesionales, allí se quedan”, resumió.

En ese sentido, destacó el trabajo realizado en el Hospital Regional Salto, donde funcionan centros docentes asociados con formación de estudiantes de grado y residentes desde hace varios años.

Como parte de esta estrategia, el MSP proyecta ampliar significativamente la cantidad de cargos de residencia destinados al interior del país. Briozzo anunció que el próximo llamado nacional de residencias médicas, previsto para octubre, incorporará entre 30 y 40 nuevos cargos que estarán destinados exclusivamente a departamentos del interior y orientados a aquellas especialidades donde existen mayores carencias.

La planificación, explicó, ya no dependerá únicamente de los planteos realizados por los prestadores de salud. Por primera vez, el ministerio cuenta con una herramienta técnica que permite calcular la cantidad de especialistas que necesita cada departamento de acuerdo con las proyecciones sanitarias de los próximos años. “Esa herramienta nos permite ejercer verdaderamente el rol rector del Ministerio”, afirmó.

Actualmente, la cartera mantiene reuniones regionales con ASSE y con los prestadores privados para definir la apertura de cargos de residencia en función de esas necesidades previamente identificadas.

El subsecretario fue consultado también por nuestro medio sobre la propuesta impulsada por el diputado Federico Preve para incentivar el afincamiento de especialistas en el interior. Briozzo valoró positivamente esa iniciativa y consideró que “va en la dirección correcta”, aunque sostuvo que la estrategia ministerial permitirá obtener resultados en plazos más cortos.

Según explicó, un eventual proyecto legislativo comenzaría a generar efectos recién cuando culminaran las residencias de quienes ingresen bajo ese nuevo régimen, mientras que el plan diseñado por el MSP ya comenzará a aplicarse en el próximo llamado de octubre.

El objetivo, insistió, es construir una política estructural que permita reducir las desigualdades territoriales en el acceso a especialistas y consolidar equipos de salud permanentes en todos los departamentos.

Jornada académica en Salto

Uno de los principales motivos de la visita de Briozzo fue la realización en Salto de la sexta Jornada de Controversias en Ginecología organizada por la Unidad Académica de Ginecotocología A, que él dirige.

Fue la primera edición desarrollada en el interior del país y reunió a más de treinta residentes provenientes de Rocha, Maldonado, Rivera, Paysandú, Durazno, Rosario, Montevideo y Salto. El subsecretario explicó que la elección de Salto respondió al desarrollo alcanzado por el centro docente del Hospital Regional Salto, donde existe una sólida estructura de formación de grado y posgrado.

Además, destacó “el compromiso profesional de una generación de ginecólogos que hoy lidera la especialidad en el departamento” y que, según recordó, “tuvo un papel relevante en la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo en 2012”.

La agenda oficial también incluyó actividades vinculadas al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en Salud. Briozzo informó que el MSP “priorizó este tema dentro de la actual gestión y viene realizando encuentros regionales para analizar los impactos sanitarios del cambio climático”.

Indicó que la preocupación no se limita a los eventos meteorológicos extremos, sino también a factores como el uso de plaguicidas, la contaminación de cursos de agua y los efectos derivados de los modelos de producción intensiva. En ese marco, señaló que “el sistema de salud debe prepararse para prevenir y mitigar las consecuencias sanitarias asociadas a estos cambios ambientales”.

Durante su estadía en Salto, Briozzo también presentó su libro Rebeldías del Sur en Librería 33. La obra constituye un homenaje al expresidente José Mujica. El subsecretario explicó que comenzó a escribirla al finalizar la pandemia y decidió retomarla tras el fallecimiento del exmandatario.