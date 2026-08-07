Plantean incorporar el sistema Cell Broadcast para reforzar el procedimiento de alertas meteorológicas

El edil Facundo Esteche propuso que Salto sea priorizado en la implementación de un nuevo sistema para que las alertas climáticas lleguen automáticamente a los celulares y mejoren la prevención.

Durante la media hora previa de la sesión de este jueves de la Junta Departamental de Salto, el edil de la Coalición Republicana, Facundo Esteche, presentó una exposición centrada en la necesidad de modernizar el sistema de alertas meteorológicas mediante la incorporación de la tecnología Cell Broadcast, una herramienta que permite enviar mensajes de emergencia de forma simultánea a todos los teléfonos celulares ubicados en una determinada zona geográfica.

En diálogo con la diaria, el legislador departamental explicó los alcances de su propuesta. Sostuvo que, pese a que el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cumple con la emisión de avisos y alertas, la información no siempre llega a tiempo a toda la población, ya que depende de que las personas consulten la página web, utilicen la aplicación oficial o sigan las redes sociales del organismo. “En las últimas semanas Salto tuvo varias alertas por temporal y ninguna llegó como una notificación al celular. Hubo viento fuerte, tormentas puntuales y lluvias intensas. Inumet hizo su trabajo, emitió el aviso con anticipación, pero el problema es que esa alerta se queda ahí”, expresó.

Esteche señaló que existe una falsa percepción de que toda la población accede a la información de la misma manera. “A veces caemos en la ilusión de pensar que, porque nosotros estamos informados, todos están informados. Yo reviso el pronóstico, sigo las cuentas oficiales, hasta miro el radar meteorológico, pero eso no significa que mi vecino haga lo mismo”, indicó.

En ese sentido, recordó que desde su banca había impulsado el año pasado la implementación de la denominada Alerta Amber, destinada a informar la desaparición de menores de edad mediante una notificación masiva a los teléfonos celulares. Según recordó, el gobierno nacional “inicialmente no consideró prioritaria esa herramienta, aunque posteriormente decidió implementarla y hace pocas semanas fue utilizada por primera vez en Montevideo”.

El edil explicó que “el sistema Cell Broadcast funciona de manera diferente a un mensaje de texto tradicional o a una notificación de una aplicación. La tecnología utiliza las antenas de telefonía móvil para enviar un mismo mensaje de emergencia a todos los celulares conectados en una zona determinada, sin necesidad de internet, datos móviles, saldo telefónico ni aplicaciones instaladas”.

Además, los avisos contienen instrucciones precisas sobre cómo actuar frente a una situación de riesgo. “Existe una tecnología que manda mensajes a todos los celulares en la misma zona, sin internet y sin instalar nada. Uruguay la tiene, pero todavía no la usamos para el clima”, afirmó. Agregó que países como Estados Unidos, Japón y Chile ya utilizan este sistema para advertir sobre tormentas, incendios forestales y otros eventos de emergencia.

Esteche mencionó que Argentina comenzó a implementar esta tecnología en 2025 y citó el caso ocurrido recientemente en Venezuela. Recordó que el 24 de junio miles de teléfonos celulares recibieron una advertencia automática segundos antes del fuerte sismo, lo que permitió que muchas personas tomaran medidas preventivas. “Un celular le ganó 39 segundos a un terremoto. Antes de la sacudida miles de personas recibieron una alerta automática. No comparo un temporal con un terremoto, pero sí el principio, un aviso que llega puede cambiar lo que una persona hace a tiempo y puede salvar vidas”, señaló.

El edil sostuvo que las advertencias tempranas no deben interpretarse como un factor de alarma social, sino como una herramienta de prevención. “Prefiero mil veces una alerta y que después no pase nada a que no haya ningún aviso y termine pasando algo”, manifestó. Añadió que “recibir una notificación inmediata permitiría a la población tomar decisiones simples pero fundamentales, como buscar refugio, suspender actividades al aire libre o evitar desplazamientos innecesarios durante fenómenos meteorológicos severos”.

Se solicitará que Salto sea priorizado

En su intervención de anoche, Esteche solicitó que su exposición fuese remitida al Sistema Nacional de Emergencias y al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales. Consultado por nuestro medio, explicó que “el objetivo es que Salto sea considerado con prioridad dentro de una futura implementación del sistema Cell Broadcast para las alertas meteorológicas emitidas por Inumet”.

El edil consideró que “el país ya dispone de la tecnología necesaria y que su utilización para eventos climáticos representa un paso importante para fortalecer la prevención y reducir los riesgos ante fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes e intensos”, remarcó.