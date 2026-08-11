Proponen crear en Salto un centro regional para fortalecer la respuesta ante emergencias

El edil frenteamplista Jorge de Souza reiteró su propuesta de crear un Centro Regional para la Atención de Emergencias en Salto, con objetivos de prevención, capacitación y respuesta ante eventos climáticos extremos.

A poco más de un año de haber presentado por primera vez la iniciativa en la Junta Departamental, el edil del sector Compromiso Frenteamplista Jorge de Souza insistió en la necesidad de crear un Centro Regional para la Atención de la Emergencia con sede en Salto.

La propuesta cobró renovada vigencia luego de la tormenta del 18 de julio, que provocó importantes daños en el departamento, y ante los pronósticos que advierten sobre la posible intensificación del fenómeno de El Niño.

El planteo fue elevado recientemente a Presidencia de la República, al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), a los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) del norte del río Negro y al Congreso Nacional de Ediles, “buscando generar una discusión nacional sobre la preparación frente a eventos climáticos de creciente intensidad”, manifestó De Souza en diálogo con la diaria.

Según explicó el edil, “el centro tendría tres líneas de acción fundamentales. La primera apunta a la formación de equipos profesionales especializados en gestión del riesgo y atención de emergencias y catástrofes. El segundo eje está orientado a la capacitación de la población en materia de prevención y gestión de riesgos, tomando a las instituciones educativas como actores estratégicos para promover una cultura de prevención desde edades tempranas”. Finalmente, el tercer eje contempla “la instalación de una base logística regional que permita articular y coordinar los recursos existentes, garantizando una respuesta rápida y eficiente ante cualquier contingencia que afecte al litoral norte”.

El edil recordó que la propuesta se sustenta en experiencias desarrolladas entre 2015 y 2019, cuando impulsó la creación de una Unidad de Capacitación en Primeros Auxilios y Socorrismo. “Aquella unidad brindó talleres en dependencias de la Intendencia de Salto, centros educativos e instituciones sociales y, además, participó activamente en las tareas de apoyo durante la emergencia provocada por el devastador tornado que afectó la ciudad de Dolores en 2016”.

A juicio del legislador departamental, “esos antecedentes demuestran la importancia de contar con equipos preparados y con capacidad de actuar de forma coordinada frente a situaciones de crisis”. De Souza aclaró que la propuesta “no pretende crear una estructura paralela ni superponer funciones con los organismos existentes”. Por el contrario, sostiene que el objetivo es integrar recursos humanos y materiales ya disponibles para mejorar la coordinación y la eficacia de la respuesta ante emergencias. “Se trata de conjugar recursos para una acción efectiva en las diversas situaciones de emergencia que puedan ocurrir a futuro”, expresa el planteo elevado a diferentes autoridades nacionales y departamentales.

El edil señaló que “fenómenos como crecientes, enchorradas, turbonadas y temporales forman parte de la realidad climática de la región y, según los especialistas, podrían incrementarse tanto en frecuencia como en intensidad”. En ese sentido, considera que, “si bien hoy existen herramientas tecnológicas que permiten anticipar muchos de estos eventos, resulta indispensable contar con protocolos claros, personal capacitado y capacidad logística para actuar de forma inmediata, reduciendo al mínimo la burocracia en momentos críticos. Cada minuto es vital y cada situación requiere atención”.

Una propuesta con proyección regional y binacional

La iniciativa también plantea que el Centro Regional “pueda funcionar bajo la órbita del Sinae, recibiendo aportes de distintos organismos públicos e instituciones”. Asimismo, destaca que “su ubicación estratégica permitiría brindar apoyo a los departamentos del litoral norte y fortalecer la cooperación regional, incluso con una perspectiva binacional, aprovechando la cercanía con Argentina para coordinar recursos y respuestas ante emergencias y eventos de gran magnitud”.

Para De Souza, “la prevención, la formación permanente y la coordinación interinstitucional son herramientas esenciales para minimizar el impacto de los fenómenos naturales que afectan cada vez con mayor intensidad a la región”. Como parte de la iniciativa, el edil solicitó que su exposición sea remitida a Presidencia de la República, al Sinae, a la Intendencia de Salto y a legisladores nacionales, entre ellos, el senador Felipe Carballo y los diputados por Salto Álvaro Lima, Horacio de Brum y Pablo Constenla, además de los diputados Federico Preve y Natalia Pigurina.

También pidió que el documento sea enviado a las juntas departamentales de Artigas, Paysandú, Río Negro y Tacuarembó, a los respectivos Cecoed de esos departamentos y al Congreso Nacional de Ediles, “con el propósito de impulsar el debate y avanzar en la creación de un centro que fortalezca la preparación y la respuesta regional frente a futuras emergencias climáticas”, aseveró De Souza.