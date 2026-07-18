Edil del Frente Amplio cuestiona clausura preventiva en la Intendencia y pide explicaciones

El edil frenteamplista Juan Pablo Rocca cuestionó una clausura preventiva del MTSS en un área de la Intendencia, analizó la modificación presupuestal propuesta por el gobierno y expresó reparos sobre la Rendición de Cuentas.

El edil del Frente Amplio Juan Pablo Rocca anunció que solicitará la comparecencia de autoridades de la Intendencia de Salto, de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (Adeoms) y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en la Junta Departamental, luego de tomar conocimiento de un acta de clausura preventiva correspondiente al área de gomería del gobierno departamental.

Según explicó el legislador departamental a la diaria, la información surgió a partir de una denuncia anónima que alertó sobre la existencia de una resolución del MTSS vinculada a las condiciones de trabajo en ese sector.

Rocca sostuvo que una clausura preventiva “es mucho más que una intimación”, ya que implica “la paralización de las actividades hasta tanto se elimine un riesgo considerado inminente para la seguridad de los trabajadores”.

El edil señaló que, al acceder al contenido del acta, constató que el documento contiene 32 observaciones formuladas por la inspección laboral, relacionadas con diferentes aspectos de las condiciones de seguridad. “Las conclusiones establecen que no existen condiciones seguras para desarrollar el trabajo de forma cotidiana y por eso se dispone la clausura preventiva hasta que esas situaciones sean corregidas”, afirmó.

A su entender, la situación adquiere mayor relevancia porque, según indicó, desde la Intendencia se difundió públicamente una versión que relativizaba lo ocurrido. “Se transmitió la idea de que no había pasado nada importante y que simplemente se estaban realizando mejoras, cuando el contenido del acta refleja una situación bastante más grave”, sostuvo.

Por ese motivo, impulsará un planteo en la Junta Departamental para que comparezcan representantes del Ejecutivo departamental, de Adeoms y del Ministerio de Trabajo con el objetivo de brindar explicaciones sobre lo sucedido y conocer cuáles serán las medidas adoptadas para corregir las observaciones.

Consultado sobre si este tipo de actuaciones del Ministerio de Trabajo son habituales, Rocca indicó que, al menos durante su experiencia como edil, es la primera vez que toma conocimiento de una clausura preventiva de estas características. No obstante, aclaró que “eso no significa que anteriormente no hayan existido problemas similares”.

Explicó que Adeoms ha realizado denuncias en otras oportunidades cuando ha entendido que existen incumplimientos en materia de seguridad laboral y que corresponde al Ministerio inspeccionar las instalaciones y emitir los informes correspondientes. “Lo que sucede en este caso es que el acta llegó a conocimiento de la Junta y eso permite profundizar en la información y ejercer el rol de contralor que nos corresponde”, expresó.

Para el edil, las observaciones realizadas por la autoridad laboral “deben ser atendidas con rapidez, ya que involucran directamente la salud y la seguridad de los funcionarios municipales”.

Modificación presupuestal genera interrogantes

En otro tramo de la conversación con Rocca, fue consultado sobre la modificación presupuestal enviada por el Ejecutivo apenas dos meses después de la aprobación del Presupuesto Quinquenal.

El edil reconoció que el hecho llamó la atención, especialmente entre quienes integran por primera vez la Junta Departamental. Indicó que “las modificaciones presupuestales suelen utilizarse para corregir aspectos puntuales de una norma ya aprobada”, aunque recordó que durante la discusión del presupuesto “el oficialismo había señalado que no sería necesario realizar cambios inmediatos”.

Entre los artículos incluidos en la propuesta mencionó las modificaciones relacionadas con el sistema de Zona Azul y los cambios en la forma de liquidar la partida por hogar constituido para determinados funcionarios.

Rocca aclaró que la iniciativa recién comenzará a analizarse en comisión y que todavía resulta prematuro emitir una valoración definitiva. Sin embargo, consideró que “la necesidad de introducir cambios tan rápidamente puede estar vinculada a la premura con la que se aprobaron tanto el presupuesto como el endeudamiento solicitado por la administración”.

Respecto a la Rendición de Cuentas correspondiente a 2025, el edil señaló que “se trata de un documento particular porque comprende el cierre de la administración encabezada por Andrés Lima y el inicio de la gestión del actual intendente Carlos Albisu”.

Tras un primer análisis de la información, Rocca indicó que “el ejercicio presenta un resultado positivo cercano a los 24 millones de pesos entre ingresos y egresos”. Sin embargo, sostuvo que “ese resultado no puede analizarse aisladamente, ya que coincide con el cese de 291 funcionarios municipales antes del cierre del ejercicio”.

Desde su perspectiva, “esa reducción de personal generó un ahorro significativo que permitió mejorar el resultado financiero”, aunque cuestionó que “el ajuste haya recaído sobre los trabajadores”.

El edil recordó que el Frente Amplio fue crítico de esas decisiones desde el momento en que fueron anunciadas y afirmó que durante 2026 comienzan a registrarse nuevos ingresos de funcionarios en cantidades similares o incluso superiores a las bajas producidas.

A su juicio, “ese escenario contradice la explicación económica que justificó los ceses y alimenta la interpretación de que existieron motivaciones de carácter político”.

Finalmente, Rocca manifestó preocupación “por la situación financiera que enfrentará la Intendencia durante los próximos años”.

Señaló que, además del Fideicomiso Daymán actualmente vigente, el gobierno departamental deberá afrontar las obligaciones derivadas del nuevo fideicomiso aprobado este año, “lo que podría generar dificultades para cumplir simultáneamente con ambos compromisos”.

También vinculó las modificaciones planteadas sobre la partida de hogar constituido con un intento de reducir gastos de funcionamiento. “Vemos nuevamente que, cuando se busca generar ahorro, la variable de ajuste vuelve a ser el trabajador”, afirmó.

El edil concluyó que el análisis detallado de la Rendición de Cuentas, del Presupuesto Quinquenal y de las modificaciones actualmente en estudio permitirá evaluar con mayor precisión la sostenibilidad financiera de la administración departamental y las prioridades definidas para los próximos años.