Juan Carlos Gómez dejará la presidencia de Adeoms tras 14 años y advierte sobre un “retroceso” en los derechos laborales

El presidente de Adeoms adelantó que no buscará la reelección en octubre tras 14 años al frente del sindicato. Cuestionó el vínculo con la intendencia, denunció precarización laboral y criticó las nuevas formas de contratación.

Juan Carlos Gómez, presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (Adeoms), dijo a la diaria que es muy probable que no se presente a la reelección en los comicios internos del sindicato previstos para octubre, poniendo fin a una conducción de 14 años al frente del gremio de funcionarios municipales del departamento.

El dirigente sostuvo que la decisión responde a un proceso de reflexión personal y sindical, entendiendo que existen compañeros preparados para asumir la conducción de la organización. “Ya hace 14 años que estamos al frente del sindicato y uno entiende que hay compañeros que se han venido formando, que hoy tienen la experiencia y las condiciones para asumir la presidencia de un sindicato tan importante como Adeoms”, expresó.

A ello sumó motivos personales, señalando que la intensa actividad sindical ha postergado proyectos familiares y personales. Sin embargo, aclaró que no abandonará la militancia. “Seguramente no me postule a la presidencia, pero seguiré aportando a mi organización desde el lugar que me toque estar”, afirmó.

Consultado por este medio sobre si su decisión estaba relacionada con el deterioro del vínculo con el gobierno departamental, Gómez descartó que exista un conflicto personal con el intendente Carlos Albisu.

A su entender, las diferencias responden a concepciones opuestas sobre las relaciones laborales y el papel de las organizaciones sindicales. “Esto no es una cuestión personal. Es una cuestión política e ideológica”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que la actual administración “ha dado señales de ser un gobierno antiobrero y antitrabajador”, al que acusó de impulsar recortes de derechos, precarizar las condiciones laborales y priorizar la tercerización de servicios en lugar del fortalecimiento de la plantilla municipal.

Gómez indicó que, independientemente de quién presida Adeoms en el futuro, “el sindicato continuará enfrentando las mismas políticas”.

El dirigente también cuestionó la forma en que el Ejecutivo departamental ha manejado el diálogo con el sindicato. Según afirmó, durante el primer año de gestión el intendente nunca recibió personalmente a la directiva de Adeoms. “El intendente Albisu nunca se reunió con la organización sindical. Siempre designó representantes del gobierno para dialogar con nosotros”, señaló.

Si bien reconoció que esa decisión forma parte de las atribuciones del intendente, consideró que constituye una clara señal política con respecto a la importancia que el gobierno asigna al relacionamiento con los trabajadores.

Con respecto a versiones que sostienen que su permanencia en la presidencia sería un obstáculo para el diálogo, Gómez dijo haber escuchado esos comentarios, aunque relativizó esa posibilidad. “Si ese fuera el problema, siempre voy a pensar primero en la organización sindical”, expresó, aunque insistió en que el conflicto trasciende los nombres propios.

La modificación presupuestal como nuevo escenario de negociación

Adeoms celebrará este viernes una asamblea general en un contexto marcado por la próxima modificación presupuestal que deberá analizar la Junta Departamental.

Para Gómez, “esa instancia representa una oportunidad para reinstalar una plataforma reivindicativa” que, según afirma, “quedó completamente relegada durante la elaboración del presupuesto quinquenal”.

Entre los principales planteos figuran “la recuperación salarial, procesos de categorización, ascensos, presupuestaciones, mejoras en la carrera funcional y mejores condiciones de trabajo”.

El dirigente lamentó que ninguna de esas reivindicaciones fuera contemplada por el gobierno. “Lo que vemos es una clara postura de no avanzar y, dentro de lo posible, retroceder en los derechos adquiridos de los trabajadores municipales”, afirmó.

También cuestionó la prioridad presupuestal del Ejecutivo. “Mientras a los trabajadores no se les reconoció un solo beneficio, sí se incrementó el salario de los cargos políticos y también aumentó la cantidad de cargos políticos en la intendencia”, señaló.

Consultado sobre la posibilidad de que la asamblea resuelva medidas de lucha, Gómez evitó adelantar escenarios. Indicó que “será la propia asamblea la que analizará la situación y resolverá democráticamente los pasos a seguir”.

En el tramo final de la entrevista, el presidente de Adeoms criticó el sistema de contrataciones que actualmente utiliza la intendencia a través de fundaciones.

Según explicó, “el cambio desde la modalidad de monotributo no respondió a una mejora en las condiciones laborales, sino a la necesidad de sustituir una figura jurídica que había sido cuestionada por su encuadre legal”.

A su juicio, “la utilización de fundaciones profundiza la precarización del empleo público, ya que quienes ingresan bajo ese régimen carecen de estabilidad laboral, posibilidades de presupuestación, procesos de categorización y otros derechos propios de la función pública”. Además, sostuvo que “estas contrataciones favorecen una mayor dependencia de los trabajadores respecto del poder político”.

Gómez recordó que la Ley 20.451, aprobada en diciembre de 2025, procura que “los ingresos a los gobiernos departamentales se realicen prioritariamente mediante concursos y sorteos, reservando otras modalidades para situaciones excepcionales”.

Sin embargo, advirtió que, en la práctica, “la excepción terminará siendo el ingreso por concurso”, mientras que las contrataciones mediante fundaciones pasarán a transformarse en un mecanismo habitual.

Para el dirigente sindical, esta situación no solo implica un deterioro de las condiciones laborales, sino que además “fortalece prácticas de clientelismo político”.

Con este escenario como telón de fondo, Adeoms se prepara para una asamblea que podría marcar el inicio de una nueva etapa tanto en la conducción del sindicato como en la estrategia que adoptará frente al gobierno departamental y a la discusión presupuestal que se avecina.