El sindicato de municipales cuestiona más de 500 ingresos a la Intendencia de Salto

La difusión pública de información sobre más de 500 ingresos a la Intendencia de Salto, bajo modalidades que incluyen designaciones directas, monotributos y contratos, volvió a poner sobre la mesa un tema que la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (Adeoms) viene denunciando desde el inicio de la actual administración.

Para el presidente del sindicato, Juan Carlos Gómez, en diálogo con la diaria, los datos conocidos no hacen más que confirmar advertencias que la organización sindical hizo reiteradamente durante los últimos años. “Nada de esto nos sorprende, porque es algo que ya habíamos denunciado públicamente”, afirmó Gómez, quien aclaró que “el sindicato no cuestiona a los trabajadores que ingresan a la comuna, sino los mecanismos utilizados para hacerlo” y las razones políticas que, a su juicio, están detrás de esas decisiones.

Según explicó Gómez, la actual administración justificó en su momento el cese de 292 funcionarios argumentando la necesidad de reducir gastos y disminuir el peso del rubro salarial dentro del presupuesto departamental. Sin embargo, sostiene que los ingresos posteriores contradicen aquel discurso.

“Hoy se está gastando más en salarios debido a la cantidad de ingresos que se vienen realizando”, señaló. A eso sumó que muchos de los nuevos funcionarios “ingresan en grados superiores al mínimo escalafonario” y que también “se incrementó significativamente la cantidad de cargos de particular confianza”.

Para Adeoms, el crecimiento de esos cargos y el aumento de sus remuneraciones debilitan el argumento de austeridad utilizado para justificar los despidos realizados al comienzo del período.

Uno de los principales cuestionamientos del sindicato apunta al uso de la figura de la designación directa, una modalidad que, según Gómez, “fue fuertemente criticada por quienes hoy gobiernan el departamento”.

El dirigente recordó que “esa herramienta fue presentada en su momento como una de las razones que justificaban la desvinculación de trabajadores municipales”. Sin embargo, sostiene que actualmente se utiliza de manera frecuente para incorporar nuevos funcionarios. “Lo que queda demostrado es que el cese de aquellos compañeros terminó generando espacios para colocar militantes del gobierno”, afirmó.

Otro de los aspectos que generan inquietud en Adeoms es el avance de las contrataciones a través de fundaciones y otros mecanismos externos a la estructura municipal.

Gómez advirtió que este sistema implica una forma de tercerización que, a su entender, termina precarizando el empleo y debilitando los servicios públicos. “Lo que se está promoviendo es la tercerización de los servicios municipales y la creación de mano de obra precaria”, debido a que “los trabajadores contratados mediante fundaciones suelen percibir salarios inferiores y cuentan con menos beneficios que los funcionarios municipales presupuestados o contratados directamente por la intendencia”.

Para el sindicato, esta tendencia supone además una transferencia progresiva de tareas históricamente desempeñadas por funcionarios municipales hacia empresas privadas u organizaciones externas.

“Cada vez que se terceriza un servicio, la responsabilidad de la gestión, la planificación y el control dejan de estar en manos de la intendencia y pasan a depender de terceros”, señaló.

Consultado por la diaria sobre declaraciones realizadas inmediatamente después de que asumiera el actual gobierno departamental durante un acto del PIT-CNT, cuando afirmó que estas prácticas respondían al modelo impulsado por la Coalición Republicana, Gómez ratificó plenamente aquella postura.

Reconoció que sus expresiones generaron malestar en el gobierno departamental, pero aseguró que los hechos posteriores confirmaron sus advertencias. “Estas prácticas van claramente en contra de los intereses de los funcionarios municipales”, afirmó.

El dirigente sostuvo que “existe una estrategia que afecta la mano de obra municipal, debilita los servicios públicos y pone en riesgo derechos adquiridos por los trabajadores”.

Entre los aspectos que más preocupan al sindicato mencionó “las situaciones en las que cargos políticos o designaciones directas asumen responsabilidades jerárquicas por encima de funcionarios de carrera”. A juicio de Adeoms, “esto afecta la carrera funcional de muchos trabajadores y genera inequidades dentro de la estructura municipal”.

Demandas judiciales y una lucha que continúa

Gómez destacó que varias de las denuncias realizadas por el sindicato a lo largo de los últimos años comenzaron a recibir respaldo desde otros ámbitos. En ese sentido, informó que recientemente un equipo de abogados de Montevideo presentó un conjunto de demandas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en representación de trabajadores despedidos durante los primeros meses de la actual administración.

Para el presidente de Adeoms, “este hecho demuestra que el reclamo dejó de ser exclusivamente sindical” y comenzó a encontrar apoyo en otros actores jurídicos y profesionales. “Ya no es solamente una posición de nuestro sindicato. También hay equipos de asesores que entienden que nuestros planteos tienen fundamentos”, expresó.

El dirigente consideró que se trata de una disputa de largo aliento y manifestó su expectativa de que la Justicia termine dando la razón a los trabajadores afectados.

Mientras tanto, Adeoms mantiene sus cuestionamientos a la política de recursos humanos de la intendencia y sostiene que la evolución de los acontecimientos ha confirmado gran parte de las advertencias realizadas desde el comienzo del actual período de gobierno. “Los trabajadores municipales fueron rehenes de una campaña de desprestigio para justificar decisiones políticas”, concluyó Gómez.