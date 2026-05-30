UTE avanza en el estudio de una tarifa diferencial para el norte del país de cara al próximo verano

El vicepresidente del ente confirmó el cierre del anillo eléctrico del norte entre Salto Grande y Tacuarembó para “que nunca falte energía”.

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) destinará cerca de ocho millones de dólares a obras de infraestructura eléctrica en el departamento de Salto durante este año. Así lo confirmó a la diaria el vicepresidente del ente, Roberto Bentancor, durante una nueva visita a la capital salteña.

Bentancor explicó que las inversiones ya están en marcha, con licitaciones abiertas para ejecutar mejoras en distintos puntos del departamento. Los trabajos apuntan a fortalecer la red de distribución, aumentar la capacidad de carga y mejorar la calidad del servicio. “Van a ocurrir este año. Estamos hablando de cerca de ocho millones de dólares en diferentes puntos de Salto. Son mejoras de la red, aumentos de carga en ella y obras para asegurar una mejor calidad de servicio”, señaló.

El jerarca recordó además que durante una visita anterior colaboró con autoridades departamentales para destrabar aspectos vinculados a la futura Central Hortícola del Norte, que será inaugurada este sábado con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi.

Consultado sobre la necesidad de adecuar la infraestructura eléctrica ante el creciente consumo energético, Bentancor sostuvo que Uruguay cuenta actualmente con una matriz de generación sólida y diversificada.

Recordó que el cambio de matriz energética permitió incorporar fuentes renovables y mejorar la seguridad del abastecimiento. Sin embargo, advirtió que el crecimiento económico y la posible llegada de centros de datos internacionales obligan a seguir ampliando la capacidad de generación. “El abastecimiento de la demanda hoy está perfecto, pero el mundo es dinámico. Si mañana llegan tres o cuatro proyectos de data centers de gran porte, tendremos que responder con más capacidad de generación”, afirmó.

En ese sentido, destacó el plan para incorporar 600 megavatios de energía solar fotovoltaica que complementarán la producción eólica, hidráulica y de biomasa.

El cierre del anillo eléctrico del norte

Uno de los proyectos estratégicos para UTE es la consolidación del llamado “anillo eléctrico” nacional. Bentancor destacó especialmente la línea de transmisión que une Salto Grande con Chamberlain, en Tacuarembó, recientemente energizada.

La obra forma parte de un corredor que continuará hacia Melo y posteriormente se conectará con Pando, dentro de un plan quinquenal de inversiones de aproximadamente 1.800 millones de dólares. “El objetivo es asegurar que nunca falte energía en el norte del país. Si una fuente falla, podremos abastecernos desde otros puntos del sistema”, explicó.

De todas maneras, para Bentancor la principal demanda de los ciudadanos sigue siendo la calidad del servicio eléctrico. “La gente se acuerda de UTE cuando no tiene luz o cuando recibe la factura. Lo primero que reclama es que cuando llegue a su casa tenga energía disponible”, expresó.

El vicepresidente reconoció que la discusión sobre las tarifas continúa siendo uno de los temas más sensibles. Explicó que el costo de la energía no depende únicamente de la generación, sino también de toda la infraestructura necesaria para transportarla y distribuirla.

“Hoy tenemos más de 99% de energía renovable, pero eso no significa que desaparezcan todos los costos. Hay que mantener redes, estaciones y sistemas de respaldo”, indicó. También subrayó la importancia de mantener tarifas competitivas para la industria, ya que inciden directamente en la generación y conservación de puestos de trabajo.

Respecto de los costos operativos, Bentancor destacó la llegada efectiva de gas natural argentino a la central de Punta del Tigre, algo que no había ocurrido pese a la existencia del gasoducto desde hace décadas. “Por primera vez logramos traer gas desde Argentina. Eso permite que nuestro respaldo térmico sea mucho más eficiente y económico”, sostuvo.

Según explicó, la utilización de gas natural reduce significativamente los costos cuando es necesario recurrir a la generación térmica de respaldo.

Tarifa diferencial para el norte sigue en estudio

Uno de los temas que genera mayor expectativa en Salto es la posibilidad de contar con una tarifa diferencial para los departamentos del norte, especialmente durante el verano, cuando el consumo eléctrico aumenta debido a las altas temperaturas.

Bentancor confirmó que la iniciativa continúa siendo analizada por UTE y que posteriormente deberá ser considerada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Ministerio de Economía y Finanzas.

“La propuesta no está cerrada, seguimos trabajando en ella. La alternativa que hoy aparece más avanzada es una tarifa escalonada que contemple primero a quienes tienen mayores necesidades energéticas”, explicó.

El jerarca reconoció que se trata de una demanda histórica de la región norte, aseguró que existen avances concretos y que podrían surgir novedades antes de la próxima discusión tarifaria. “Algo vamos a tener para cuando llegue la discusión de la tarifa. Estamos trabajando seriamente en ello”, concluyó.