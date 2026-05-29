El presidente del Frente Amplio defendió la gestión del gobierno nacional y llamó a “zurcir” la interna del FA en Salto.

Fernando Pereira visitó Salto en el marco de la gira “El FA te escucha”, una recorrida nacional que busca tener contacto directo con organizaciones sociales, militantes y vecinos en 2.000 reuniones en 307 localidades antes de finalizar 2028.

En entrevista con la diaria, Pereira defendió la gestión del gobierno nacional, reconoció dificultades en la conducción política y en la comunicación, pero aseguró que la fuerza política mantiene intacto su proyecto estratégico.

El principal dirigente nacional del FA repasó varias de las transformaciones impulsadas durante los gobiernos frenteamplistas, desde el Plan Ceibal y la expansión universitaria hacia el interior, hasta la reforma de la salud, el fortalecimiento de la UTU y el aumento de salarios y jubilaciones.

Según indicó, el actual gobierno continúa en esa misma línea con políticas dirigidas a empleo, niñez, educación y protección social. “Estamos construyendo un proyecto nacional y popular, no un conjunto de medidas aisladas”, expresó.

El presidente del Frente Amplio (FA) reconoció que existe una “alerta” por la caída en la popularidad del gobierno y del presidente Yamandú Orsi, aunque relativizó el peso de las encuestas y sostuvo que el problema principal no es de gestión administrativa, sino política.

“La alerta no significa que no se generaron empleos o que no se mejoraron jubilaciones. La alerta es que no estamos comunicando bien cuál es nuestro proyecto de país”, afirmó.

Pereira señaló que el gobierno ha impulsado medidas como la creación de 26.000 puestos de trabajo, el aumento del salario real, la mejora de jubilaciones mínimas y la entrega de bonos a escolares, pero entiende que esos avances no logran instalarse en la discusión pública. “Si no se gestiona una agenda pública, la agenda termina siendo cualquier porquería”, dijo.

También cuestionó el clima político actual y advirtió sobre la creciente agresividad en el debate. “Ha entrado demasiada persona barrabrava a la política”, señaló, diferenciando las discrepancias ideológicas de los ataques personales.

Consultado sobre si la mala comunicación justificaba la salida del FA al territorio con la campaña “El FA te escucha”, Pereira respondió que la iniciativa ya estaba prevista desde el año pasado dentro del plan político de la fuerza. Explicó que el objetivo es recorrer barrios y localidades de todo el país para escuchar directamente a la ciudadanía y elaborar informes que luego sirvan como insumo para el gobierno nacional. “El Frente Amplio tiene que salir a hablar con la gente barrio por barrio, y eso es lo que estamos haciendo”.

En ese sentido, aclaró que el problema no radica solamente en la comunicación institucional. “El principal problema es de gestión política, no de gestión de los organismos”, remarcó.

Pereira también se refirió a las diferencias internas dentro del FA y a declaraciones recientes de dirigentes frenteamplistas sobre conflictos y operaciones políticas dentro de la misma coalición de izquierda.

“La izquierda es la diversidad”, afirmó, y enumeró la convivencia entre sectores socialdemócratas, marxistas, cristianos y dirigentes provenientes de partidos tradicionales. Sin embargo, subrayó que la unidad estratégica es indispensable para mantener un proyecto alternativo a la derecha.

“Esa casa común hay que cuidarla”, advirtió. Para Pereira, la convivencia interna debe sostenerse en la fraternidad y el respeto mutuo. “Hay que querer al compañero porque está trabajando por una causa común”, expresó.

El dirigente frenteamplista consideró además que la actual desaprobación hacia el gobierno puede revertirse si se mantiene el rumbo programático y se logra mejorar el vínculo con la ciudadanía.

La situación política en Salto

En otro tramo de la charla con la diaria, Pereira analizó el escenario político departamental, marcado por la llegada de la Coalición Republicana al gobierno de Salto y por las fracturas internas dentro del FA en la Junta Departamental.

Recordó que el actual intendente, Carlos Albisu, ganó con el respaldo del sector liderado por Marcelo Malaquina, quien posteriormente se alejó de la coalición. “Está gobernando una parte de la Coalición Republicana”, afirmó.

Consultado sobre la división en la bancada frenteamplista tras la votación del fideicomiso y el presupuesto departamental, Pereira sostuvo que el desafío es “zurcir” las diferencias y reconstruir la unidad política. “No podemos solo diagnosticar. Hay que trabajar para resolver el problema”, señaló.

Pereira fue especialmente crítico con algunas decisiones adoptadas por el gobierno departamental de Salto, en particular las relacionadas con los ceses de 291 funcionarios municipales, y recordó la situación generada en Salto Grande.

“La coalición que gobierna Salto está bastante deteriorada y golpeada. Para empezar, porque lo lidera alguien que lideró Salto Grande e hizo cualquier tipo de acomodo, cuestionado por el Parlamento completo, y donde los ediles terminaban renunciando a la Junta Departamental y no al trabajo en Salto Grande, generándoles condiciones de estabilidad. Esas cosas no hay que olvidarlas”.

“No tengo nada contra el intendente Albisu, tengo sí contra sus prácticas. De la misma manera que llega el gobierno y echa a 291 trabajadores, a pesar de que había un convenio colectivo que le podría gustar o no, pero para que algo sea ilegal quien debe determinarlo es la Justicia uruguaya, no un intendente”, afirmó.

“Estoy convencido de que los trabajadores van a ganar el juicio, pero lo peor que le puede pasar a un trabajador es perder su trabajo. No se actuó con sensibilidad, no se trabajó para encontrar un acuerdo colectivo con Adeom [Asociación de Empleados y Obreros Municipales], más bien se trabajó la lógica de ‘ordeno y mando’; esa no es la forma de gobernar que nosotros pretendemos para Uruguay”, subrayó.