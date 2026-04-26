El diputado del Frente Amplio Federico Preve se refirió al proyecto de ley sobre el servicio de atención en salud pública transitorio y dijo que esta iniciativa tiene como objetivo garantizar el derecho de la población a acceder a servicios de salud de calidad en todo el país, reduciendo las brechas en la atención especializada mediante el fortalecimiento de la presencia de profesionales en los territorios con mayores carencias y promoviendo una atención más equitativa, oportuna y efectiva para toda la población.

En este marco, en entrevista con la diaria, el legislador explicó que el proyecto propone la creación de un servicio preceptivo y transitorio dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud para profesionales recién egresados, con el fin de mejorar la cobertura y promover una distribución más equitativa de los recursos humanos en salud.

Eliminar brechas e inequidades

El servicio se prestará “en el ámbito de los prestadores públicos, destinado a más de 1.700.000 personas, incluyendo la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Servicio de Sanidad Militar, el Servicio de Sanidad Policial y el Hospital de Clínicas”.

La iniciativa fue presentada en conjunto con la bancada del Frente Amplio a ser considerada en la Cámara de Diputados, está pensada para disminuir y eliminar las brechas o inequidades que existen entre el interior y Montevideo y entre ASSE y el sector privado.

Preve recordó que estas inequidades han sido abordadas por varios gobiernos, pero sin resultados efectivos, porque la ciudadanía sigue enfrentando largas esperas y demoras prolongadas para acceder a cirugías.

Señaló que, basado en el derecho a la atención en salud, el proyecto plantea que los profesionales que finalicen su formación de posgrado en especialidades médicas, así como otros trabajadores de la salud que culminen estudios de grado, posgrado o especialización, deberán cumplir un servicio de atención médica preceptivo y transitorio dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud.

En todo el territorio

Explicó que “el referido servicio se brindará en los prestadores públicos de salud, comprendiendo ASSE, el servicio de Sanidad Militar, el servicio de Sanidad Policial y el Hospital de Clínicas, siendo beneficiarios del mismo los usuarios de dichos servicios”.

En ese contexto, agregó que los profesionales deberán cumplir una carga horaria semanal mínima de cuatro horas y máxima de 16, durante un período de dos años. La prestación del servicio se realizará en todo el territorio nacional, de acuerdo con las necesidades asistenciales determinadas por la autoridad sanitaria competente.

Se trata de un servicio obligatorio, “remunerado conforme a los laudos vigentes y con una carga horaria compatible con el ejercicio profesional en otros ámbitos, que busca contribuir simultáneamente a mejorar el acceso de la población a la atención especializada y a facilitar la inserción profesional de los nuevos especialistas en el sistema público de salud”.

80.000 usuarios

Al ser consultado sobre la situación del Hospital Regional Salto, que atiende a unos 80.000 usuarios, y sobre el hecho de que los estudiantes de medicina puedan completar toda la carrera en el Cenur Litoral Norte, el legislador señaló que se espera que se reciba un número importante de estudiantes y que la idea es fortalecer luego la formación de especialidades en el propio territorio.

Sin embargo, aclaró que se trata de un proceso a largo plazo. “Si este proyecto de ley se aprueba en el correr de este año, desde el año próximo podría comenzar a aliviarse parte del problema. No hay una única herramienta que lo resuelva, pero esta iniciativa apunta a reducir las inequidades existentes”, concluyó.