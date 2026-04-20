En el marco de la actividad Charla Abierta Frenteamplista, organizada por el Frente Amplio de Salto, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, fue uno de los oradores.

Entrevistado por la diaria, Díaz señaló que para quienes tienen responsabilidades públicas y tareas asignadas es prioritario recorrer el país y escuchar a la ciudadanía, ya que, en definitiva, es a ellos a quienes se deben. Agregó que “la participación en la actividad política y el desarrollo de políticas públicas no están pensados para los políticos ni para diferenciarse de otros, sino para la gente”.

En ese sentido, afirmó que “si los resultados no llegan, la política pierde su sentido, por lo que resulta fundamental mantener el contacto directo con la ciudadanía y atender sus necesidades”.

Seguridad: indicadores que llaman la atención

Al referirse al empleo, señaló que si se observa el índice de desempleo actual del país, así como la tasa de empleo, puede afirmarse que en términos históricos la situación es “bastante buena”. Sin embargo, advirtió que existe una diferencia clara entre Montevideo, la zona metropolitana de Maldonado y lo que sucede en el litoral, “donde persisten problemas serios”.

En materia de seguridad, el prosecretario indicó que “incluso dentro de Montevideo la realidad cambia significativamente según el barrio del que se hable, y en el interior del país la situación también varía de un departamento a otro”.

“Los números del departamento de Durazno nos preocupan muchísimo. Es un departamento del interior tradicionalmente tranquilo, que hoy presenta indicadores que nos llaman poderosamente la atención, y sobre los que es necesario trabajar”, sostuvo.

Instituto Universitario de Educación Policial

“La inseguridad es una preocupación central, ya que desde hace muchos años es percibida por la población como el principal problema”. En ese sentido, Díaz señaló que “el Plan Nacional de Seguridad incluye diversas medidas: algunas ya están en ejecución y otras se implementarán próximamente, con un fuerte énfasis en la creación de nuevos cargos policiales, la incorporación de tecnología y el desarrollo de una política criminal basada en evidencia”.

Además, destacó la inauguración del Instituto Universitario de Educación Policial. Subrayó que se trata de una política orientada a brindar mayor seguridad a la ciudadanía y que se entienda que la seguridad es un derecho.

Indicó también que, al analizar las denuncias por delitos, “se observa una disminución significativa durante el último año, y que los homicidios también bajaron en el primer trimestre”. Sin embargo, aclaró que estos avances no son suficientes: “¿Estamos conformes con la mejora? No, no estamos conformes; hay que hacer mucho más, redoblar el esfuerzo y seguir trabajando”.

Asimismo, remarcó que “la seguridad no es únicamente un problema policial, sino que involucra a la Fiscalía y responde a factores sociales más amplios, vinculados a la situación de calle, vivienda, empleo y educación”. Por ello, sostuvo que “es necesario abordar el tema mediante intervenciones integrales”.

En esa línea, el programa Más Barrio apunta a una acción coordinada entre distintas áreas del Estado, como salud pública, policía, vivienda y otros organismos. “Si el Estado se comienza a retirar de determinados barrios ya sabemos quién los ocupa”.

Reafirmar el compromiso frenteamplista

“En estos encuentros uno recoge el sentir de la ciudadanía, porque muchas veces existen problemas que desde lejos no se perciben y que, en algunos casos, pueden resolverse de manera relativamente sencilla; en otros, no, como ocurre con el empleo, que requiere inversiones y otros recursos”, expresó.

Señaló además que estas instancias también permiten explicar a la población las acciones que el gobierno viene desarrollando. “Nos gustaría hacer mucho más, pero a veces la situación presupuestal no lo permite. La idea es reafirmar el compromiso frenteamplista y, de alguna manera, reactivar la capacidad de soñar y de pensar que una sociedad diferente es posible”.

Indicó que es necesario encontrar soluciones a los distintos problemas y recordó que el actual gobierno asumió en un contexto fiscal complejo. “El primer año fue difícil porque hubo que aprobar el presupuesto sin mayorías parlamentarias y, además, gestionar un país con un déficit fiscal superior al 4%”.