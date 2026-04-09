El director del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el departamento de Salto, Jorge Vaz Tourem, dijo en diálogo con la la diaria que desde el inicio de la gestión se trabaja con el propósito de recuperar y fortalecer los espacios de coordinación colectiva. Entre ellos mencionó las mesas interinstitucionales de políticas sociales, las mesas zonales en distintos barrios de la ciudad, los ámbitos de participación comunitaria en el interior del departamento y la integración a la Junta Departamental de Drogas, además de otros espacios vinculados a la primera infancia y la adultez.

Según explicó, estos ámbitos permiten que los organismos del Estado coordinen y articulen acciones en los niveles nacionales, departamentales y municipales, con el fin de generar estrategias que atiendan problemáticas sociales de larga data. En Salto, subrayó, la situación es especialmente compleja en términos de déficit habitacional, acceso al empleo y desarrollo humano y social.

Nuevos dispositivos de atención

Vaz Tourem sostuvo que contar con mecanismos sólidos de planificación y articulación son fundamentales para avanzar en respuestas más efectivas. A partir de esta base se definieron líneas de trabajo concretas, entre las que destacó el proceso de intervención con la población en situación de calle. Señaló que este tema se viene abordando con seriedad en el departamento, lo que permitió implementar nuevos dispositivos de atención.

En ese marco, se inauguró un refugio con mayor capacidad, mejor infraestructura y equipos técnicos reforzados. También se amplió de manera sustantiva el horario de atención: se pasó de un dispositivo que funcionaba cuatro meses al año únicamente durante la noche, a un refugio abierto los 365 días del año las 24 horas del día. Este nuevo modelo, indicó, posibilita un abordaje integral de la situación de calle, ofreciendo a los usuarios condiciones que favorecen su proceso de reinserción social.

La receptividad ha sido tan alta que el cupo ya se encuentra completo, por lo que se estudian alternativas para ampliarlo. Entre las mejoras introducidas se encuentra la atención de salud semanal, coordinada con la Red de Atención Primaria de ASSE, cuyos equipos realizan controles cada jueves. Paralelamente, se incorporó un equipo técnico más numeroso, con profesionales que trabajan en el acompañamiento social y psicológico.

El director destacó además la importancia de la capacitación como herramienta de inclusión. Gracias a convenios con UTU, las personas en situación de calle pueden formarse en oficios como albañilería, sanitaria y electricidad. Asimismo, se desarrollan coordinaciones con el dispositivo Ciudadela para abordar el consumo problemático y se dictan talleres culturales que fortalecen el desarrollo personal.

Vaz Tourem adelantó que el próximo paso será la creación de un refugio femenino, dado que actualmente se registran nueve mujeres en situación de calle en el departamento. Señaló que esta es una necesidad urgente y una línea prioritaria dentro del nuevo modelo de atención social que se busca consolidar.

30.000 personas

El director también recordó que el ministerio no tiene respuestas por sí solo para toda la complejidad social, sino que actúa como un facilitador en la construcción de soluciones junto con otros organismos públicos, la comunidad y la sociedad civil. En este sentido, informó que se comenzó a trabajar en el Centro de Desarrollo Comunitario de Villa Constitución. Tras Semana de Turismo, además, se implementará la estrategia “Más comunidad”, que incluirá dos proyectos: uno en la zona sur de la ciudad y otro en Villa Constitución, orientados a promover la participación social y abordar las diversas problemáticas del territorio.

Finalmente, Vaz Tourem señaló que durante el segundo semestre de 2025 el ministerio brindó atención a más de 15.000 personas en Salto en consultas específicas. Si se consideran todos los programas y acciones desplegadas por la institución, el trabajo alcanza de manera directa a unas 30.000 personas, lo que evidencia la amplitud y la responsabilidad del despliegue social en el departamento, señaló.