El dirigente del Partido Colorado de Salto Marcelo Malaquina, quien fue candidato a la intendencia de esa departamento en 2025 por la Coalición Republicana (CR) y colaboró con el triunfo de esa coalición en las elecciones departamentales de 2025, decidió dar un paso al costado y confirmar una nueva agrupación independiente del gobierno departamental encabezado por el nacionalista Carlos Albisu.

En un mensaje que publicó en sus redes sociales, Malaquina señala que el triunfo en Salto en 2025 “nos otorgó una responsabilidad política aún mayor” a los integrantes de esa coalición. “Cuando se inaugura un instrumento nuevo en la vida institucional del país, no alcanza con ganar. Es imprescindible honrar el espíritu con el que fue concebido: diálogo real, respeto entre los socios y cumplimiento de los compromisos asumidos”. Y continúa: “Luego de ocho meses de gestión departamental, entendemos que no se han consolidado las condiciones políticas necesarias para sostener ese marco de confianza”.

“En ese sentido, debemos señalar con claridad que esos principios no se han visto reflejados en el funcionamiento del gobierno departamental. Se han dado situaciones individuales de participación en el gobierno que no responden a una definición colectiva ni a una estrategia de nuestro sector, el cual tampoco ha contado con ámbitos reales de participación en la toma de decisiones, ni ha sido tenido en cuenta en la construcción política de la gestión”, dispara.

En este contexto, Malaquina se anuncia como independiente del gobierno: “Hemos resuelto actuar con independencia política respecto al actual gobierno departamental. Al mismo tiempo, hemos comenzado un proceso de construcción de un espacio político, abierto a todos quienes crean en una forma distinta de hacer política, basada en el diálogo, la responsabilidad y el cumplimiento de la palabra”.

Malaquina afirma que “esta decisión no responde a diferencias personales ni a posiciones coyunturales. Responde a una convicción institucional: la credibilidad de la Coalición depende de cómo se la gestiona”. Dijo que seguirá acompañando toda iniciativa que sea positiva para Salto, pero actuando con autonomía. “Las coaliciones no se sostienen por conveniencia. Se sostienen por principios, reglas claras y voluntad política de cumplirlas”.

Se profundizó la crisis

Consultado por la diaria, Marcelo Malaquina explicó que su intención al publicar la misiva fue dejar claro que “nunca nos sentimos parte del gobierno”. A título personal, señaló que desde la transición tuvo dificultades para participar: “No hablo de cargos, sino de aportar opiniones que ayudaran al gobierno departamental. Ese era, de alguna manera, el rol que la ciudadanía nos había dado. Es claro que el intendente es Carlos Albisu, pero hubo un 30% del electorado que quería que cooperáramos. Ya desde la transición se venían dando ciertas situaciones que, con el paso del tiempo, profundizaron la crisis”.

Malaquina agregó que en diciembre decidió dar un paso al costado con la expectativa de que la situación mejorara, algo que finalmente no ocurrió. “En política se gana o se aprende, no se pierde. Esto es una gran enseñanza. Soy alguien que defiende la herramienta de la coalición, pero no de esta manera. Lamentablemente se llegó a esta situación; de ahora en más seguiremos trabajando en la actividad política. En las próximas semanas saldremos a hablar y dar más detalles”, afirmó.

También indicó que desde hace tiempo no mantiene diálogo con el diputado de su sector Horacio de Brum, y atribuyó esa distancia a diferencias de visión en algunos temas.

Fortalecer la Coalición Republicana

En diálogo con la diaria, Horacio de Brum señaló que respeta la opinión de Marcelo Malaquina. Indicó que, como diputado por el departamento de Salto, continuará trabajando para fortalecer la Coalición Republicana en el territorio.

De Brum expresó que en los últimos días se ha hablado mucho de política en el departamento, lo cual consideró positivo porque forma parte de la vida democrática. Sin embargo, subrayó que la ciudadanía no votó para presenciar discusiones permanentes, sino para que se trabaje.

“En mi caso, se trata de resolver problemas y mejorar los servicios, porque gobernar no es opinar, sino hacerse cargo. Nosotros asumimos un compromiso con el pueblo de Salto y lo vamos a cumplir durante estos cinco años. A la gente se le pidió el voto para cambiar el rumbo del gobierno departamental, para hacer las cosas de otra manera, y eso genera una responsabilidad muy grande. Cuando se le pide a las personas que confíen, hay que estar a la altura de esa confianza”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la Coalición Republicana fue una herramienta impulsada por la ciudadanía en Salto y que, como toda experiencia nueva, requiere ajustes y mayor coordinación. En ese sentido, aseguró que su postura es la de fortalecer la coalición y mejorar aquellos aspectos que puedan presentar dificultades, siempre desde una perspectiva constructiva.