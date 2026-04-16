una delegación de la Unión Europea (UE), encabezada por el embajador Petros Mavromichalis, visitó el departamento de Salto, en el marco de la iniciativa “Unión Europea en todo Uruguay”.

La agenda incluyó encuentros con autoridades departamentales, de la Universidad de la República (Udelar), actores del sector productivo y representantes de distintas instituciones locales, con el objetivo de conocer de primera mano la realidad del territorio, sus desafíos y oportunidades de desarrollo. La iniciativa apunta, además, a generar espacios de cooperación y acercar programas europeos que puedan contribuir al crecimiento regional.

Durante la jornada, el intendente Carlos Albisu recibió a la delegación y destacó la relevancia del encuentro como una instancia importante de intercambio y proyección internacional para el departamento. Señaló que este tipo de visitas permiten posicionar a Salto en el escenario global, facilitando el establecimiento de vínculos estratégicos con distintos países y organismos internacionales.

En ese sentido, el intendente remarcó la vocación de apertura de Salto para impulsar alianzas que favorezcan el desarrollo sostenible, haciendo hincapié en sectores con alto potencial como la producción agroindustrial, la innovación tecnológica, las energías renovables y la logística. Asimismo, subrayó la importancia de generar condiciones que atraigan inversiones y promuevan el intercambio de conocimiento.

Fortalecer los canales de diálogo

Por su parte, Mavromichalis valoró el recibimiento y destacó el interés de la UE en profundizar la cooperación con los gobiernos departamentales, reconociendo el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo local. La visita se enmarca en una estrategia más amplia de acercamiento territorial que busca consolidar relaciones directas y efectivas con las distintas regiones del Uruguay.

Ambas partes coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo los canales de diálogo y explorar nuevas oportunidades de colaboración que contribuyan al crecimiento económico, la innovación y la generación de empleo en el departamento.

También se abordaron diversas líneas de cooperación impulsadas por la UE en Uruguay, orientadas al desarrollo sostenible, el fortalecimiento institucional y la mejora de la calidad de vida de la población.

Promoción del cine europeo

Entre las iniciativas presentadas, se destacó la estrategia Global Gateway, enfocada en promover inversiones en áreas estratégicas como las energías renovables, el transporte sostenible, la gestión eficiente del agua y la transformación digital. Esta propuesta busca generar proyectos de alto impacto que contribuyan al crecimiento equilibrado del país y fortalezcan su integración con socios internacionales.

En el ámbito cultural, se destacaron iniciativas como la promoción del cine europeo mediante la realización de un ciclo de películas, orientado a acercar la diversidad cultural del continente a la comunidad local. Asimismo, se analizó el impacto del acuerdo entre la UE y el Mercosur, considerado importante para profundizar la integración entre ambas regiones, dinamizar el comercio y promover estándares ambientales y de desarrollo sostenible.

Erasmus Mundus

Al ser consultado por la diaria sobre la visita a la sede del Cenur Litoral Norte, Mavromichalis explicó que su presencia tenía como objetivo presentar el programa de oportunidades de estudio y el nuevo vínculo entre la Unión Europea y el Mercosur. Destacó el valor de mantener un contacto directo con jóvenes universitarios, con quienes buscó intercambiar opiniones, escuchar sus inquietudes y transmitir la importancia de la relación entre Uruguay y la UE.

Subrayó que el intercambio cultural y académico forma parte esencial de la diplomacia pública, y señaló el marcado interés de estudiantes, especialmente de áreas como relaciones internacionales.

En relación con las oportunidades de formación, señaló que la Unión Europea ofrece el programa Erasmus Mundus, que financia maestrías conjuntas de alto nivel y permite a estudiantes de todo el mundo cursar estudios en al menos dos universidades europeas. Además, informó sobre las ferias de intercambio académico y recordó que el año pasado más de 100 jóvenes participaron en estas instancias, donde las embajadas de los Estados miembro presentaron la oferta educativa disponible en sus instituciones universitarias.