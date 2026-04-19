El escenario político de Salto sumó en las últimas horas un movimiento de fuerte impacto, el edil Eduardo Varela Minutti anunció su renuncia al Frente Amplio (FA), pasando a declararse independiente.

Nieto y sobrino nieto de los exintendentes blancos Néstor y Eduardo Minutti, Varela Minutti había iniciado su camino político dentro del FA en las elecciones departamentales de 2020. Desde entonces construyó una carrera ascendente que lo llevó a ocupar la coordinación en la oficina de la juventud durante la segunda administración de Andrés Lima, fue candidato a diputado como suplente del reelecto Álvaro Lima en 2024 y se convirtió en edil titular en 2025.

Sin embargo, su trayectoria reciente estuvo marcada por tensiones internas. Su voto a favor de un fideicomiso por 60 millones de dólares –en contra de la postura de su fuerza política– derivó en sanciones partidarias, incluyendo su separación de la bancada frenteamplista y el pase de su caso al Tribunal de Conducta Política.

“Fue un proceso largo”

En diálogo con la diaria, Varela Minutti explicó que su alejamiento no responde a una decisión impulsiva, sino a un proceso que se profundizó tras la derrota electoral departamental del FA. “Fue un proceso muy largo. Yo tenía la esperanza de reconstruir desde el diálogo y los consensos, pero lo que encontré fue lo contrario, enfrentamientos permanentes, escasa disposición de escuchar y situaciones que nunca pensé vivir, como presiones, amenazas y persecuciones”, expresó.

El edil y diputado suplente sostuvo que, además de las diferencias políticas, hubo factores personales que influyeron en su decisión. “Me tocó atravesar un momento de vida especial en mi salud y ahí uno también evalúa quién está y quién no. Sentí que no fui valorado y que se me faltó el respeto”, agregó.

Críticas al clima interno y apuesta al diálogo

Uno de los ejes centrales de su argumentación fue el cuestionamiento a la situación interna dentro del FA en Salto. Según señaló, existe una lógica de confrontación constante que, a su entender, aleja a la política de las necesidades reales de la población. “No puede ser todos los días una batalla final. La gente la está pasando mal, hay problemas de salud, de vivienda, de alimentación, y nosotros enfrascados en peleas políticas”, afirmó.

En contraposición, Varela Minutti dijo plantear un perfil basado en el diálogo y la construcción de acuerdos. “Quiero representar a quienes están desencantados con el sistema político, a quienes creen que se puede hacer política sin vivir en la confrontación permanente”, sostuvo.

Una decisión colectiva y un nuevo espacio

Consultado por la diaria sobre si su salida era individual o colectiva, el edil aclaró que se trata de un proceso acompañado por un grupo de militantes y dirigentes. “No fue una decisión tomada en soledad. Hay mucha gente detrás, algunos que siguen y otros que tomaron otro camino. Vamos a generar un proceso nuevo, desde otro lugar, poniendo a Salto primero”, explicó.

En ese sentido, destacó que su prioridad no es la construcción electoral inmediata, sino el trabajo político desde una perspectiva diferente. “No es momento de pensar en las elecciones, sino de trabajar y dar respuestas a la gente”, indicó.

Cercanía con el gobierno y señales políticas

Aunque evitó confirmar una incorporación formal a la Coalición Republicana, Varela Minutti reconoció su afinidad con algunas decisiones del actual gobierno departamental, al que apoyó en votaciones fundamentales como el endeudamiento a 20 años por 60 millones de dólares y el presupuesto quinquenal. “Había que darle gobernabilidad. No se puede trabar todo porque no pensamos igual. Las obras tienen que llegar y eso va a ser positivo para la gente”, afirmó.

Asimismo, dejó entrever críticas hacia su anterior espacio al señalar que “a veces te cuidan más de afuera que de adentro”, en referencia a las diferencias vividas durante debates como en el fideicomiso.

Denuncias de situaciones personales y límites políticos

El edil también hizo referencia a situaciones que, según dijo, excedieron el plano político. “Cuando se meten con tu familia, cuando hay amenazas o burlas en momentos personales difíciles, hay límites que no se pueden cruzar”, manifestó.

En esa línea, cuestionó el clima de agresividad en redes sociales y el impacto que esto tiene en las nuevas generaciones. “Estamos dando un mensaje equivocado, de confrontación permanente. Yo quiero otro camino”, subrayó.

Un futuro abierto dentro de la política

Pese a su salida del FA, Varela Minutti fue enfático en que continuará en la actividad política. “No tengo dudas de que voy a seguir. Habrá que encontrar el lugar, pero siempre desde el lado de las personas que quieren construir”, afirmó.

Finalmente, reivindicó su recorrido dentro de la fuerza política de la que se alejó y rechazó cuestionamientos sobre su origen familiar. “Yo no vine de otro partido, hice todo el proceso dentro del FA, convencido de que era el lugar. Pero las decisiones se toman en base a lo que uno vive”, concluyó.

Con este movimiento, el mapa político salteño suma un nuevo actor independiente en la Junta Departamental, que quizás pueda promover ciertos equilibrios en la dinámica entre oficialismo y oposición, abriendo, además, una gran incertidumbre sobre cómo será su comportamiento en caso que decida retornar a ejercer la suplencia de la banca de Álvaro Lima en la cámara baja.