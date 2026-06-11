ASSE incorporó un ecógrafo de última generación en Salto

El nuevo equipo se integrará a la red de teleultrasonografía y permitirá ampliar el acceso a estudios especializados en el departamento, con apoyo remoto de especialistas del Hospital Pereira Rossell.

Un nuevo ecógrafo se incorporó en Salto a la red de teleultrasonografía de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), para fortalecer la atención sanitaria en el territorio y ampliando el acceso a estudios diagnósticos especializados.

Esta tecnología permitirá realizar ecografías con el apoyo remoto de profesionales del Centro Hospitalario Pereira Rossell, evitando traslados innecesarios y acercando servicios de alta calidad a la población local.

En diálogo con la diaria, el director de la Red de Atención Primaria (RAP) de ASSE en Salto, Roberto Varela, señaló que se vienen impulsando diversas acciones orientadas a fortalecer la atención de salud, priorizando especialmente aquellas zonas del departamento que requieren mayores mejoras.

En ese marco, destacó que la incorporación del nuevo ecógrafo responde a esos objetivos estratégicos y permitirá ampliar significativamente el acceso de la población a estudios diagnósticos.

Según explicó, toda la ciudadanía salteña podrá acceder a ecografías de distinta complejidad realizadas por técnicos en el propio departamento, con el respaldo en tiempo real de especialistas del Centro Hospitalario Pereira Rossell mediante un sistema de teleultrasonografía sincrónica.

Varela también valoró el apoyo brindado por el Rotary Club y la Fundación Gastesi Martinicorena, instituciones que respaldan la línea de trabajo que ASSE viene desarrollando en materia de telemedicina y ultrasonografía. Sostuvo que estas iniciativas contribuirán a fortalecer y expandir la utilización de estas tecnologías en el sistema de salud.

Asimismo, destacó la relevancia de la inversión realizada, señalando que este tipo de obras y equipamientos no son habituales en el ámbito de la atención primaria. Por ello, consideró importante resaltar la incorporación de esta tecnología a la red de policlínicas, ya que representa un avance significativo en la descentralización y mejora de los servicios de salud.

Varela explicó que uno de los objetivos es que el nuevo ecógrafo, equipado con tecnología de última generación, pueda trasladarse a distintas zonas rurales del departamento para acercar este tipo de estudios a poblaciones que habitualmente tienen mayores dificultades de acceso.

El jerarca también se refirió a los cambios que ASSE viene impulsando en el modelo de atención. Señaló que se trabaja para evitar aglomeraciones en las policlínicas y mejorar la organización de las consultas, con una capacidad de atención estimada en cuatro usuarios por hora. No obstante, sostuvo que la transformación no se limita a los aspectos asistenciales.

“Para nosotros la forma de atención es algo central, pero también lo es la infraestructura”, afirmó. En ese sentido, indicó que las Unidades Básicas Asistenciales 1 y 3, junto con otras policlínicas del departamento, forman parte de los proyectos previstos por ASSE para mejorar las condiciones edilicias.

Ampliar la capacidad diagnóstica

Según explicó, existe la convicción de que tanto los espacios de trabajo de los funcionarios como los lugares donde se atiende a la población deben reunir condiciones adecuadas y dignas. Por ello, anunció nuevas inversiones que se llevarán adelante en conjunto con la Fundación Gastesi Martinicorena.

Las primeras intervenciones se desarrollarán en policlínicas rurales y, posteriormente, se extenderán a centros ubicados en la ciudad de Salto.

Varela también destacó el fortalecimiento de los recursos humanos en la red de atención. Señaló que se ha incrementado la dotación de personal en áreas como enfermería y medicina familiar y comunitaria, disciplina que definió como la puerta de entrada al sistema de salud y una pieza fundamental de la atención primaria.

A ello se suman profesionales de pediatría, trabajo social, psicología y otras especialidades que ya integran la red asistencial del departamento.

En cuanto a la incorporación del nuevo equipamiento, recordó que actualmente Salto cuenta con dos ecógrafos móviles que forman parte de las recorridas por las zonas rurales.

A esos dispositivos se suma ahora un tercer equipo, de última generación, que permitirá ampliar la capacidad diagnóstica y acercar estudios especializados a distintos puntos del territorio.

Consultado sobre la disponibilidad de personal para operar la nueva tecnología, Varela aseguró que actualmente existen técnicos suficientes para atender la demanda y poner en funcionamiento el servicio en las distintas localidades donde se requiera.