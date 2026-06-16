Presidente del Frente Amplio de Salto destacó avances en políticas sociales y coordinación entre organismos públicos

Luis Alonso se refirió al trabajo de las agrupaciones de gobierno y repasó algunas de las principales líneas de acción que se desarrollan en Salto en materia social y de salud.

El Frente Amplio de Salto cuenta con las agrupaciones de gobierno como una de sus principales herramientas de articulación política. En ese marco, en los últimos meses se realizaron actividades que reunieron a directores de organismos públicos con representación en el departamento, así como a ediles y concejales frenteamplistas.

Durante los encuentros, los participantes presentaron informes sobre la gestión y las actividades que se desarrollan en el territorio, además de intercambiar opiniones sobre la orientación de las políticas públicas impulsadas desde los distintos niveles de gobierno.

Las instancias también sirvieron para discutir estrategias políticas y coordinar acciones entre los diferentes actores vinculados a la fuerza política en Salto.

En ese contexto, la diaria entrevistó al presidente del Frente Amplio en Salto, Luis Alonso, quien destacó la importancia de las agrupaciones de gobierno como una herramienta prevista en los estatutos de la fuerza política, tanto cuando ocupa responsabilidades de gobierno como cuando se encuentra en la oposición.

Según explicó, estos espacios permiten dar seguimiento a la gestión y contrastarla con los lineamientos establecidos en el programa único nacional del Frente Amplio.

Además, sostuvo que funcionan como ámbitos de intercambio para recoger las demandas de la ciudadanía y analizar cómo la fuerza política puede contribuir, desde los distintos niveles de gobierno, a dar respuesta a las necesidades más urgentes y promover el desarrollo del departamento.

Consultado sobre la instalación de un refugio para mujeres víctimas de violencia, Alonso señaló que las obras de remodelación del inmueble donde funcionará el servicio se encuentran en su etapa final. El local está ubicado sobre calle Bilbao, entre 8 de Octubre y avenida Barbieri.

“El refugio forma parte de la estrategia impulsada por el gobierno para fortalecer la atención a personas en situación de vulnerabilidad”, explicó. Agregó que se trata de un dispositivo específico destinado a mujeres que atraviesan situaciones de violencia, con una modalidad de asistencia diferenciada y adaptada a sus necesidades.

Alonso señaló que otra de las áreas consideradas prioritarias en el departamento es la atención a las embarazadas, en particular a las adolescentes. En ese sentido, destacó el trabajo coordinado que vienen desarrollando organismos como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Según explicó, la articulación entre las distintas instituciones busca fortalecer la atención de problemáticas que afectan de forma directa a la población, especialmente a niñas, adolescentes y recién nacidas. A su juicio, las acciones implementadas hasta el momento han mostrado resultados positivos, aunque consideró que aún existen desafíos importantes.

En particular, sostuvo que es necesario profundizar las políticas dirigidas a la primera infancia. “Si bien hubo un cambio notorio desde que asumió el gobierno del Frente Amplio, sin dudas se necesita profundizar y acelerar los procesos”, afirmó.

Alonso también se refirió a la salud mental, un tema que definió como transversal y una de las principales preocupaciones de la sociedad salteña. En ese sentido, valoró el trabajo que se viene desarrollando en el marco del Plan Departamental de Salud Mental, así como el papel que han asumido las distintas instituciones públicas para fortalecer la atención de las personas que requieren este tipo de asistencia.

“Lo principal que se ha hecho es poner el tema sobre la mesa e involucrar a todos los actores”, señaló. Según explicó, se han generado ámbitos de trabajo conjunto entre organismos del Estado, la Universidad de la República (Udelar) y actores del sistema político, con el objetivo de construir respuestas coordinadas frente a una problemática que genera creciente preocupación y que se ha consolidado como uno de los principales desafíos del país.