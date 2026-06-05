Programa Accesos inicia en Salto dando oportunidades a 190 pasantes

Comienza Accesos 2026 con más instituciones y fuerte expansión hacia el interior del departamento, con 80 pasantes distribuidos en cinco municipios.

Con un salón de actos colmado en la sede del Centro Regional de Profesores (CERP) del Litoral, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) realizó el lanzamiento de una nueva edición del programa de inserción socioeducativo-laboral Accesos en Salto.

La actividad reunió a autoridades, representantes de instituciones públicas y los 190 participantes que este año comenzarán sus pasantías laborales en distintos organismos del departamento.

Durante la ceremonia hicieron uso de la palabra Elisa Franca, referente departamental del programa, y Jorge Vaz Tourem, director departamental del Mides, quienes destacaron el crecimiento de la iniciativa, la ampliación territorial y el fortalecimiento de la articulación institucional como pilares fundamentales de esta nueva edición.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la expansión del programa hacia localidades del interior del departamento. Según explicó Franca, además de los participantes de la capital departamental, Accesos llegará este año a Constitución, Belén, Colonia Lavalleja, Valentín y Mataojo.

La referente subrayó que “la descentralización fue una de las principales apuestas de la dirección departamental, permitiendo que personas residentes en localidades alejadas de la ciudad accedan a oportunidades de capacitación e inserción laboral sin necesidad de trasladarse”.

En total, unas 80 personas realizarán sus pasantías en los municipios del interior, una cifra considerada histórica por las autoridades, ya que “acerca herramientas de inclusión social y laboral a comunidades que tradicionalmente han tenido menos acceso a este tipo de programas”.

Franca destacó que el funcionamiento de Accesos “depende en gran medida de la colaboración de múltiples organismos públicos que reciben a los participantes y generan espacios para el desarrollo de las pasantías”.

Entre las instituciones involucradas se encuentran municipios, hospitales, policlínicas, la Dirección Departamental de Salud, centros educativos en Primaria, Secundaria, UTU, Cecap, la Universidad de la República, OSE, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, INAU y el propio Mides.

La referente señaló que “el trabajo interinstitucional permitió llegar al inicio del programa con la totalidad de los acuerdos firmados y con cada participante asignado a una institución específica”, luego de un proceso de planificación que comenzó a fines del año pasado.

“Estamos hablando mucho más que de una inserción laboral, estamos hablando de oportunidades, acompañamiento y construcción de herramientas para proyectar un futuro diferente”, expresó.

La edición 2026 también incorporó una modalidad novedosa en la selección de postulantes. Diversas instituciones, entre ellas ANEP, el Ministerio de Vivienda, INAU y la Intendencia de Salto, pudieron sugerir personas para participar del programa.

Según explicó Franca, esta metodología permitió que técnicos y profesionales “realizaran una evaluación social de las trayectorias de vida de los postulantes, identificando potencialidades y situaciones donde la experiencia de Accesos podía transformarse en una herramienta significativa para la inclusión social”.

La participación de estas instituciones no se limitó a la etapa de postulación, sino que “continuó durante todo el proceso mediante coordinaciones, acompañamiento y seguimiento de las distintas situaciones que se presentaron”.

Salto lidera la participación institucional en el interior

Por su parte, Jorge Vaz Tourem destacó que Salto se ha convertido en el departamento del interior con mayor cantidad de instituciones participando en el programa.

El director departamental señaló que en esta edición se incorporaron nuevos organismos receptores de pasantes, entre ellos OSE, INAU, el Ministerio de Vivienda a través del Plan Juntos y Cecap, ampliando significativamente las posibilidades de formación y experiencia laboral.

“Entendemos que este programa lo llevamos adelante entre todos o no va a tener el impacto que queremos”, afirmó.

Asimismo, destacó que algunas instituciones recibirán participantes con perfiles específicos vinculados a sus áreas de formación. Como ejemplo, mencionó a estudiantes de gastronomía de UTU que realizarán sus prácticas en las cocinas del Hospital Regional Salto o de la intendencia, permitiéndoles aplicar conocimientos adquiridos durante su proceso educativo.

Vaz Tourem remarcó que “el trabajo y la educación constituyen dos elementos fundamentales para el desarrollo personal y comunitario”. En ese sentido, sostuvo que Accesos “busca convertirse en una herramienta que permita fortalecer ambas dimensiones, especialmente en contextos de vulnerabilidad social”.

El jerarca señaló que el programa no debe entenderse únicamente como una experiencia laboral temporal, sino como una etapa dentro de un proceso más amplio de construcción de proyectos personales y familiares.

“Accesos es un eslabón en la historia de vida de cada participante”, afirmó, al tiempo que destacó la importancia de que las instituciones continúen acompañando los procesos una vez que hayan finalizado las pasantías.

Las autoridades coincidieron en señalar que Accesos ha dejado de ser únicamente un programa del Mides para convertirse en una política pública sostenida por el conjunto de la institucionalidad salteña.

“La coordinación entre organismos nacionales, departamentales y municipales, sumada a la participación de organizaciones y comunidades locales, aparece como uno de los principales factores que explican el crecimiento del programa en el departamento”, sostuvo Vaz Tourem.

En un departamento marcado por desafíos vinculados al empleo y al desarrollo social, el director del Mides definió esta jornada con una palabra que sintetiza las expectativas puestas en esta nueva etapa: esperanza.