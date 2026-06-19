Proponen en Salto una agenda del litoral para coordinar políticas de desarrollo entre cuatro departamentos

La iniciativa plantea la creación de un ámbito permanente de trabajo entre Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro para impulsar proyectos regionales de infraestructura y empleo, con participación del gobierno nacional.

El edil del Frente Amplio de Salto Regino López presentó en la Junta Departamental una propuesta para la creación de una “Agenda del Litoral”, un espacio de coordinación regional que reúna a los gobiernos departamentales de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro con el objetivo de diseñar estrategias comunes para el desarrollo de la región.

En diálogo con la diaria, López sostuvo que los cuatro departamentos comparten características productivas y socioeconómicas que justifican una planificación conjunta. “Tenemos problemáticas similares y también enormes potencialidades. Por eso entendemos que es necesario pensar el desarrollo desde una perspectiva regional y no únicamente departamental”, señaló.

La iniciativa busca generar un ámbito de encuentro permanente entre representantes de las cuatro intendencias para abordar temas considerados prioritarios, entre ellos la infraestructura productiva y la generación de empleo.

Según explicó el edil, la región enfrenta desafíos estructurales que trascienden los límites departamentales. “Hay necesidades comunes vinculadas a rutas, conectividad, logística, inversión y trabajo. Muchas veces cada departamento intenta resolverlas por separado, cuando sería más efectivo hacerlo mediante una estrategia compartida”, afirmó.

La propuesta contempla además la participación de un representante del gobierno nacional con capacidad de decisión y dependencia directa de Presidencia de la República, con el fin de facilitar la articulación institucional y la concreción de proyectos.

López aclaró que el nuevo ámbito no pretende sustituir organismos ya existentes ni superponerse a sus competencias. “No se trata de reemplazar el trabajo que realizan instituciones como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sino de generar una herramienta complementaria, con una dinámica específica enfocada en el desarrollo regional”, indicó.

Otro de los aspectos destacados de la iniciativa es su proyección internacional. El edil consideró que la cercanía geográfica con la provincia argentina de Entre Ríos y con el sur de Brasil debe transformarse en una oportunidad para promover acuerdos y proyectos conjuntos.

“Existe un intercambio histórico y cotidiano con los territorios vecinos. Miles de personas cruzan las fronteras por razones comerciales, laborales o familiares. Tenemos que aprovechar esa realidad para generar mecanismos de complementariedad que impulsen el desarrollo de toda la región”, expresó.

La propuesta incluye la creación de una sede física e institucional para el funcionamiento de la Agenda del Litoral y apunta a consolidar un espacio estable de intercambio político y técnico que permita diseñar soluciones conjuntas a los problemas que afectan al norte y litoral del país.

Para López, el principal desafío es construir una visión compartida entre los distintos actores políticos e institucionales. “La región tiene la oportunidad de pensar su futuro de forma integrada. Si logramos coordinar esfuerzos, tendremos más posibilidades de generar inversiones, mejorar la infraestructura y crear empleo para nuestra gente”, concluyó.