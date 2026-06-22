Salto fue seleccionada entre 700 ciudades para financiar proyectos juveniles sobre cambio climático

La iniciativa, impulsada por Bloomberg Philanthropies, permitirá financiar propuestas elaboradas y ejecutadas por jóvenes de entre 15 y 24 años.

El Fondo para la Juventud y la Acción Climática, financiado por Bloomberg Philanthropies, busca incentivar la participación de jóvenes en iniciativas orientadas a mitigar los efectos del cambio climático.

La directora de Juventud de la Intendencia de Salto, Lucía Molinari, señaló a la diaria que la comuna se postuló al programa, cumplió con los requisitos establecidos y fue seleccionada entre unas 700 ciudades para acceder al financiamiento.

Molinari explicó que el fondo permitirá subvencionar proyectos diseñados y ejecutados por jóvenes que aborden problemáticas vinculadas al cambio climático. Cada iniciativa podrá recibir hasta 5.000 dólares y el monto total asignado para Salto asciende a 50.000 dólares.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 15 y 24 años y requiere el respaldo de una institución educativa. En ese sentido, Molinari indicó que ya comenzaron las reuniones con centros de enseñanza del departamento para presentar la propuesta y promover la conformación de grupos interesados en participar.

La directora explicó que los proyectos deberán ser concebidos por los propios jóvenes, aunque contarán con el acompañamiento técnico de un equipo dispuesto por la Intendencia de Salto. “La idea es que las iniciativas surjan exclusivamente de los jóvenes y que también sean ellos quienes las lleven adelante”, señaló.

Molinari indicó que el equipo técnico que acompañará el proceso estará integrado por representantes de distintas áreas de la Intendencia de Salto. Participarán el director de Salud Ambiental, Pablo Alves; la funcionaria del Departamento de Hacienda Lucía Rodríguez, debido a que los fondos serán depositados en cuentas de la comuna y administrados por esta; el responsable de la Unidad de Innovación y Desarrollo, Pablo da Cunda; la coordinadora de Servicios de Relaciones Internacionales y Protocolo, Lucía D’Angelo; y la Dirección de Juventud.

Según explicó, el cometido del equipo será brindar apoyo y asesoramiento durante el desarrollo de las iniciativas, aunque la elaboración y ejecución de los proyectos quedará a cargo de los jóvenes participantes.

La convocatoria permanecerá abierta entre el 15 de julio y el 4 de setiembre. Luego comenzará una nueva etapa que incluirá la presentación de proyectos, la realización de talleres y cursos de capacitación, así como el proceso de selección y ejecución de las iniciativas, que deberán concretarse antes de abril de 2027.

Molinari explicó que, si bien los lineamientos generales del programa son comunes para todas las ciudades beneficiarias, cada gobierno local debe adecuarlos a su propia realidad. “Las pautas son generales para todas las ciudades, pero cada una debe adaptarlas a su contexto”, sostuvo.

En ese marco, una vez realizado el lanzamiento oficial, los equipos participantes recibirán acompañamiento durante todas las etapas, desde la formulación de las propuestas hasta su implementación.

Molinari señaló que el número definitivo de grupos participantes se conocerá una vez finalizado el período de postulaciones. No obstante, aseguró que ya existe interés por parte de varias instituciones educativas del departamento.

La jerarca adelantó que una de las próximas etapas será presentar la convocatoria en localidades del interior de Salto, con el objetivo de ampliar la participación. “La idea es que al menos dos proyectos provengan del interior del departamento”, afirmó, como forma de favorecer la inclusión territorial y garantizar que la iniciativa llegue a jóvenes de distintos puntos del territorio.