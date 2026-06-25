Salud en el interior: la Junta de Salto respaldó por unanimidad el proyecto de Federico Preve

El legislativo departamental apoyó una iniciativa para mejorar el acceso a especialistas médicos en el interior.

Tras una sesión de dos horas, la Junta Departamental de Salto aprobó por unanimidad una minuta de comunicación en respaldo al proyecto de ley presentado por el diputado frenteamplista Federico Preve, una iniciativa que busca mitigar las dificultades de acceso a especialistas médicos en el interior del país.

La propuesta recibió el apoyo de diversos actores vinculados al sistema sanitario, entre ellos el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, la Dirección Departamental de Salud, la Dirección del Hospital Regional Salto y la Red de Atención Primaria (RAP).

También contó con el respaldo del diputado nacionalista Pablo Constenla, quien manifestó compartir el espíritu del proyecto, aunque expresó reparos respecto al carácter obligatorio que se impone a los médicos.

La sesión estuvo marcada por una extensa exposición de Preve ante ediles y público presente, seguida de un intercambio en el que legisladores de diferentes partidos realizaron consultas y planteos sobre la iniciativa.

En la resolución aprobada, la Junta Departamental fundamentó su respaldo recordando que la salud y el acceso a los servicios sanitarios constituyen derechos humanos fundamentales y que corresponde al Estado garantizar una atención adecuada bajo los principios que rigen el Sistema Nacional Integrado de Salud.

El texto señala que “la falta de especialistas médicos en el interior, y particularmente en el departamento de Salto, constituye una problemática que afecta directamente el ejercicio efectivo del derecho a la salud de la población”. Asimismo, reconoce que el proyecto impulsado por Preve apunta a fortalecer la disponibilidad de atención especializada en los departamentos alejados de Montevideo.

La minuta también establece el compromiso institucional de la Junta de trabajar desde sus comisiones asesoras para generar respaldos y articulaciones que contribuyan a la concreción de la iniciativa.

“La Junta Departamental de Salto resuelve acompañar la propuesta presentada por el diputado Federico Preve orientada a mitigar la limitación de acceso a especialistas de la salud en el interior del país. Asumir el compromiso institucional de trabajar desde las comisiones asesoras que integran este cuerpo y en el marco de sus competencias en la búsqueda de respaldos y articulaciones necesarias para contribuir a la concreción de dicha propuesta”.

Un mensaje de consenso en tiempos de polarización

Finalizada la sesión, Preve dialogó con la diaria y valoró positivamente el espacio de intercambio generado en el legislativo departamental. “Quedé muy conforme porque se dio un espacio abierto de diálogo e intercambio sobre los puntos centrales, que son el acceso a especialistas y a profesionales en el interior. Incluso algunos aspectos más complejos o dilemáticos pudieron profundizarse y discutirse”, expresó.

El legislador sostuvo que Uruguay enfrenta una necesidad urgente de contar con más profesionales radicados fuera de Montevideo y de garantizar una mayor disponibilidad de especialistas para las poblaciones del interior. “Creo que hay una necesidad muy importante de que haya más profesionales radicados y más acceso a especialistas en el interior, al amparo del derecho humano a la salud”, afirmó.

Según explicó, el debate permitió constatar que existen distintas miradas sobre cómo abordar el problema, pero que todas convergen en la necesidad de generar soluciones. “Quedó claro que hay diferentes visiones, pero confluyen en que este es un tema que debemos trabajar entre todos los partidos políticos. No es un tema partidario, es un tema de acceso a la salud”, señaló.

Uno de los ejes centrales de la exposición del diputado fue la necesidad de disminuir las desigualdades existentes entre la capital y el resto del país en materia de atención médica especializada.

Preve remarcó que las dificultades para acceder a determinadas especialidades afectan tanto a usuarios del sector público como del mutualismo privado, generando una brecha territorial que se mantiene desde hace décadas. “Tenemos que disminuir esa inequidad entre Montevideo y el interior, entre ASSE y el sector mutual”, sostuvo.

El legislador destacó, además, que durante la sesión recibió aportes de personas vinculadas a la gestión sanitaria y de representantes políticos de todos los partidos, algo que consideró especialmente valioso para enriquecer la discusión. “Ha sido un placer poder venir a exponer, despejar dudas y corregir alguna información sesgada que estaba circulando. Creo que el intercambio fue muy enriquecedor”, afirmó.

Para Preve, uno de los aspectos más relevantes de la jornada fue el respaldo unánime obtenido en la Junta Departamental, que se suma al apoyo previamente expresado por el intendente de Salto, Carlos Albisu, pese a pertenecer a un partido distinto al suyo. “Eso es central para construir una política pública por encima de las diferencias partidarias”, expresó.

El diputado consideró que el consenso alcanzado constituye además una señal positiva para la ciudadanía en un contexto político caracterizado por la confrontación. “Cuando la política aparece totalmente polarizada y parece que son partidos de fútbol, este tipo de mensajes hacen bien a la ciudadanía y también a la política. Más allá del fondo de la cuestión, demuestra que es posible construir acuerdos cuando se trata de derechos fundamentales”, concluyó.

Con el respaldo unánime del legislativo salteño, la iniciativa impulsada por Preve suma un nuevo apoyo institucional en su camino parlamentario, fortaleciendo el debate sobre cómo garantizar una distribución más equitativa de los especialistas médicos y mejorar el acceso a la salud para las comunidades del interior del país.