A un año de gestión, el municipio de Constitución espera recursos para atender la caminería rural

El alcalde Luis Valerio hizo un relato del primer año de gobierno municipal, marcado por demoras en la llegada de recursos y la expectativa de acceder a fondos del fideicomiso departamental.

El próximo sábado 11 de julio se cumplirá el primer año desde la asunción de las nuevas autoridades de los municipios del departamento de Salto.

En Constitución, la fecha tendrá además un significado especial: coincidirá con los festejos por el 174° aniversario de la fundación de la localidad y con la inauguración del nuevo paseo costero, una de las obras que la administración local presentará en el marco de las celebraciones.

La localidad fue creada por la Ley 297, promulgada el 11 de julio de 1852 durante la presidencia de Juan Francisco Giró, y cada aniversario reúne a vecinos e instituciones en una jornada de actividades.

Este año, sin embargo, la celebración también servirá como instancia de balance para un municipio que transita su primer año de gestión enfrentando limitaciones presupuestales.

En diálogo con la diaria, el alcalde de Constitución, Luis Valerio (Frente Amplio), señaló que una de las principales dificultades ha sido la demora en la llegada de los recursos provenientes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), situación que, según afirmó, ha condicionado el funcionamiento del municipio desde el inicio de la administración.

Valerio explicó que hasta el momento el municipio únicamente ha recibido las partidas mensuales, de aproximadamente 140.000 pesos, recursos que no están destinados al funcionamiento cotidiano del gobierno local. “Se hace pesado llevar adelante la administración de esa manera”, sostuvo.

El alcalde atribuyó la situación a los tiempos que demandó la aprobación del presupuesto nacional y aseguró que esa demora repercute con mayor intensidad en los municipios del interior. “Se supone que se empezará a recibir en estos días. La aprobación del presupuesto se demoró y para el interior demora más aún”, afirmó.

Expectativas por el fideicomiso departamental

Consultado sobre la aprobación del fideicomiso de 60 millones de dólares impulsado por el intendente de Salto, Carlos Albisu, y respaldado por la Junta Departamental, Valerio manifestó que el municipio tiene expectativas de acceder a recursos para atender uno de los principales reclamos de la zona: el estado de la caminería rural.

Según indicó, en el territorio del municipio existen alrededor de 500 kilómetros de caminos que requieren intervenciones luego de varios años sin trabajos de mantenimiento de fondo.

“Hay caminos que vienen muy deteriorados desde el período anterior y esperamos que, a través del fideicomiso, el Ejecutivo departamental pueda destinar recursos para comenzar a revertir esa situación”, expresó.

Mientras esos recursos no llegan, el municipio y la intendencia acordaron una distribución de tareas para atender algunos de los tramos más comprometidos. De acuerdo con Valerio, el gobierno departamental asumió la recuperación de los caminos hacia Palomas y Saucedo, mientras que el municipio concentra sus esfuerzos en los caminos de Espinillar y Zanja Honda.

“Algunos tramos ya se vienen haciendo. Hemos llegado a un acuerdo con el gobierno departamental para que ellos se hagan cargo del camino a Palomas y Saucedo y el municipio, mientras tanto, trabaja en Espinillar y Zanja Honda”, explicó.

El alcalde destacó además que esas intervenciones se están llevando adelante con la colaboración de productores rurales y vecinos de la zona, quienes aportan recursos y apoyo para poder avanzar en las obras mientras se aguarda la llegada de financiamiento permanente.

A un año de haber asumido el gobierno municipal, Valerio entiende que el principal desafío continúa siendo dotar al municipio de herramientas financieras que le permitan responder a las demandas de una jurisdicción con una extensa red vial rural y múltiples necesidades de infraestructura.

En ese contexto, el aniversario de Constitución no solo marcará un nuevo cumpleaños de la localidad y la inauguración del paseo costero, sino también el cierre del primer año de una administración que espera contar, en los próximos meses, con mayores recursos para ejecutar obras y fortalecer la capacidad de gestión del municipio.