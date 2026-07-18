Cecoed de Artigas descarta una crecida extraordinaria del río Cuareim y llama a mantener la calma ante el pronóstico de lluvias

El organismo mantiene un monitoreo permanente ante el pronóstico de lluvias de hasta 150 milímetros y pide a la población informarse por canales oficiales.

Las altas temperaturas registradas en los últimos días y el pronóstico de precipitaciones abundantes para el norte del país despertaron preocupación entre la población de Artigas, en medio de la circulación de versiones alarmistas sobre una posible inundación de gran magnitud.

Ante este escenario, el coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Artigas, Adolfo Cuello, llevó tranquilidad a la población y descartó que se produzca una crecida extraordinaria del río Cuareim.

En declaraciones a la diaria, Cuello explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por los organismos de monitoreo meteorológico e hidrológico, el río experimentará un aumento de su caudal, pero no se espera que salga significativamente de su cauce.

No obstante, aclaró que podrían registrarse desbordes puntuales en sectores que históricamente resultan afectados durante episodios de lluvias intensas, como ocurre en la zona de la calle Silvio Guerra de esa ciudad, donde el agua suele acumularse cuando las precipitaciones son abundantes.

El jerarca informó, además, que los modelos meteorológicos prevén acumulados de lluvia de entre 100 y 150 milímetros para los próximos días en el departamento, un volumen importante que mantiene en vigilancia a las autoridades, aunque no representa, por el momento, un escenario de emergencia.

Autoridades desmintieron las versiones que se difundieron en redes sociales y que advertían sobre una creciente excepcional del río Cuareim. En ese sentido, exhortaron a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales y evitar compartir mensajes sin respaldo técnico, ya que pueden generar preocupación innecesaria.

Desde el Cecoed se indicó que el monitoreo de la situación será permanente y que existe coordinación con los organismos nacionales y departamentales para responder rápidamente si las condiciones meteorológicas cambian.

Las autoridades recordaron que, si bien el pronóstico anuncia lluvias copiosas, la evolución de los fenómenos hidrológicos depende de diversos factores, entre ellos la distribución de las precipitaciones en la cuenca del río Cuareim. Por esa razón, se continuará evaluando la situación en tiempo real y se informará a la ciudadanía sobre cualquier novedad.