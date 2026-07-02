Directora del Hospital Regional Salto: “Encontramos una institución desorganizada y estamos cambiando una cultura de trabajo”

La directora del Hospital Regional Salto, Gabriela González, sostiene que el principal desafío no ha sido únicamente resolver problemas de infraestructura o de recursos humanos, sino transformar un sistema de gestión que, según afirma, durante años funcionó sin planificación ni controles claros.

La jerarca aseguró a la diaria que al asumir encontró una institución “muy desorganizada”, sin una estructura de mandos definida y con procesos administrativos y asistenciales que respondían más a la costumbre que a criterios de eficiencia. “Cada uno hacía lo que creía. No había orden en el funcionamiento de los funcionarios, en los servicios ni en las compras. Se gastaba mucho y se gastaba mal”, señaló.

Para González, el cambio ha requerido modificar hábitos profundamente arraigados entre los trabajadores. “La respuesta habitual era: 'Siempre se hizo así'. Justamente, si siempre se hizo así y los resultados no son buenos, hay que cambiar”, sostiene.

La directora reconoce que la reorganización continúa diariamente. “La salud es un proceso muy dinámico. Siempre aparecen nuevas necesidades, nuevos tratamientos, nuevas prestaciones y demandas de la población. No hay un solo día en que no tengamos un problema nuevo para resolver”.

Uno de los aspectos que le preocupa son las denuncias que suelen aparecer en redes sociales sobre demoras y dificultades en la atención. González entiende que muchas veces “esas publicaciones generan una percepción que no refleja la realidad cotidiana del hospital”.

Según González, existe una Oficina de Atención al Usuario integrada por dos funcionarias dedicadas exclusivamente a canalizar reclamos, consultas y dificultades de los pacientes. “La gente cree que por las redes sociales se solucionan los problemas y no es así. Lo que queda es un clima de malestar general. Nosotros tenemos un mecanismo para resolver esas situaciones y funciona muy bien”, afirma.

Aunque reconoce mejoras en la organización interna, González admite que el principal problema continúa siendo la escasez de médicos especialistas, una realidad que afecta a todo el norte del país.

Actualmente, el Hospital Regional Salto “cuenta con una sola dermatóloga y una sola oftalmóloga para atender a una población cercana a los 80.000 usuarios del departamento, además de recibir pacientes derivados de toda la región”.

A ello se suma la insuficiencia de anestesistas, situación que limita la cantidad de cirugías coordinadas que pueden realizarse. “Hemos incorporado anestesistas, pero siguen siendo insuficientes para la demanda que tiene el hospital”, señala.

La directora plantea que “apenas el 7% de los médicos especialistas del país están radicados al norte del río Negro”, situación que calificó como “una profunda inequidad para los habitantes del interior”.

Otro de los desafíos identificados por la dirección es el fortalecimiento del plantel de enfermería. Para González, enfermeros y enfermeras cumplen una función mucho más amplia que la estrictamente técnica.

“Muchas veces el paciente le cuenta al personal de enfermería cosas que no llegó a decirle al médico. Además del trabajo asistencial, cumplen un rol humano y emocional muy importante”, dice.

Sin embargo, considera necesario incrementar la cantidad de cargos para aliviar la carga laboral y mejorar la atención.

La directora también respondió a una de las críticas más frecuentes dirigidas al hospital: las largas esperas en la emergencia. Según dijo a la diaria, desde el inicio de su gestión “desaparecieron las grandes aglomeraciones que existían anteriormente gracias a cambios organizativos implementados en el servicio”. No obstante, entiende que “gran parte de la saturación actual responde al uso inadecuado de la puerta de emergencia para resolver situaciones que deberían atenderse en policlínica”.

Como ejemplo, menciona un relevamiento realizado recientemente. “En un día hubo 250 consultas. De esas, 200 correspondían a policlínica y no a una verdadera emergencia”, indica.

González explica que muchas personas concurren para solicitar certificados médicos, repetir recetas o consultar resultados de estudios, situaciones que deben esperar detrás de pacientes con cuadros realmente urgentes.

“No podemos usar mal el Sistema Nacional Integrado de Salud. Si alguien viene a repetir una receta en la emergencia, va a esperar horas porque primero serán atendidos quienes tienen un infarto, un accidente o un dolor intenso”, remarca.

Otro de los problemas detectados al asumir fue el estado de las ambulancias. La directora recuerda que “solo un vehículo funcionaba y el resto permanecía abandonado en distintos talleres”.

Con apoyo del Departamento de Transporte de ASSE, se localizaron, repararon y recuperaron los móviles. “Hoy el hospital dispone nuevamente de diez vehículos operativos, además de una ambulancia nueva destinada principalmente a traslados de larga distancia”.

Una inversión histórica para transformar el hospital

Uno de los anuncios más importantes realizados por González refiere al proyecto de ampliación del Hospital Regional Salto, cuya inversión rondará los 20 millones de dólares.

La obra contempla la construcción de un nuevo edificio donde funcionarán el CTI pediátrico, la maternidad y nuevos espacios de emergencia infantil, integrados físicamente al resto del hospital. La reorganización permitirá optimizar tiempos de traslado, mejorar la coordinación entre los distintos servicios y reducir costos operativos.

También está prevista una profunda remodelación de la emergencia de adultos, con nuevos boxes, ingresos independientes para ambulancias y peatones y una redistribución del CTI de adultos, actualmente dividido en dos sectores.

Según la directora, unificar estos servicios permitirá mejorar la eficiencia asistencial y evitar la duplicación de recursos humanos y materiales.

Al finalizar la charla con la diaria, González destacó que la transformación del Hospital Regional Salto no depende únicamente de las autoridades sanitarias. “Estamos trabajando las 24 horas del día para mejorar una institución muy querida por los salteños, pero necesitamos el apoyo de toda la comunidad”, expresó.

La directora invitó a los usuarios a utilizar correctamente los servicios disponibles, realizar sugerencias mediante los canales institucionales y colaborar en el cuidado del sistema público de salud.

“Tenemos un sistema de salud que es un verdadero tesoro. Hay que cuidarlo, usarlo correctamente y ayudarnos entre todos a mejorarlo. Las críticas constructivas y las ideas siempre son bienvenidas, porque el objetivo es ofrecer una mejor atención para toda la población”, concluyó.