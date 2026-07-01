Gobierno de Salto frente al desafío de mejorar el tránsito a través de la educación vial con un proyecto original

El aumento del parque automotor llevó a la Intendencia de Salto a impulsar un plan de educación vial y a avanzar en la regulación de plataformas como Uber y Cabify para ordenar la movilidad urbana.

El crecimiento del parque automotor en Salto se ha convertido en uno de los principales desafíos para la movilidad urbana.

Según el encargado de Gestión de Tránsito de la Intendencia de Salto, Alberto Subí, actualmente circulan en el departamento cerca de 200 mil medios de transporte, una cifra que incluye vehículos registrados y una importante cantidad de bicicletas, monopatines y otros medios de movilidad individual que aún no forman parte de los registros oficiales.

De acuerdo con los datos que maneja la comuna, existen 89 mil motocicletas, 49 mil automóviles y unos 3.500 camiones y zorras, en un departamento cuya población ronda entre los 125 mil y 128 mil habitantes. “La geografía del departamento prácticamente no ha cambiado en los últimos cincuenta años, pero el volumen de vehículos sí creció de manera exponencial”, explicó Subí.

Consultado por la diaria sobre si la infraestructura vial está en condiciones de absorber semejante parque automotor, la respuesta fue categórica. “No” respondió el jerarca, quien sostuvo que cada solución aplicada genera nuevos problemas en otros puntos de la ciudad.

A su juicio, la gestión del tránsito es una tarea permanente donde cada decisión busca evitar consecuencias irreparables. “Muchos de los problemas que enfrentamos, si no se previenen o no se atienden, terminan poniendo en riesgo lo más valioso que tenemos, que es la vida humana”, afirmó.

Para Subí, el comportamiento en la vía pública refleja las tensiones que vive diariamente la sociedad a través de las preocupaciones económicas, laborales y familiares, que hacen que muchas personas prioricen llegar rápido o resolver sus obligaciones, dejando de lado los riesgos que implica conducir. “Andamos todo el día detrás del peso, tratando de pagar las cuentas, y perdemos de vista que mientras conducimos ponemos en riesgo nuestra vida y la de los demás”, señaló.

El responsable de Gestión de Tránsito de la comuna salteña considera que el cambio no llegará únicamente mediante sanciones o un aumento de las multas.

Recordó que uno de los primeros fallecimientos registrados durante su gestión ocurrió apenas tres semanas después de asumir el cargo, cuando una persona salió despedida del vehículo por no utilizar cinturón de seguridad, mientras que el acompañante sobrevivió gracias a que sí lo llevaba colocado. “Con algo tan sencillo como usar el cinturón se puede salvar una vida”, expresó.

Por ello, aseguró que la principal apuesta del gobierno departamental pasa por la educación vial.

Un proyecto para enseñar tránsito desde los seis años

Subí anunció que la Intendencia pondrá en marcha en los próximos meses un programa integral de educación vial, recientemente declarado de interés departamental.

“La iniciativa está dirigida a niños desde los seis años hasta adultos donde buscamos generar un cambio cultural sostenido en el tiempo”, explicó.

Uno de los principales atractivos será una mini ciudad educativa, especialmente diseñada para que los niños aprendan las normas de tránsito mediante actividades prácticas. El espacio contará con calles señalizadas, semáforos infantiles, viviendas, una escuela y vehículos adaptados para la enseñanza.

“Si logramos que ese conocimiento entre en la cabeza de los niños, ellos mismos lo van a transmitir en sus hogares”, sostuvo.

Según explicó, la inversión realizada es inferior a los 40 mil dólares y el proyecto estaría operativo en apenas un par de meses.

La incorporación de nuevas tecnologías también ocupa un lugar central dentro de la planificación del área. Subí señaló que Salto avanza hacia el concepto de ciudad inteligente, donde la gestión del tránsito estará apoyada en herramientas tecnológicas y nuevas formas de movilidad.

En ese proceso, explicó que “deberán adaptarse tanto los funcionarios municipales como quienes trabajan en la vía pública”. Incluso adelantó que los actuales cuidacoches “podrían transformarse en facilitadores de tránsito mediante el uso de tecnología específica”.

Avanza la regulación de Uber y otras plataformas

Otro de los temas prioritarios es la reglamentación del transporte por aplicaciones. Subí confirmó que “la Intendencia trabaja junto a la Junta Departamental para aprobar durante julio el decreto que regulará el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte”.

El objetivo principal será ordenar un mercado que hoy presenta un importante grado de informalidad. Según indicó, “actualmente existen más de 300 personas que realizan transporte de personas sin estar debidamente habilitadas”.

La intención del gobierno departamental no es excluirlas del sistema, sino incorporarlas a un esquema legal mediante empresas de radio transporte y plataformas digitales como Uber o Cabify. “Queremos formalizar ese mercado y generar una competencia legal que beneficie al ciudadano y también al turismo”, afirmó.

En diálogo con la diaria, Subí reveló que la Intendencia mantiene conversaciones con Cabify para su eventual llegada al país. Incluso adelantó que, de concretarse el ingreso de la empresa a Uruguay, Salto podría convertirse en la primera ciudad donde opere.

El objetivo es “ofrecer mayor transparencia en las tarifas y mejorar la calidad del servicio de transporte”.

El jerarca reconoció que uno de los reclamos más frecuentes de vecinos y visitantes “es la sensación de haber pagado precios excesivos por determinados traslados”. En ese sentido, recordó que “la Intendencia toma como referencia la planilla tarifaria del Ministerio de Economía” e instó a la población “a denunciar cualquier irregularidad para facilitar la fiscalización”.

Subí reconoció que no todos los trabajadores informales podrán incorporarse de inmediato, pero destacó que el nuevo marco regulatorio les ofrecerá un camino para formalizarse mediante inversiones y el cumplimiento de las exigencias previstas.

“La idea no es sacar a la gente del sistema y generar otro problema social, sino darle una oportunidad para trabajar dentro de la legalidad”, concluyó.