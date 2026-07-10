OPP destaca que los seis municipios de Salto ya cuentan con planificación y financiación aprobada

El coordinador del organismo, Nicolás Pereira, recalcó que los municipios con mayores dificultades reciben más recursos para reducir desigualdades.

En el marco de una visita a Salto, el coordinador de la División Cohesión Social de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Nicolás Pereira, explicó a la diaria el trabajo que desarrolla el organismo junto a los 136 municipios del país y detalló cómo funcionan los distintos fondos que financian proyectos locales.

Pereira recordó que la División de Cohesión Social mantiene un vínculo permanente con los municipios y con las direcciones departamentales de Desarrollo, al administrar tanto el componente productivo del Fondo de Desarrollo del Interior como el Fondo de Incentivos a la Gestión Municipal (FIGM). “Nuestro trabajo apunta a priorizar aspectos de cohesión social en el territorio, poniendo especial atención en aquellas zonas menos favorecidas y con mayores dificultades”, señaló.

En el caso de Salto, explicó que los seis municipios del departamento participan en el FIGM, un instrumento que nació junto con la creación de los municipios en 2010. Recordó que “el fondo comenzó con una asignación de apenas 50 millones de pesos destinados a 89 municipios y que actualmente administra alrededor de 2.500 millones de pesos para los 136 gobiernos municipales del país, equivalentes a unos 60 millones de dólares anuales”.

Según indicó, el fondo dejó de ser exclusivamente una herramienta de fortalecimiento institucional para transformarse en una fuente fundamental de financiamiento del funcionamiento municipal. “Gran parte de las tareas que hoy desarrollan los municipios se financian con este fondo”, afirmó.

Pereira aclaró que el FIGM llega a los municipios mediante transferencias que realiza el gobierno departamental y financia los Planes Operativos Anuales que cada municipio presenta.

Explicó además que “actualmente la distribución de los recursos no es igualitaria, sino que contempla indicadores sociales y territoriales”. Entre ellos se consideran las necesidades básicas insatisfechas, el nivel educativo de la población y otras variables que reflejan las condiciones de desarrollo de cada territorio. “Los municipios más rezagados reciben proporcionalmente mayores recursos porque tienen mayores dificultades para desarrollar sus políticas”.

Los seis municipios salteños tienen sus proyectos aprobados

Respecto de la situación del departamento, Pereira informó a la diaria que los seis municipios de Salto presentaron en tiempo y forma sus respectivos Planes Operativos Anuales y que “todos cuentan con la planificación aprobada por la Comisión Sectorial de Descentralización”.

Actualmente, dijo, también avanzan en la firma de los compromisos de gestión entre los gobiernos municipales y el departamental. Aunque reconoció que la ejecución de los proyectos suele concentrarse hacia el final del año debido a los tiempos administrativos, se mostró optimista con relación al cumplimiento de las metas previstas. “Tenemos expectativa de lograr una muy buena ejecución durante este ejercicio presupuestal”, expresó.

Entre las principales iniciativas impulsadas por los municipios salteños, Pereira mencionó “inversiones en caminería rural complementarias a las partidas departamentales, mejoras barriales mediante bituminización y consolidación de calles, además de múltiples proyectos comunitarios”.

En ese sentido, destacó especialmente el trabajo del Municipio de Mataojo, cuya alcaldesa mantiene un contacto permanente con la OPP para asegurar la continuidad de las obras de mantenimiento vial.

También defendió la utilización de recursos municipales para apoyar fiestas locales y actividades culturales. “Muchas veces existe un prejuicio sobre este tipo de gastos, pero entendemos que son inversiones importantes porque fortalecen la identidad local, generan participación comunitaria y también pueden transformarse en oportunidades para el desarrollo turístico”, sostuvo.

El coordinador explicó que la lógica de distribución de los recursos “responde precisamente al concepto de cohesión social que guía el trabajo de la división”. Por ese motivo, “los municipios con menor desarrollo educativo, mayor dispersión territorial o mayores dificultades para brindar servicios públicos reciben una asignación superior”.

Consultado por este medio sobre la realidad del interior profundo, Pereira respondió que “uno de los grandes desafíos del país es garantizar condiciones similares de desarrollo independientemente del lugar donde viva cada ciudadano”. A su juicio, ese objetivo “requiere políticas nacionales en materia educativa, infraestructura y servicios públicos, junto con un fuerte compromiso de los gobiernos departamentales y municipales”.

En ese marco, consideró que Salto debería avanzar hacia la instalación de una sede de la Universidad Tecnológica, entendiendo que este tipo de instituciones permiten arraigar a los jóvenes en sus localidades. “Después hay que generar las condiciones para que esos estudiantes puedan acceder realmente a esas oportunidades, con transporte, servicios y acompañamiento”.

Pereira relató que una de las inauguraciones que más lo impactó fue la de una sala velatoria en Pueblo Fernández. Mientras desde Montevideo algunos cuestionaban la importancia de esa obra, aseguró que la respuesta de la comunidad demostró que respondía a una necesidad profundamente sentida. “Para esa localidad era una obra tan importante como puede ser una gran avenida en una ciudad. Lo importante es responder a las necesidades reales de cada comunidad”, afirmó.

Finalmente, el jerarca destacó el cambio que ha significado la creación de los municipios desde 2010. Aseguró que, más allá del presupuesto que reciben, la existencia de un gobierno local permite organizar las demandas de los vecinos, gestionar soluciones y acercar el Estado a la ciudadanía.

“Cuando uno vuelve a recorrer localidades que se municipalizaron hace más de una década nota un cambio sustancial. Hay un gobierno cercano, que escucha, que gestiona y que sale a buscar respuestas para su comunidad”, concluyó.

Además, recordó que la OPP mantiene un programa permanente de capacitación y asistencia técnica para los alcaldes y funcionarios municipales, acompañándolos durante todo el proceso de planificación, ejecución y seguimiento de sus proyectos, fortaleciendo así la gestión local en todo el país.