Crisis en Identidad Soberana de Salto: diputada suplente rompe con Salle y denuncia incumplimientos y favoritismos

La suplente de la diputada Nicolle Salle, la salteña Natalia Pigurina, anunció su alejamiento político de Identidad Soberana y cuestionó el liderazgo de Gustavo Salle por la falta de transparencia en el manejo del partido.

La interna de Identidad Soberana atraviesa uno de sus momentos más delicados. A la reciente renuncia de la presidenta del partido, María Elvira Canoniero, se sumó el alejamiento político de la dirigente salteña Natalia Pigurina, suplente de la diputada Nicolle Salle, quien sostuvo que decidió romper con el sector tras constatar conductas que, a su entender, contradicen el discurso con el que la fuerza política llegó al Parlamento. “Entré a la política porque entendía que estaba defendiendo un proyecto nuevo, distinto a todo lo que ya se conocía. Pero cuando empezás a ver que se hacen las mismas cosas que se criticaban, ya no hay coherencia”, afirmó Pigurina a la diaria.

Según explicó, el desencanto comenzó al advertir designaciones de familiares y allegados dentro de la estructura parlamentaria. “Si decís que estás contra la casta que acomoda amigos y familiares y después terminás colocando a tu sobrino o a personas de confianza, entonces no estás siendo coherente con lo que predicabas”.

Pigurina también cuestionó algunas decisiones adoptadas por Gustavo Salle durante el ejercicio de la banca. Señaló que, mientras ella debía costear de su bolsillo los viajes desde Salto para concurrir al Parlamento, observó gastos que consideró innecesarios. “Después de un año pedí que por lo menos me pagaran el pasaje. Mientras tanto, veía cómo se compraban facturas para diputados de otros partidos o cómo les pagaban almuerzos a otros legisladores”.

La dirigente aclaró en varias oportunidades que muchas de las situaciones que menciona son legales, aunque entiende que no se corresponden con el discurso político de Identidad Soberana. “El problema no es si es legal. El problema es lo ético y moral. Nosotros habíamos dicho que íbamos a marcar la diferencia”.

Uno de los principales reclamos de Pigurina refiere al acuerdo que existía para alternar el ejercicio de la banca, asegura. “Antes de asumir se había hablado de una banca de alternancia. Eso nunca se cumplió”. Relató, además, que firmó autorizaciones para que otra suplente ingresara únicamente en casos de emergencia y sostiene que esos documentos luego fueron utilizados para otras situaciones. “Yo estaba esperando ingresar para presentar pedidos de informes, proyectos de ley y exposiciones escritas. Nunca tuve esa posibilidad”, afirmó.

La dirigente sostuvo que durante el tiempo que integró la lista trabajó activamente desde Salto y preparó diversas iniciativas parlamentarias. “Hice proyectos de ley, pedidos de informes y exposiciones escritas. Nunca los leyeron, quedaron encajonados”. Actualmente, asegura que continúa realizando solicitudes de información al Estado mediante la Ley 18.381 de acceso a la información pública.

Otro de los aspectos que cuestionó fue la administración de los recursos económicos obtenidos por Identidad Soberana tras las elecciones nacionales de 2024. Consultada por nuestro medio sobre quién administra esos fondos, respondió que la responsable es la esposa de Gustavo Salle y afirmó que, según su conocimiento, ese dinero no estaría depositado en una cuenta partidaria: “La plata del partido está a cargo de la esposa de Salle. Esa plata tampoco está en la cuenta del partido”. Asimismo, indicó que, a su entender, no existió una rendición de cuentas interna sobre esos recursos.

Aunque reconoce que públicamente ya no integra Identidad Soberana, Pigurina señaló que todavía analiza los pasos formales para concretar su desvinculación definitiva. “Mis principios siguen intactos. No fui yo la que se desvió del camino”. También aseguró que nunca estuvo motivada por un cargo político: “Si mi interés hubiera sido un sueldo o un cargo, me hubiera quedado callada. Pero cuando veo que un partido empieza a hacer lo mismo que criticaba, eso conmigo no va”.

No descarta seguir en política

Pese a la ruptura, Pigurina afirmó que pretende continuar desarrollando su actividad política. Por el momento descarta incorporarse a otro partido y trabaja en la creación de un nuevo movimiento junto con personas que, según indicó, también quedaron decepcionadas con Identidad Soberana. “Quiero reunir gente que creyó en ese proyecto y terminó decepcionada. Quiero seguir haciendo política, pero manteniendo los mismos principios que me llevaron a involucrarme”, afirmó.