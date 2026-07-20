Orsi recorrió Salto y anunció medidas para la recuperación tras el temporal

El presidente visitó las zonas afectadas, destacó la respuesta de los organismos y adelantó acciones para asistir a las familias y productores que sufrieron pérdidas.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, llegó en la mañana del lunes a Salto para recorrer las zonas urbanas y rurales afectadas por el temporal del pasado sábado y conocer de primera mano el operativo desplegado para atender la emergencia.

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que consideró “necesario estar en el territorio” para observar cómo se viene desarrollando el trabajo y evaluar la respuesta de los distintos organismos, más allá de que el gobierno recibe información permanente a través del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y mantiene contacto directo con el intendente de Salto desde las primeras horas del sábado, cuando se desató la tormenta.

Orsi destacó la labor de los equipos que participan en las tareas de asistencia y recuperación, y expresó su reconocimiento a los funcionarios del Sinae, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, UTE, Bomberos, la Policía, el Ejército Nacional, el Ministerio de Desarrollo Social y la Prefectura, entre otros organismos que continúan desplegados en las zonas más afectadas.

El presidente subrayó, además, que varios integrantes de las fuerzas de seguridad también sufrieron las consecuencias del temporal. Señaló que algunos efectivos de la Policía y del Ejército perdieron los techos de sus viviendas, pero aun así permanecen trabajando en las tareas de apoyo a la población. “Están todos en la calle, dando una mano”, resumió el mandatario al destacar el compromiso de quienes integran el operativo.

Durante su visita, Orsi también expresó sus condolencias a la familia de la mujer que perdió la vida tras ser impactada por una chapa desprendida de un techo durante la tormenta. El mandatario señaló que la magnitud del fenómeno permite afirmar que, más allá de esa tragedia, “ocurrieron verdaderos milagros”. “Si hoy no tenemos que lamentar más fallecimientos, fue por un verdadero milagro”, sostuvo.

Como ejemplo, relató el caso de una vecina sobre cuya cama cayó un árbol, en un episodio que pudo haber tenido consecuencias fatales. A eso se sumaron la rotura de vidrios, los techos arrancados por el viento y decenas de familias que perdieron gran parte de sus pertenencias.

En ese contexto, Orsi destacó que, junto al dolor y la incertidumbre, también encontró un sentimiento de agradecimiento entre las personas afectadas. “Hay gente que, más allá de las lágrimas, tiene un profundo agradecimiento porque recibió apoyo desde el minuto cero”, afirmó.

Según señaló, los vecinos valoraron especialmente la rápida respuesta de los trabajadores que participaron en la emergencia y la presencia permanente de las autoridades departamentales y locales en los barrios más golpeados por el temporal.

Orsi informó que durante esta jornada comenzaron a llegar a Salto los primeros envíos del Sinae, entre ellos chapas y colchones destinados a las familias afectadas. Sin embargo, sostuvo que el principal respaldo en estas horas críticas ha sido el trabajo de los equipos desplegados en el territorio.

“Lo más importante es el apoyo de los funcionarios de las distintas instituciones”, afirmó, al destacar la coordinación entre los organismos nacionales y departamentales.

El presidente advirtió, además, que una de las principales preocupaciones para los próximos meses será la situación de los productores salteños, muchos de los cuales sufrieron pérdidas que trascienden los daños en sus viviendas. Explicó que el temporal destruyó invernáculos, galpones y otras estructuras productivas, mientras que varias familias rurales también vieron seriamente afectadas sus casas.

“Son ciudadanos que perdieron por partida doble”, señaló. Por un lado, quedaron dañadas las unidades productivas de las que dependen sus ingresos y, por otro, sus propios hogares resultaron afectados por los fuertes vientos.

Ante ese escenario, Orsi consideró que la respuesta deberá ir más allá de la asistencia inmediata. Planteó la necesidad de diseñar medidas de mediano y largo plazo que permitan recuperar la capacidad productiva de quienes viven del trabajo en el campo y garantizar su sustento. “Hay que agudizar el ingenio”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la recuperación requerirá soluciones materiales, inversión, trabajo y una planificación que permita enfrentar de mejor manera eventos climáticos de esta magnitud en el futuro.

Orsi sostuvo que la respuesta del gobierno nacional solo es posible gracias al trabajo conjunto con las autoridades departamentales y la comunidad salteña. En ese sentido, destacó el papel del intendente y de los cientos de trabajadores que participan en el operativo de asistencia.

“Todo lo que el gobierno pueda hacer sería mucho más difícil si no tuviera la pista de aterrizaje pronta que genera la ciudadanía salteña”, expresó en alusión a la organización local que permitió canalizar la ayuda desde las primeras horas posteriores al temporal.

El presidente consideró que Uruguay ha fortalecido su capacidad de respuesta frente a este tipo de emergencias, aunque advirtió que los fenómenos climáticos extremos seguirán siendo un desafío. “Hemos aprendido y mejorado mucho en la capacidad de respuesta, pero sabemos que esto no termina acá”, afirmó.

En ese marco, planteó que el país deberá prepararse para enfrentar escenarios cada vez más complejos, tomando como referencia la experiencia de otras naciones. “Uruguay tiene que prepararse como lo hacen en otras partes del mundo, con mucho más profesionalismo”, señaló, aunque remarcó que esa preparación debe sostenerse sobre dos valores que, a su entender, quedaron nuevamente en evidencia durante la emergencia: “La empatía y la solidaridad que caracterizan al pueblo uruguayo”.

Emergencia departamental

Consultado sobre la posibilidad de declarar la emergencia departamental, Orsi respondió que, para el gobierno, la prioridad está puesta en la respuesta concreta. “Lo principal es la acción. Hay que estar en el territorio”, afirmó.

Explicó que las declaraciones de emergencia son herramientas que, en determinados sectores (como el productivo o aquellos vinculados a la atención inmediata de la población), permiten acelerar procedimientos y habilitar mecanismos excepcionales para la adquisición de materiales y otros recursos.

En ese sentido, señaló que el Poder Ejecutivo evalúa declarar la emergencia en áreas específicas, con el objetivo de agilizar las compras y otras gestiones administrativas necesarias para atender la situación. “La declaración de emergencia genera excepcionalidades que permiten actuar con mayor rapidez cuando hay que hacer determinados trámites o adquirir recursos”, indicó.

No obstante, el presidente insistió en que la efectividad de la respuesta no depende únicamente de esos instrumentos. A su juicio, lo esencial es que el trabajo en el territorio ya está en marcha y que la coordinación entre los distintos organismos viene permitiendo atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

En materia habitacional, Orsi recordó que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ya cuenta con distintos programas de apoyo y que existe una coordinación permanente con las intendencias para atender este tipo de situaciones. Sin embargo, reconoció que el impacto del temporal obliga a reforzar ese trabajo conjunto.

El mandatario sostuvo que la emergencia exige acelerar la implementación de algunas iniciativas en Salto y fortalecer la respuesta institucional. “Habrá que apretar un poco el acelerador en algunos de los planes”, afirmó, al señalar que el objetivo es brindar soluciones a las familias que perdieron total o parcialmente sus viviendas.

Explicó que, en lo inmediato, el Sinae continuará reforzando la asistencia con materiales para atender las necesidades más urgentes, mientras que el Ministerio de Vivienda deberá concentrar mayores esfuerzos en el departamento. “Todo lo que podamos hacer para mejorar la situación de vivienda de los uruguayos, y en Salto en particular después de lo que ocurrió, nos obliga a poner la lupa un poco más acá”, expresó.

Como ejemplo, mencionó la situación del centro poblado Campo de Todos, uno de los puntos que, según indicó, presenta mayores dificultades tras el paso del temporal y que requerirá una atención especial en el proceso de recuperación.

Orsi adelantó que el gobierno ya comenzó a trabajar en medidas específicas para atender la situación del sector granjero, uno de los más golpeados por el temporal. En ese sentido, informó que en Montevideo se desarrolló una reunión con autoridades vinculadas al área para definir acciones que permitan dar una respuesta a la emergencia.

El mandatario explicó que el alcance de los daños obliga a activar mecanismos extraordinarios de apoyo y señaló que también mantuvo conversaciones con el presidente del Banco de Seguros del Estado, con el objetivo de instrumentar herramientas que contribuyan a la recuperación de los productores afectados. “Es probable que en las próximas horas tengamos una respuesta más afinada”, afirmó.

Orsi reconoció que la reconstrucción demandará recursos adicionales. “Evidentemente necesitamos fondos especiales para levantar lo que se cayó”, sostuvo, al advertir que muchos productores perdieron no solo sus invernáculos e infraestructura, sino también buena parte de su capacidad de trabajo. “Hay productores que perdieron todo”, concluyó, al remarcar la necesidad de que las medidas lleguen con rapidez para evitar que la emergencia climática se transforme en una crisis productiva de mayor alcance.

Las primeras evaluaciones realizadas por los equipos de emergencia indican que unas 250 viviendas urbanas sufrieron daños de distinta magnitud que comprometen sus condiciones de habitabilidad. En tanto, el relevamiento en las zonas rurales continúa en marcha, por lo que las autoridades estiman que en las próximas horas podrán contar con un panorama más preciso sobre el alcance de los daños y la cantidad de familias afectadas fuera de la planta urbana.