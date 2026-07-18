Salto: el intendente Albisu mantiene comunicación permanente con Orsi y el Sinae tras el temporal

Supermercado afectado por la tormenta, el 18 de julio en Salto.

El jefe departamental confirmó que hubo una víctima fatal, así como cientos de reclamos, daños generalizados y un amplio operativo coordinado para asistir a las personas afectadas.

El violento temporal que azotó a Salto durante la madrugada de este sábado dejó un escenario de importantes daños materiales y una víctima fatal. Según informó a la diaria este mediodía el intendente, Carlos Albisu, las ráfagas alcanzaron los 129 kilómetros por hora, provocando voladuras de techos, caída de árboles y postes, interrupciones en el suministro eléctrico y de internet, además de numerosos incidentes en distintos puntos de la ciudad.

Albisu explicó que “la tormenta comenzó alrededor de las 3.30 y afectó con mayor intensidad sectores como Calafí, barrio Albisu, colonias Osimani y Garibaldi”, aunque aclaró que el fenómeno también golpeó con fuerza otras zonas de la capital departamental. “La ciudad presenta muchísimos árboles caídos, postes derribados, cables sobre la vía pública y una gran cantidad de viviendas con daños en sus techos”, resumió.

El jefe comunal confirmó que “el saldo más doloroso del temporal fue el fallecimiento de una mujer que se dirigía a su trabajo en motocicleta cuando una chapa desprendida por el viento impactó sobre ella”.

A ello se suman siete personas que debieron recibir asistencia médica, algunas por accidentes y otras por lesiones ocasionadas por estallidos de vidrios en sus viviendas. Además, “un funcionario municipal sufrió una descarga eléctrica mientras desarrollaba tareas de apoyo en la emergencia y permanece internado en observación en el Hospital Regional Salto”.

Ante la magnitud de la situación, el intendente resolvió suspender el acto oficial previsto por el 18 de Julio en el teatro Larrañaga y convocó de forma inmediata al Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed).

En esa instancia participaron representantes de UTE, OSE, Ministerio del Interior, Bomberos, Ministerio de Defensa, Prefectura y otros organismos públicos, con el objetivo de coordinar una respuesta organizada.

Albisu destacó que el criterio fue evitar acciones aisladas y priorizar un trabajo conjunto para atender primero las zonas con mayores afectaciones. “Todos estamos en la cancha trabajando coordinadamente para ser más eficientes”, sostuvo.

Uno de los principales problemas derivados del temporal fue la interrupción del suministro eléctrico. El intendente señaló que “un porcentaje muy importante de la población permanecía sin energía durante la mañana” y que UTE “desplegó cuadrillas en distintos puntos del departamento para restablecer el servicio”.

Ciudad de Salto, el 18 de julio. Foto: Ariel Volpi

Paralelamente, la Intendencia destinó personal de Servicios Públicos y Obras para colaborar con el retiro de árboles caídos y liberar calles. Mientras tanto, el sistema de emergencias recibió una cantidad importante de solicitudes de ayuda.

La Jefatura de Policía acumulaba cerca de 40 reclamos y el Cecoed superaba los 500 llamados, por lo que fue necesario reforzar las líneas telefónicas y el personal encargado de atender las comunicaciones.

Albisu advirtió que el operativo se desarrolla bajo una fuerte presión debido al pronóstico de lluvias previsto para los próximos días. El objetivo inmediato es asegurar las viviendas afectadas antes de que regresen las precipitaciones.

En algunos casos se realizan reparaciones de emergencia en los techos, mientras que en otros se colocan lonas de nylon para evitar mayores filtraciones.

En paralelo, equipos municipales llevan adelante un relevamiento de daños para determinar las necesidades de materiales como chapas, tirantes y otros insumos destinados a las familias damnificadas. También se evalúan situaciones de riesgo estructural en viviendas con peligro de derrumbe.

El intendente explicó a la diaria que “algunas personas deberán ser trasladadas a refugios o centros de alojamiento transitorio”. Sin embargo, reconoció que “muchas familias manifiestan resistencia a abandonar sus hogares por temor a sufrir robos durante su ausencia”.

Por ese motivo, la Intendencia analiza alternativas que permitan brindar seguridad a esas viviendas mientras se desarrollan las tareas de asistencia.

Coordinación con el Sinae y Presidencia

Albisu informó que desde las primeras horas de la emergencia mantuvo contacto permanente con el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, así como con el presidente Yamandú Orsi, quien se puso a disposición para colaborar con la respuesta.

“Desde la madrugada, una tormenta severa afectó a 14 departamentos. Lamentamos la muerte de una compatriota en Salto. También fueron afectados Treinta y Tres, Durazno, Lavalleja y Tacuarembó. Bomberos, Policía, Fuerzas Armadas, UTE y equipos departamentales trabajan desde el primer momento en la asistencia y el restablecimiento de servicios. El Sinae puso a disposición toda su logística para los gobiernos departamentales, con especial énfasis en la Intendencia de Salto”, informó Orsi este sábado en X.

Albisu indicó que, una vez concluida la primera evaluación de daños, se realizará una actualización de la situación para coordinar eventuales apoyos adicionales.

Consultado sobre el riesgo que representan los numerosos cables derribados, Albisu insistió en la necesidad de extremar las precauciones. Recordó que un funcionario municipal resultó electrocutado durante las tareas de asistencia y pidió tanto a la población como a quienes participan del operativo actuar con máxima prudencia. “No queremos que quienes hoy están ayudando terminen convirtiéndose también en víctimas”, afirmó.

Finalmente, el intendente pidió tranquilidad a los salteños y exhortó a limitar los desplazamientos mientras continúan los trabajos de recuperación. Recomendó permanecer en los hogares salvo que exista una necesidad impostergable y utilizar los canales oficiales del Cecoed y la Jefatura de Policía para comunicar situaciones de emergencia.

“Sabemos que la falta de luz y de servicios genera ansiedad, pero todas las instituciones están trabajando para llegar a cada uno de los puntos afectados. La prioridad es atender a las familias y recuperar la normalidad lo antes posible”, concluyó Albisu.

El teléfono a disposición por cualquier reclamo que se desee realizar es el 099 383 807.