Salto pone en marcha el Congreso Nacional de Educación convocando a debatir el futuro del sistema educativo

Rosario Piastri, Esther Barata, Gustavo Chiriff y Álvaro Méndez, el 9 de julio, durante la conferencia.

Salto instaló la CODE e invita a toda la ciudadanía a participar en asambleas para construir propuestas educativas.

Este jueves quedó instalada en Salto la Comisión Organizadora Departamental de Educación (CODE), órgano que tendrá la responsabilidad de coordinar en el departamento el proceso preparatorio del Cuarto Congreso Nacional de Educación “Misiones Sociopedagógicas”. La instancia fue presentada por integrantes de la Comisión Coordinadora Departamental de Educación junto a representantes de la Comisión Nacional Organizadora y del Congreso de Intendentes.

En la mesa participaron Álvaro Méndez, integrante de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional del Congreso de Educación; Esther Barata, directora del Liceo Nº 3 y presidenta interina de la Comisión Coordinadora Departamental de Educación; Piastri, secretaria de la Comisión Coordinadora Departamental de Educación, y Gustavo Chiriff, representante del Congreso de Intendentes.

Durante la conferencia se destacó que el objetivo principal será promover la realización de asambleas territoriales abiertas en todo el departamento para que la ciudadanía pueda debatir y formular propuestas que serán elevadas al congreso.

Al abrir la actividad, Barata recordó que “la Comisión Coordinadora Departamental de Educación funciona desde hace cinco años con reuniones mensuales y un trabajo articulado entre diversas instituciones educativas y organismos públicos”.

Explicó que actualmente integran la comisión representantes de la Universidad de la República, Consejo de Formación en Educación, INAU, Inefop, Mides, UTU, Educación Secundaria, Educación Inicial y Primaria, además de institutos habilitados.

Barata subrayó que el Congreso Nacional de Educación está previsto en la Ley General de Educación y constituye un espacio institucionalizado para que la ciudadanía participe en la construcción de políticas educativas. “Queremos invitar a toda la ciudadanía a involucrarse”, expresó, remarcando que no se requiere formación específica para participar, sino “únicamente interés por aportar desde la experiencia personal”.

Las asambleas podrán organizarse con un mínimo de quince participantes previamente inscriptos. Tendrán voz quienes tengan desde 12 años y voz y voto quienes hayan cumplido 16.

Los aportes ciudadanos estarán organizados en torno a cuatro grandes temas que estructuran el debate nacional: la educación como derecho, educación y participación, trayectorias educativas a lo largo de toda la vida, y virtualidad e inteligencia artificial: oportunidades y desafíos para la educación.

Barata enfatizó que resulta fundamental que las propuestas surjan desde cada territorio, atendiendo las particularidades locales. “La realidad educativa cambia mucho entre un departamento y otro. Por eso es importante que las propuestas sean situadas y luego puedan adquirir un carácter nacional”, afirmó.

Piastri explicó el funcionamiento práctico del proceso de participación. Los interesados deberán ingresar al sitio web del Congreso Nacional de Educación y completar un formulario solicitando la realización de una asamblea con al menos siete días de anticipación, indicando lugar, fecha y horario.

Una vez recibida la solicitud, la Secretaría Técnica Nacional la deriva a la CODE departamental, que designará un veedor encargado de supervisar únicamente el cumplimiento de los aspectos reglamentarios. La discusión será completamente autónoma. “El grupo elige libremente cuánto tiempo dedica al debate y si trabaja uno, dos o los cuatro ejes”, señaló.

La función de la comisión organizadora será garantizar el correcto desarrollo formal de la instancia, facilitar la circulación de la palabra y acompañar la elección de los delegados.

Cada asamblea elegirá representantes que participarán posteriormente del Congreso Nacional. Piastri destacó la importancia de lograr una amplia participación para asegurar una representación significativa del departamento.

Si una asamblea reúne menos de 25 participantes elegirá un delegado titular y un suplente. Cuando supere esa cantidad podrá elegir dos titulares y dos suplentes. Posteriormente, esos delegados integrarán la instancia nacional donde se debatirán y votarán las propuestas surgidas desde todo el país.

Méndez agregó que simultáneamente se están instalando las comisiones organizadoras en todos los departamentos. El representante de la Secretaría Técnica Nacional sostuvo que el objetivo central del Congreso es fortalecer la participación democrática en la construcción de las políticas públicas educativas.

“Estamos convencidos de que las políticas educativas deben construirse desde la discusión y la participación de toda la sociedad”, afirmó. Indicó que el nombre elegido para esta cuarta edición, “Misiones Sociopedagógicas”, busca “recuperar el espíritu de aquellas experiencias desarrolladas hace ocho décadas para pensar cuáles son hoy los desafíos que enfrenta la educación uruguaya”.

También reconoció que “el debate educativo supone distintas visiones ideológicas y políticas”, pero sostuvo que el propósito será alcanzar consensos amplios. “Lo que buscamos son grandes acuerdos nacionales que permitan desarrollar una estrategia nacional de educación”, señaló.

Para ello, las resoluciones finales requerirán mayorías especiales durante el plenario nacional. También insistió en que las asambleas pueden organizarse en cualquier ámbito: escuelas, liceos, universidades, sindicatos, cooperativas, organizaciones sociales o municipios. “El Congreso ya empezó, porque la parte más rica es la discusión que se va a dar en cada rincón del país”, sostuvo.

Nuevos desafíos

Por último, Chiriff destacó el valor histórico del proceso y recordó que la Comisión Nacional Organizadora está integrada por 48 representantes de instituciones públicas, privadas, educación militar, policial y organizaciones vinculadas a la educación formal y no formal.

El exsecretario general de la Intendencia remarcó que el nombre del congreso reivindica la experiencia de las Misiones Sociopedagógicas iniciadas en Caraguatá en 1945, donde educación, salud, cultura y desarrollo social actuaban de manera integrada.

“Hoy tenemos nuevos desafíos que hace veinte años no existían y que forman parte de la vida cotidiana de docentes, estudiantes y familias”, señaló Chiriff, quien además informó que Salto contará con 39 delegados territoriales para participar del Congreso Nacional, por lo que consideró “imprescindible promover la mayor cantidad posible de asambleas”.