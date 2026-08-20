“A más de un mes del temporal, vecinos siguen reclamando”: cuestionan la gestión de la emergencia en Salto

Vecinos del barrio Andresito 2 permanecen entre barro, agua y presencia de víboras y roedores, desde el Frente Amplio cuestionan la distribución de recursos destinados a atender los daños provocados por el temporal.

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En algunos barrios de Salto, las consecuencias del temporal del 18 de julio todavía forman parte de la vida cotidiana. En Andresito 2, vecinos permanecen asentados en medio del barro y con sus viviendas afectadas por el agua.

En las últimas horas, además, difundieron filmaciones en las que se observa la presencia de víboras dentro de construcciones precarias y en espacios donde juegan niños.

Erika, delegada de la comisión de vecinos del barrio, dijo a la diaria que hasta el momento no han recibido respuestas concretas de la Intendencia de Salto.

Según relató, un funcionario del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) concurrió al lugar y anunció que se enviaría una máquina para limpiar los canales que se encuentran obstruidos, pero la maquinaria nunca llegó.

La situación, sostuvo, es especialmente preocupante por la presencia de niños pequeños y personas con problemas de salud que permanecen en condiciones que los vecinos consideran “inhumanas”.

A partir de esta situación, el presidente de la Mesa Política del Frente Amplio de Salto, Luis Alonso, cuestionó la forma en que se están gestionando los recursos destinados a atender la emergencia.

Según explicó, el gobierno nacional ha destinado recursos a través de Presidencia de la República, del Sistema Nacional de Emergencias, del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Vivienda. También mencionó un aporte de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la llegada de materiales, entre ellos 5.000 chapas y tirantes.

Para Alonso, el problema no estaría centrado en la ausencia de recursos, sino en la forma en que estos se distribuyen y gestionan a nivel departamental. “Existe un problema grave de gestión de los recursos”, afirmó.

Como ejemplo, señaló lo ocurrido en la localidad rural de Campo de Todos, donde, según su relato, pocas horas después del temporal llegó una importante cantidad de nailon enviado por el gobierno nacional para atender las necesidades más urgentes mientras se esperaba la llegada de las chapas.

Alonso cuestionó que, mientras algunas viviendas habían recibido rápidamente el material, otras familias continuaban esperando. En ese sentido, sostuvo que habría existido una distribución desigual de los recursos y cuestionó que la emergencia pudiera haber sido utilizada con fines políticos.

También criticó la forma en que se comunicó la respuesta de la Intendencia. Según señaló, mientras uno de los directores departamentales mostraba públicamente la descarga de chapas de los camiones, técnicos del Sinae habían constatado que algunas viviendas se encontraban en grave riesgo de derrumbe y que otras presentaban dificultades para colocar un nuevo techo.

Ante esa situación, explicó, se enviaron tres cuadrillas de Mevir a Campo de Todos para trabajar en las reparaciones. “Hay cuestiones de gestión que no se están ajustando y tampoco se está transparentando cuál ha sido la metodología de trabajo y los recursos que ha puesto la Intendencia”, sostuvo Alonso.

Reclamo por los fondos de emergencia

El dirigente frenteamplista también puso el foco en los recursos departamentales disponibles para afrontar este tipo de situaciones. Señaló que existe un fondo de emergencia destinado a atender desastres climáticos, pero afirmó que no se conoce si fue ejecutado, cuál fue el monto utilizado ni en qué se gastó.

Para Alonso, una vez superada la emergencia sería necesario realizar un balance público que permita conocer el destino de los recursos.

También planteó interrogantes sobre el Fondo de Contingencia previsto en el fideicomiso departamental, que representa el 5% de un monto de 60 millones de dólares. “Es un monto importante”, afirmó, especialmente ante un escenario en el que los pronósticos anuncian la posibilidad de nuevas lluvias durante los próximos meses.

El presidente de la Mesa Política del Frente Amplio también expresó preocupación por los recursos nacionales destinados a enfrentar las consecuencias de los eventos climáticos asociados a El Niño. Recordó que el gobierno nacional incrementó, mediante préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), los recursos disponibles para atender la contingencia.

“A nosotros nos preocupa porque el gobierno nacional incrementó a través de un préstamo con el BID y el CAF de 750 millones de dólares para atender la contingencia de las consecuencias de El Niño, pero nos generan dudas de cómo se va a ejecutar cuando llegue al departamento de Salto, porque a más de un mes del temporal del 18 de julio hay personas que siguen reclamando”, afirmó.

El reclamo de Andresito 2

Mientras continúa la discusión sobre la gestión de los recursos, en Andresito 2 la prioridad de los vecinos es resolver una situación que, aseguran, se vuelve cada vez más difícil de sostener.

Las viviendas afectadas por el agua, el barro, la presencia de animales y la precariedad de las construcciones generan especial preocupación entre las familias con niños.

Desde el Mides, el ministro Gonzalo Civila solicitó al director departamental Jorge Vaz Tourem un relevamiento de las familias que viven en el barrio con el objetivo de evaluar alternativas de realojo. La medida apunta a atender a quienes permanecen actualmente en una zona inundada y expuestos a la presencia de víboras y roedores.

Para los vecinos, sin embargo, el reclamo es más urgente: necesitan una respuesta que permita salir de una situación que, más de un mes después del temporal, todavía no encuentra una solución definitiva.