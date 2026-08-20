A Tu Alcance, la cooperativa que acompaña y gestiona los refugios para personas en situación de calle en Salto

La cooperativa, integrada por asistentes personales, trabaja junto con el Mides en los refugios de varones y mujeres y en el centro de contingencia.

La cooperativa A Tu Alcance surgió en Salto en 2023 y está integrada por mujeres que se desempeñaban como asistentes personales y que encontraron en la organización cooperativa una posibilidad de generar una fuente laboral. “La idea surgió entre las asistentes personales, buscando una fuente laboral y aprovechando la posibilidad que brinda la normativa de trabajar de manera agrupada”, explicó a la diaria Luis Fernández, funcionario de la institución.

Con el tiempo, el trabajo se amplió y actualmente la cooperativa gestiona los refugios para personas en situación de calle de la ciudad y el centro de contingencia que funciona en dependencias del Ejército Nacional. En la actualidad mantiene un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para la gestión del refugio para varones, ubicado en Asencio 135, el refugio para mujeres de Bilbao 465 y el centro de contingencia que se habilita en el marco del Plan Invierno.

El rol de las asistentes personales dentro de los refugios excede las tareas vinculadas al cuidado cotidiano. Según explicó Fernández, una parte importante de su labor tiene una dimensión educativa, porque las personas que llegan a estos espacios se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad social y, en muchos casos, han visto debilitado el ejercicio de sus derechos.

Las trabajadoras acompañan a las personas alojadas en cuestiones vinculadas a la higiene personal, el cuidado de los espacios y las pautas necesarias para una buena convivencia. También intervienen para favorecer el relacionamiento entre quienes comparten el refugio y sostener las condiciones que permitan una convivencia adecuada.

“Hay una actividad educativa que es muy importante, porque estamos trabajando con personas que están en una situación de mucha vulnerabilidad social”, señaló Fernández. El acompañamiento cotidiano busca, entre otras cosas, que las personas puedan recuperar hábitos y herramientas que les permitan transitar de mejor manera su permanencia en el refugio.

La salud, otro espacio de acompañamiento

Fernández señaló que una parte importante de las personas que utilizan los refugios presenta algún tipo de patología. En algunos casos, llegan sin medicación, sin atención médica regular o incluso sin saber cómo deben tomar los medicamentos que les fueron indicados. Esta situación se vuelve particularmente relevante entre las personas mayores, para quienes el seguimiento de los tratamientos puede resultar complejo cuando no cuentan con redes de apoyo.

En los refugios de Salto se brinda atención médica de lunes a jueves. Las personas que ingresan y requieren asistencia son atendidas por las profesionales asignadas a estos espacios, quienes evalúan cada situación y, cuando corresponde, indican la medicación necesaria. A partir de allí comienza otra parte del trabajo de las asistentes personales: registrar la medicación y acompañar a las personas para que la tomen de acuerdo con las indicaciones médicas. “Nos encargamos de registrar la medicación y de que las personas la tomen de la forma correcta, para asegurarnos que el tratamiento se cumpla”, explicó Fernández.

De esta manera, la tarea cotidiana de la cooperativa articula el acompañamiento social con aspectos vinculados al cuidado, la salud y la convivencia. El objetivo es que la permanencia en los refugios no se limite a contar con un lugar donde pasar la noche, sino que también permita atender algunas de las situaciones que llevaron a las personas a encontrarse en la calle.

A Tu Alcance es, hasta el momento, la primera y única cooperativa de Salto que desarrolla la gestión de refugios para personas en situación de calle, una experiencia que comenzó con un grupo de asistentes personales en busca de una alternativa laboral y que terminó brindando una tarea de acompañamiento social de mayor alcance.