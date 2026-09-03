Autoridades de varios departamentos se preparan para El Niño: prevén hasta 1.500 mm de lluvia entre octubre y diciembre

El Comité de Emergencias informó sobre las previsiones climáticas y las medidas de prevención ante un escenario de lluvias por encima de la media.

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El Comité Departamental de Emergencias de Salto, encabezado por el intendente Carlos Albisu, participó wen una sesión extraordinaria de la Junta Departamental junto con representantes de las fuerzas vivas, con el objetivo de informar sobre el fenómeno de El Niño, sus posibles efectos y las medidas de prevención previstas ante un escenario de lluvias por encima de lo habitual.

Albisu recordó que a comienzos de agosto las autoridades departamentales fueron convocadas a la Torre Ejecutiva a una reunión con el presidente Yamandú Orsi, instancia en la que se informó sobre las previsiones vinculadas al fenómeno climático y se planteó la necesidad de trabajar en el territorio con anticipación.

“Lo importante es poder tener una vía de comunicación”, señaló el intendente, quien destacó especialmente el papel de los medios de comunicación locales para transmitir información de manera responsable durante una eventual emergencia.

En ese sentido, explicó que se lleva adelante un relevamiento en distintos puntos del interior del departamento para identificar las zonas que podrían verse más afectadas durante una creciente, y establecer mecanismos que permitan evacuar a la población “en seco”, antes de que la situación se vuelva crítica.

Según las previsiones manejadas por las autoridades, durante setiembre las precipitaciones se concentrarían principalmente en el noreste del departamento. Sin embargo, el escenario cambiaría durante octubre y noviembre, cuando las lluvias podrían distribuirse de manera más uniforme en el territorio.

Albisu indicó que se estima un acumulado cercano a los 500 milímetros mensuales durante octubre, noviembre y diciembre. De concretarse ese escenario, en apenas tres meses podrían registrarse unos 1.500 milímetros de lluvia, una cifra que supera la media anual de precipitaciones del país, situada en torno a los 1.200 milímetros.

Los departamentos que aparecen entre los más expuestos son Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Durazno y Soriano.

Salto Grande y el margen de cinco días

Desde la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, su vicepresidente, Nicolás Urrutia, explicó que el organismo analiza en cada instancia la evolución del río y las condiciones de la cuenca.

Urrutia recordó que el fenómeno de El Niño suele presentarse cada tres o cuatro años, aunque con distinta intensidad. Señaló que el episodio registrado durante 2023 y 2024 no tuvo un impacto significativo sobre el río Uruguay, aunque sí produjo efectos importantes en otras zonas de la región, como la ciudad brasileña de Porto Alegre.

“En este caso es un Niño fuerte y la humedad será mucho mayor”, afirmó, y agregó que esto incrementa las posibilidades de que las lluvias terminen afectando a los departamentos del litoral y otras zonas del país.

El vicepresidente de Salto Grande utilizó una imagen sencilla para explicar la capacidad de regulación de la represa. Comparó el lago de Salto Grande con una “palangana” que permite amortiguar el ingreso de agua durante un período limitado.

“Tenemos una amortiguación de cinco días”, explicó. Esto significa que, ante la previsión de lluvias importantes, se puede disminuir el nivel del lago para generar espacio y recibir el agua que posteriormente llegará desde la cuenca.

“Muchas veces se dice que el lago está vacío y el río está crecido porque se está vaciando el lago para esperar el agua que va a llegar”, explicó Urrutia. En ese sentido, remarcó que una de las principales funciones de la represa es justamente amortiguar el impacto de las crecientes.

Salto Grande puede generar energía con caudales de hasta 8.000 metros cúbicos por segundo. Cuando el ingreso de agua supera ese volumen, comienza a ser necesario verter y abrir las compuertas. La decisión se toma en función de la información disponible sobre el agua que viene desde la cuenca alta y media.

Urrutia señaló además que en Salto, hasta una altura del río de 12 metros, no se presentan, en términos generales, grandes problemas vinculados a evacuaciones, aunque puede haber excepciones puntuales.

Mientras tanto, las instituciones del departamento comenzaron a coordinar acciones de prevención y preparación ante el escenario climático previsto para los próximos meses. “Estamos empezando a colaborar con las demás instituciones para lo que está por venir”, concluyó.