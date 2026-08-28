Aire Fresco deja la lista 50 y adopta el número 404 en Salto, en medio del malestar del diputado Pablo Constenla

La agrupación liderada por Carlos Silva utilizará desde ahora el histórico número nacional de Aire Fresco. Constenla cuestionó que la decisión no le fuera comunicada previamente.

La visita del senador nacionalista José Luis Falero a Salto dejó este miércoles una definición política que rápidamente generó repercusiones dentro del Partido Nacional: la histórica lista 50, agrupación departamental de Aire Fresco, comenzará a utilizar el número 404.

El anuncio fue realizado por Falero durante una conferencia de prensa y supone que la agrupación encabezada históricamente en Salto por Carlos Silva abandone el número con el que construyó buena parte de su trayectoria para adoptar la identificación que Aire Fresco utiliza a nivel nacional en la mayoría de los departamentos del interior.

La decisión generó malestar en el actual diputado nacionalista Pablo Constenla, quien había utilizado el número 404 en anteriores elecciones y que en octubre de 2024 compitió con la lista 400. Posteriormente, se alejó de Aire Fresco para acompañar el espacio político del senador Martín Lema. Constenla cuestionó que la decisión de utilizar nuevamente el 404 se tomara sin comunicación previa.

El diputado manifestó a la diaria su malestar personal con Álvaro Delgado, Carlos Silva y Facundo Marziotte por la forma en que se produjo el anuncio.

Consultado por nuestro medio, Constenla prefirió no hacer declaraciones públicas, aunque confirmó su malestar y señaló que no consideraba que fuera el momento adecuado para hablar. Desde la otra parte, Carlos Silva relativizó la situación y aseguró que no existe un conflicto con el diputado.

Silva explicó en diálogo con la diaria que la agrupación que ahora utilizará el 404 tiene una trayectoria de más de 15 años dentro de Aire Fresco y que el cambio responde a una decisión del sector nacional de unificar su identificación electoral. “Aire Fresco en Salto nace en el año 2011, cuando, por aquel entonces, la lista que habíamos fundado un año y medio antes junto a Carlos Albisu, la lista 50, se suma a este sector nacional que tenía como referente a Luis Lacalle Pou y a Álvaro Delgado”, recordó.

Según explicó, desde entonces la agrupación mantuvo su pertenencia a Aire Fresco. “Lo que sucedió ayer es el anuncio de que de acá en más vamos a utilizar el número nacional del sector Aire Fresco, que está en el 80% de los departamentos del interior, que es 404”, afirmó.

Para Silva, no existe una nueva alianza ni una modificación de la estructura departamental. “No es mucho más que eso, no es una unión con otros grupos ni crear un nuevo sector, sino simplemente un cambio de número”.

El dirigente también realizó un repaso de la utilización del 404 por parte de su agrupación. Recordó que a fines de 2013, desde la estructura nacional de Aire Fresco se les había planteado utilizar ese número. “En noviembre del 2013 le dijimos que nosotros ya hacía tres años que veníamos trabajando con el número 50 y que preferíamos seguir con ese número de cara a las internas del 2014”.

Finalmente, el 404 comenzó a ser utilizado por los jóvenes de la lista 50 y luego acompañó a la agrupación en distintas elecciones. En 2014, después de que la lista 50 ganara la interna, el sector utilizó el 404 en octubre. Lo mismo ocurrió en 2019, cuando Carlos Albisu fue candidato a diputado y Silva ocupó el primer lugar de la suplencia.

En las elecciones departamentales de 2020, Aire Fresco resolvió concurrir con una lista única que encabezó Silva y que obtuvo ocho ediles, nuevamente bajo el número 404. “Para nosotros no es la primera vez que vamos a trabajar con el número 404”, afirmó. La novedad, explicó, es que ahora el sector nacional decidió unificar el número en los departamentos donde tiene presencia.

La salida de Constenla

Silva sostuvo que la decisión de Constenla de alejarse de Aire Fresco y acompañar a Martín Lema no debe vincularse con la utilización del número. “La decisión de la agrupación del diputado Constenla de acompañar a Martín Lema en un nuevo sector, nosotros de eso no tenemos nada para decir, lo respetamos muchísimo. No tiene nada que ver lo del número con esto”, afirmó.

También destacó que “en lo personal con Pablo tenemos una excelente relación, es el diputado del partido, representa a todos los blancos y entiendo que eso no tiene ningún inconveniente”, sostuvo. Respecto a si Constenla había sido informado antes del anuncio de Falero, Silva dijo desconocerlo. “La verdad que no lo sé, porque son cuestiones a nivel nacional”, respondió.

Agregó que, como el grupo del diputado había vuelto a utilizar el número 400 desde hacía dos o tres meses, suponía que las cuestiones vinculadas a los números habían sido conversadas a nivel nacional. Ante la consulta sobre el supuesto malestar del diputado, Silva afirmó que “no hemos recibido ningún malestar de parte de Pablo”.

Más allá de la controversia, Silva aseguró que la agrupación continuará “con la misma dedicación que hemos puesto desde el primer día”, respondió al ser consultado sobre cómo encarará esta nueva etapa. El dirigente planteó que continuará recorriendo la ciudad y el interior del departamento, manteniendo contacto con la población y trabajando desde las responsabilidades que la agrupación ocupa en el gobierno departamental.

El objetivo que tiene por delante será “recuperar a Salto y lograr que cada día seamos y estemos un poquito mejor que el día anterior”. Pero también proyectó la mirada hacia el ámbito nacional, al señalar que cuando llegue el momento electoral trabajarán para “recuperar el gobierno nacional”.

En ese sentido, Silva expresó abiertamente su expectativa de que Lacalle Pou vuelva a competir por la Presidencia “y vuelva a ser el presidente de todos los uruguayos”.

El cambio de la lista 50 a la 404 aparece como una decisión de alineamiento nacional de Aire Fresco, aunque en Salto vuelve a poner sobre la mesa la disputa por una identificación electoral que durante los últimos años también estuvo vinculada al diputado Pablo Constenla.