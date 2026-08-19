Ajupensal celebra 80 años reafirmando su rol social en el adulto mayor de Salto

La presidenta de Ajupensal destaca el compromiso histórico de la institución, la importancia de mantenerse activos en la vejez y los desafíos económicos para sostener más de 20 talleres y servicios comunitarios.

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La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Salto (Ajupensal) cumplió 80 años y su presidenta, Hilda Silva, dijo a la diaria que estar al frente de una institución tan longeva implica orgullo y responsabilidad. “Es un orgullo poder estar en esta institución que siempre trabajó por toda la sociedad salteña”, afirma.

Silva recuerda que llegó hace aproximadamente 15 años como socia, primero a talleres de yoga y luego como docente. Con el tiempo, conoció la organización desde adentro y comprendió el vínculo afectivo que genera. “Como dicen muchos socios, es nuestra segunda casa, nuestra segunda familia”.

Aunque reconoce que sostener la institución no es sencillo, especialmente en tiempos de dificultades económicas, subraya que el compromiso con los socios nunca se resiente. “Siempre estamos buscando brindarles lo mejor y ofrecer algo nuevo o lo que ellos pidan”, señala.

Silva destaca que Ajupensal marca una diferencia fundamental entre “estar jubilado” y “ser pasivo”. “Los socios están muy activos, y eso es lo que recomiendan los médicos”, explica. Para ella, la actividad física, social y mental es clave para evitar el aislamiento del adulto mayor.

La institución ofrece actualmente unos 24 talleres, entre ellos danza folclórica, coro, panadería, cocina, crochet, macramé, pintura al óleo, yoga, tai chi, gimnasia localizada, gimnasia con aparatos, tejidos y repujado en aluminio, además de trabajos en vidrio, madera y decoupage. “Si no tenemos un lugar para ir y conversar, se hace difícil. Y eso para la mente no es bueno”, reflexiona.

Ajupensal también cuenta con una biblioteca con abundante material histórico. “La biblioteca está muy buena porque contiene muchas cosas del Salto antiguo”, comenta Silva, aunque lamenta que hoy se lea menos. La presidenta adelanta que evalúan nuevas formas de dinamizar su uso el próximo año. El servicio está disponible para los socios y también para sus familias. “Los nietos pueden usar la biblioteca, porque queda anotada la persona que es socia”.

4.000 socios y una infraestructura en expansión

La institución cuenta hoy con alrededor de 4.000 socios, un número estable, aunque menor que los 8.000 que llegó a tener en épocas de bonanza. Mantener la infraestructura es uno de los mayores desafíos. “Todo lo nuevo cuesta un mundo de plata, y mantener esta casa enorme no es fácil”, admite.

Ajupensal ha ampliado su sede, compró una casa contigua para actividades culturales y talleres, y sostiene un gimnasio y un teatro. “Cuando no se rompe una canilla, es una pared… como en todas las casas”, dice entre risas.

La institución también organiza actividades informativas, como la reciente charla de la policía comunitaria sobre estafas. “A veces nos perdemos de algunas cosas o no sabemos, entonces tratamos de averiguar lo que está pasando”, explica Silva.

Además, Ajupensal trabaja para promover el respeto a los derechos de las personas mayores, especialmente frente a situaciones de vulnerabilidad como estafas familiares o problemas con créditos y préstamos.

Silva envía un mensaje claro a la sociedad salteña al recordar que “los adultos mayores somos muy útiles, porque tenemos experiencia y siempre servimos”.

Insiste en la importancia de la salud física y mental, del encuentro y del descanso. “Tenemos que descansar, pero los que no trabajamos también precisamos pasear”, expresa.

Invita a la comunidad a acercarse a Ajupensal y conocer sus servicios, incluido el Te Cuida, un sistema de acompañamiento en internación que también puede contratarse sin ser socio. “Estamos tratando que sea lo más cálido posible”, asegura. Actualmente, el servicio ofrece 15% de descuento para núcleos familiares y una promoción del 50% por seis meses para quienes se afilien mediante BPS o tarjetas de débito o crédito, asegura la presidenta de la añeja institución.