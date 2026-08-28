Capacitación en Salto sobre inteligencia artificial para mejorar el trabajo y avanzar hacia una gestión pública más eficiente

El curso “IA en Acción” acercó herramientas de inteligencia artificial a comerciantes, emprendedores y trabajadores, con el objetivo de mejorar la productividad y promover un uso responsable de la tecnología.

El gobierno de Salto, por medio de la Unidad de Innovación y Desarrollo y Salto Innova, realizó esta semana el curso “IA en Acción”, destinado a comerciantes, emprendedores y trabajadores interesados en incorporar herramientas de inteligencia artificial a sus actividades.

La capacitación estuvo dirigida principalmente a personas que se encuentran en una etapa inicial y buscan conocer cómo utilizar esta tecnología para mejorar su productividad, organizar tareas y procesar información.

Andrés Riva, encargado del curso y coordinador del programa Ciudades por la Inteligencia Artificial Responsable (Ciiar), explicó a la diaria que la iniciativa surge del trabajo conjunto entre la Red de Innovación Local (RIL Uruguay), BID Lab y gobiernos departamentales. El programa Ciiar “busca promover que los gobiernos locales de Uruguay, intendencias y municipios adopten la inteligencia artificial de manera responsable para mejorar su gestión y mejorar como consecuencia la calidad de vida de las personas”, señaló.

Riva destacó además la importancia de que la formación llegue a quienes todavía tienen poco contacto con estas herramientas. “Estamos en una etapa muy principiante y estamos muy gratamente sorprendidos por la buena receptividad del público y lo interesante que ha resultado”, sostuvo.

Destacó que el objetivo es que la inteligencia artificial deje de ser percibida como una herramienta exclusiva del ámbito informático. Entre sus posibilidades mencionó la automatización de tareas rutinarias, la organización de agendas, el procesamiento de grandes volúmenes de información y la elaboración de documentos, informes y presentaciones. “Cuando tenemos grandes volúmenes de información o de datos, muchas veces necesitamos mucho tiempo para leer o para procesar. La inteligencia artificial procesa eso de manera muy rápida”, explicó.

Para pequeñas empresas, profesionales y trabajadores independientes, estas herramientas también pueden facilitar tareas que antes requerían contratar servicios especializados, como diseño gráfico, elaboración de contenidos o desarrollo de documentos.

Durante el curso se trabajó además en la integración de herramientas de inteligencia artificial con Google Drive para resumir documentos, buscar información y redactar correos, entre otras funciones. Según Riva, “esto permite ahorrar tiempo y concentrar el esfuerzo humano en actividades que requieren otras capacidades. Incluso tareas vinculadas a la escritura pueden realizarse actualmente con asistencia de estas herramientas en cuestión de segundos”.

El entrevistado reconoció que “esta transformación también plantea desafíos para el empleo”, aunque consideró que “al mismo tiempo democratiza capacidades que antes estaban reservadas a personas con formación especializada”.

El programa Ciiar también busca aplicar estas tecnologías a problemas concretos de los gobiernos locales. Actualmente, trabaja con 13 gobiernos y municipios del país, entre ellos, Salto. La metodología “consiste en identificar una problemática pública, desarrollar una solución tecnológica y ponerla a prueba mediante proyectos piloto. El objetivo es trasladar innovación del sector privado al ámbito público, pero incorporando criterios de transparencia, ética y justicia”.

Una de las experiencias consiste en utilizar la visión computacional para relevar la infraestructura urbana. Cámaras que pueden detectar contenedores fuera de lugar, bancos rotos u otros problemas y generar alertas para asignar tareas.

La digitalización permite además conservar información sobre los reclamos ciudadanos y utilizarla para identificar dónde se concentran los problemas y cómo distribuir mejor los recursos. “Hoy todo queda registrado, se puede evaluar y hacer predicciones sobre qué va a pasar”, explicó Riva.

De esta manera, la información puede transformarse en reportes para quienes toman decisiones y permitir una mejor asignación de recursos humanos y económicos. “Lo importante es que la información no se pierda, sino que se reutilice todo el tiempo para alimentar sistemas que permitan al gobierno ser más inteligente”, afirmó.

Salto y la ciudad inteligente

Riva destacó que Salto cuenta con una estrategia de ciudad inteligente que incorpora distintas herramientas tecnológicas. Entre ellas, mencionó el próximo lanzamiento del e-bus y la aplicación para la zona azul de estacionamiento tarifado.

A su entender, la transformación digital no consiste simplemente en sumar aplicaciones, sino en generar un sistema en el que los datos obtenidos puedan ser utilizados para mejorar permanentemente los servicios. “El desafío pasa por utilizar la inteligencia artificial de forma responsable, garantizando eficiencia, transparencia y ética en la gestión pública”.

En ese proceso, la capacitación ciudadana aparece como un componente fundamental. La intención del curso “IA en Acción” es precisamente que comerciantes, emprendedores y trabajadores puedan comenzar a experimentar con estas herramientas y descubrir aplicaciones concretas para sus actividades cotidianas. “La apuesta es que la inteligencia artificial deje de ser solamente una novedad tecnológica y se convierta progresivamente en un instrumento para trabajar mejor, tomar decisiones con mayor información y aprovechar de manera más eficiente los recursos disponibles”, concluyó.