El presidente del Frente Amplio de Salto destacó la buena participación en el Día de los Comités de Base

Se dio inicio al debate hacia el Congreso y la necesidad de recomponer el vínculo con la militancia y la ciudadanía buscando fortalecer su presencia territorial en el departamento.

El Frente Amplio de Salto desarrolló durante los últimos días distintas asambleas en el marco del Día del Comité de Base, que se conmemora cada 25 de agosto. La instancia tuvo además un significado especial porque marcó el comienzo de la discusión interna rumbo al Congreso Nacional del Frente Amplio, que se realizará los días 16, 17 y 18 de octubre.

El presidente del Frente Amplio de Salto, Luis Alonso, en diálogo con la diaria realizó un balance positivo de la participación registrada y destacó el papel de los comités de base como espacios de intercambio político y contacto directo con la militancia. “Si bien la participación entre elección y elección puede variar e incluso mermar, hemos visto una participación en cada asamblea en torno a los 20 y 25 afiliados y adherentes al Frente Amplio, lo que es un balance positivo”, señaló.

Actualmente funcionan 19 comités de base activos en el departamento y siete de ellos realizaron o tienen previstas asambleas durante este período, que se extiende desde el 22 de agosto hasta el 30 de setiembre. Alonso explicó que la reducción en el número de comités respecto de etapas anteriores también responde a la decisión de unificar algunos espacios. “Una de esas bajas que tuvimos de los comités es porque se unió el de Termas del Arapey con Belén”.

Las asambleas permitieron además analizar los documentos que serán debatidos en el Congreso Nacional. Los materiales están organizados en cuatro ejes: el contexto internacional, el Frente Amplio del futuro, el proceso electoral y el rumbo de la fuerza política durante el quinquenio en el que gobierna a nivel nacional.

Para Alonso, el proceso precongresal adquiere relevancia en una coyuntura marcada por una baja aprobación del gobierno y por tensiones en el vínculo entre la fuerza política, el gobierno y la militancia. “Son documentos que surgen también de un proceso interno bien importante”, afirmó, y consideró que los materiales permiten generar una discusión que puede contribuir a acercar posiciones dentro de la organización. “La verdad es que esos documentos logran unificar visiones y opiniones dentro del Frente Amplio para ser disparadores de la discusión de cara al Congreso”.

El dirigente entiende que “la discusión de las bases no debe limitarse a cuestiones internas o electorales, sino que debe centrarse en cómo fortalecer la herramienta política para responder mejor a las necesidades de la población”.

La situación de Salto también ocupó un lugar importante en las asambleas. Alonso recordó que el Frente Amplio dejó de ser gobierno departamental y actualmente enfrenta “un rol de oposición muy compleja”, al tiempo que existen desafíos vinculados con la presencia de los actores del gobierno nacional en el territorio.

En este escenario, uno de los principales planteos de las bases apunta a mejorar el relacionamiento entre la fuerza política, el gobierno, la militancia y los territorios. “Creemos que hace falta darle una vuelta de tuerca a la acción política encarada en el sentido de poder llegar a los territorios, estar al lado de la militancia, al lado de la ciudadanía y poder seguir representando las principales demandas de la gente”, expresó.

Para el presidente departamental del FA, la discusión interna no pasa solamente por las próximas elecciones o por cuestiones sectoriales. “En realidad, va por el lado de poder pensar en el fortalecimiento de la herramienta para poder representar mejor las demandas y los intereses de la gente”.

Entre las preocupaciones planteadas apareció también la situación climática y la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos. Alonso señaló que “el cambio climático y los pronósticos para Salto fueron temas recurrentes en las reuniones”.

En particular, destacó “la necesidad de articular con las responsabilidades del gobierno nacional en el territorio para atender a sectores vulnerables, especialmente a poblaciones ubicadas en los extremos de la ciudad”.

Durante las recorridas por los distintos comités de base, Alonso compartió una asamblea con el exintendente Andrés Lima, actual presidente de Mevir, además de participar de otras instancias junto al diputado Álvaro Lima.

Sobre la reunión con el exintendente, señaló que fue “muy importante, muy reflexiva, muy productiva en términos de propuesta y discusión política”. Lima participó desde su perspectiva como integrante del gobierno nacional, aunque, según Alonso, también realizó una mirada “muy crítica de la coyuntura que está atravesando el país, la fuerza política y el sistema político en general”.

Alonso destacó además la disposición de Andrés Lima de volver a participar con mayor frecuencia en la orgánica departamental y en espacios como la Mesa Política, con el objetivo de intercambiar información y articular acciones para Salto.

Volver a tejer una red de militancia

De cara a los próximos meses, Alonso llamó a la militancia a aprovechar el proceso de discusión para fortalecer al Frente Amplio y reconstruir su presencia territorial. “El eslogan de este año, que es bien importante y certero, es que la fuerza nace en la militancia”. En ese sentido, sostuvo que el objetivo debe ser “volver a tejer una red de militancia en todo el departamento, no solamente en la ciudad, sino en el interior también”.

Para Alonso, la tarea no debe consistir únicamente en comunicar los logros del gobierno nacional, sino en recuperar el contacto cotidiano con la población y escuchar sus demandas. “Volver a discutir, intercambiar con la ciudadanía y estar en el cara a cara, mano a mano. Es el principal capital político que tiene el Frente Amplio”, sostuvo.