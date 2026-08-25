El sindicato de municipales de Salto rechaza privatización de recolección y del vertedero cuestionando la capacidad de gestión

El proyecto de decreto enviado por el Ejecutivo a la Junta Departamental, que propone privatizar por doce años los servicios de recolección de residuos y el vertedero municipal, generó el rechazo de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (Adeoms).

El presidente del sindicato, Juan Carlos Gómez, señaló a la diaria que Adeoms ya emitió una declaración contra la iniciativa y que la posición fue reafirmada en una asamblea del sector Recolección, en la que participaron “casi la totalidad de los funcionarios”. En esa instancia se resolvió “convocar para este miércoles al intendente de Salto, al secretario general y a las autoridades del área, para que expliquen a los trabajadores las razones de la tercerización”.

El dirigente cuestionó, además, que la propuesta aparezca pocas semanas después de que el coordinador de Recolección, Omar Estévez, destacara públicamente el desempeño del servicio. “Hasta hace veinte días atrás yo lo escuchaba al coordinador de Recolección, Omar Estévez, en una entrevista en radio Arapey, donde resaltaba el compromiso de los trabajadores y las condiciones en las cuales se estaba brindando el servicio”, recordó. Para Gómez, existe una contradicción entre esa valoración y la decisión de privatizar: “Veinte días después se plantea la privatización de un sector tan importante como este”.

Adeoms entiende que la discusión debe trascender la situación laboral de los funcionarios y centrarse también en el modelo de gestión de los servicios públicos.

Gómez reclamó que la Junta Departamental analice el proyecto “con muchísima seriedad y con mucha más profundidad” y cuestionó que un gobierno que se presentó como capaz de solucionar los problemas de la Intendencia opte ahora por transferir la tarea a privados. “¿Por qué privatizar? Si se supone que se triplicaron la cantidad de cargos políticos, se recurrió a un fideicomiso por sesenta millones de dólares, y que claramente si hubiera capacidad de gestión, lo que habría que hacer es gestionar de mejor manera el servicio de recolección”, planteó.

Para el presidente de Adeoms, “privatizar no es gestionar mejor”, sino trasladar la responsabilidad a una empresa que, además de prestar el servicio, buscará obtener una ganancia. “El Estado no tiene fin de lucro, el privado administra recursos para brindar un servicio, pero también para sacar una ganancia de ese servicio”. En su opinión, la decisión evidencia “falta de capacidad de gestión” para administrar servicios que históricamente estuvieron en manos de la Intendencia. “Los trabajadores no gestionan, no administran, no proyectan, son los gobiernos de turno quienes tienen esa responsabilidad y son elegidos justamente para eso”, afirmó.

Gómez reconoció que para muchos vecinos el debate puede parecer ideológico y que la preocupación principal es que los residuos sean retirados y la ciudad permanezca limpia. Sin embargo, sostuvo que detrás de la prestación existe una discusión económica porque “todo tiene un costo” y ese costo termina siendo asumido por los contribuyentes.

El dirigente vinculó además la privatización con el aumento de los cargos de particular confianza de la administración departamental. Según afirmó, se pasó de once cargos a “casi cincuenta”, mientras que actualmente se destinan unos 7,5 millones de pesos mensuales a sus salarios. “Se triplicó el gasto en sueldos de cargos de particular confianza. Se supone que eso tendría que redundar en gestión de los recursos humanos, de la logística, de la maquinaria, y sin embargo, con todo ese aparato armado, se deslinda la responsabilidad de gestión al privado”, cuestionó.

El sindicato asegura que su oposición no busca mantener un servicio deficiente, sino evitar la privatización apostando a mejorar la prestación municipal. “Nosotros pondremos mucho de nuestra voluntad, de nuestra fuerza y del compromiso de los trabajadores para evitar la privatización de este sector, pero no para evitarlo en detrimento del servicio y en perjuicio de la gente”, afirmó Gómez, quien explicó que “la alternativa es fortalecer la Recolección mediante una mejor gestión de recursos, maquinaria y organización”.

Reclamo de diálogo con el gobierno

El presidente de Adeoms también valoró los cambios en la Unidad de Gestión Humana, luego de la jubilación de Alejandro Secco y la llegada del abogado Gabriel Rodríguez.

En una reciente reunión con las nuevas autoridades, participaron Enzo Molina, como director de Jurídica; Rodríguez, al frente de Gestión Humana; Carlos Silva, responsable del área de Salud, y el secretario general Walter Texeira Núñez. “Creo que ahí se dio una señal que para nosotros es importante, que más allá de las diferencias pueda haber instancias de diálogo”, afirmó Gómez.

Adeoms tiene coordinada una reunión tripartita ante la Dirección Nacional de Trabajo, en Montevideo, para el 2 de setiembre. Allí buscará avanzar en reclamos que, según Gómez, no han encontrado respuestas suficientes a nivel departamental. “Ojalá que esto sea una especie de nuevo comienzo y que en vez de generar ámbitos de negociación a quinientos y pico de kilómetros de acá, realmente haya voluntad y amplitud de diálogo y voluntad de negociación”, señaló.

Entre las reivindicaciones de Adeoms están la recuperación salarial, procesos de categorización, calificación y ascensos, además de nuevas herramientas de apoyo para los funcionarios. Gómez valoró que la Intendencia haya informado sobre la creación de un área de atención psicológica para los funcionarios, una propuesta incluida en la plataforma sindical.

El dirigente insistió en que las diferencias entre gobierno y sindicato no deberían impedir el diálogo. “Los trabajadores queremos que a la Intendencia le vaya lo mejor posible porque es la fuente de trabajo de todos nuestros compañeros, y es el sostén de mil y pico de familias que hoy trabajan en la Intendencia”, afirmó.

Gómez reconoció que la discusión sobre público y privado tiene una dimensión ideológica, pero sostuvo que la postura de Adeoms no se limita a defender los puestos de trabajo. “También van en contra de la población, van contra los intereses de la sociedad, y van en contra de las políticas de Estado que nosotros entendemos deberían de fortalecerse y no de debilitarla entregándosela al sector privado”, afirmó.